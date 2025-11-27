Bloqueos carreteros por transportistas y campesinos hoy 27 de noviembre: reportan cierre en Guanajuato| En vivo

Este jueves 27 de noviembre se vuelven a registrar bloqueos carreteros por parte de transportistas y campesinos en diversas partes del país, debido a que no se ha llegado a un acuerdo con el Gobierno Federal para solucionar sus demandas.

Sin embargo, se reportaron afectaciones viales por choque en la carretera federal 43D León - Salamanca , con sentido a Salamanca, a la altura de San José de Mendoza.

Hasta el momento es la única carretera que se encuentra bloqueada en todo el estado.

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato dio a conocer que este jueves se mantiene el cierre total de la carretera federal 90 Pénjamo - Santa Ana Pacueco, a la altura de la comunidad Laguna Larga de Cortés.

Últimas noticias

Pensión Bienestar 2025: ¿Quiénes reciben 6 mil 200 pesos hoy 27 de noviembre? Este jueves se realiza el último día de depósitos del calendario oficial del pago del bimestre noviembre-diciembre

André Jardine asegura que “el tema arbitral fue una vergüenza” tras la ida ante Rayados El técnico señaló que el duelo fue cerrado y con pocas oportunidades para ambos equipos, aunque destacó la contundencia de Monterrey

Festival navideño del café y chocolate en CDMX: cuándo y dónde ir al evento GRATIS para disfrutar en familia La edición especial de este encuentro ofrece una agenda cultural, expositores y la esperada llegada de Santa Claus

Cuál es la planta comestible que limpia los riñones y fortalece los huesos o dientes por ser alta en minerales Este quelite se reconoce por sus propiedades nutritivas y su historia dentro de la alimentación