Bloqueos carreteros por transportistas y campesinos hoy 27 de noviembre: reportan cierre en Guanajuato| En vivo

Este jueves se registran bloqueos carreteros en diversas partes del país, como en días anteriores

13:59 hsHoy

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato dio a conocer que este jueves se mantiene el cierre total de la carretera federal 90 Pénjamo - Santa Ana Pacueco, a la altura de la comunidad Laguna Larga de Cortés.

Hasta el momento es la única carretera que se encuentra bloqueada en todo el estado.

Sin embargo, se reportaron afectaciones viales por choque en la carretera federal 43D León - Salamanca, con sentido a Salamanca, a la altura de San José de Mendoza.

13:58 hsHoy

Este jueves 27 de noviembre se vuelven a registrar bloqueos carreteros por parte de transportistas y campesinos en diversas partes del país, debido a que no se ha llegado a un acuerdo con el Gobierno Federal para solucionar sus demandas.

