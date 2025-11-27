Haz esta ensalada de nopales y espinaca con mandarina en minutos y cuida tu salud

Ensalada de espinaca y mandarina, una combinación vibrante que equilibra el sabor terroso de las hojas verdes con la dulzura refrescante de los gajos de mandarina. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta ensalada de nopales, espinaca y mandarina es una propuesta original, saludable y perfectamente alineada con los ingredientes y gustos de México.

Imagínate el contraste de sabores: la suavidad de la espinaca, el toque fresco y ácido de la mandarina, los nopales ligeramente salteados y las semillas de girasol tostadas que aportan ese crocante irresistible.

Es una ensalada que, además de fácil y rápida, resulta reconfortante para los días fríos pero lo suficientemente ligera para sentirse bien.

¿Cuáles son los beneficios de esta ensalada?

El nopal es un clásico de la cocina mexicana, lleno de fibra, minerales y virtudes digestivas, mientras que la espinaca añade hierro y antioxidantes.

La mandarina da su chispa cítrica y vitamina C, clave para reforzar las defensas en temporada invernal. Las semillas de girasol no solo suman textura, sino vitamina E y grasas buenas. Es una receta ideal como entrada, acompañamiento o incluso como plato principal ligero; perfecta para quienes buscan cuidarse sin sacrificar el sabor ni la tradición.

Receta de ensalada tibia de nopales, espinaca y mandarina

Esta ensalada comienza salteando los nopales previamente cocidos en una sartén con un toque de aceite de oliva, junto con la espinaca fresca. Al final se integra la mandarina en gajos y las semillas de girasol, logrando una ensalada tibia, aromática y muy fácil de digerir. Puedes sumar un chorrito de jugo de limón extra o ralladura de mandarina para acentuar los aromas.

Se termina el plato con sal y pimienta al gusto, e incluso puedes añadir queso fresco desmoronado o aguacate si quieres enriquecer aún más la receta.

Tiempo de preparación

Cocción de nopales (si no están listos): 10 minutos

Salteado y ensamblado: 5 minutos

Total: 15 minutos

Ingredientes

2 nopales grandes limpios y cortados en tiras 1 taza de espinaca fresca (puede ser baby) 2 mandarinas grandes, peladas en gajos 2 cucharadas de semillas de girasol tostadas5 1 cucharada de aceite de oliva extra virgen Jugo de 1/2 limón (opcional) Ralladura de mandarina o limón (opcional) Sal y pimienta al gusto Queso fresco desmoronado o aguacate en cubitos (opcional)

Cómo hacer ensalada tibia de nopales, espinaca y mandarina, paso a paso

Si los nopales no están cocidos, hiérvelos en agua con sal y un trozo de cebolla unos 10 minutos, escurre y reserva. Calienta el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio. Añade los nopales cocidos y saltea uno o dos minutos para que tomen temperatura y se doren ligeramente. Agrega la espinaca fresca y mezcla solo un instante, hasta que apenas se marchite pero conserve su color verde. Incorpora los gajos de mandarina, reservando unos pocos para decorar al final. Si te gusta, añade la ralladura y un chorrito de jugo de limón. Mezcla bien, retira del fuego y sirve de inmediato. Espolvorea las semillas de girasol tostadas por encima, sal y pimienta al gusto, y decora con los gajos de mandarina reservados. Añade queso fresco o aguacate si lo prefieres.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones como entrada o acompañamiento, o 1 como plato principal ligero.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por porción (entrada/acompañamiento):

Calorías: 110

Grasas: 7 g

Grasas saturadas: 1 g

Carbohidratos: 10 g

Azúcares: 6 g

Proteínas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes y cantidades utilizadas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Idealmente se consume en el momento, pero puede refrigerarse hasta 1 día en recipiente hermético, aunque los vegetales pierden algo de textura.