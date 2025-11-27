Beca Benito Juárez: cómo saber en qué módulo debo ir a recoger mi tarjeta en caso de haber resultado beneficiario

El proceso de entrega de tarjetas inició en días recientes. (X@apoyosbienestar)

A partir del 25 de noviembre de 2025, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) inició la entrega de nuevas tarjetas del Banco del Bienestar, comenzando con los estudiantes de educación media superior y superior que fueron acep

Y es que el cierre del año trae consigo la última dispersión de recursos para los estudiantes beneficiarios de las Becas Benito Juárez, quienes podrán verificar de inmediato si han sido aceptados en el padrón y cuándo recibirán el pago final de 2025.

En este sentido, la CNBBBJ ha puesto a disposición de los aspirantes y sus familias todas las herramientas necesarias para consultar su estatus y conocer los detalles del proceso ya que el depósito correspondiente al bimestre noviembre–diciembre será el último de 2025 y comenzará a realizarse a partir del 1 de diciembre.

Esta beca tiene como objetivo ayudar a prevenir la deserción escolar.

Cómo saber en qué módulo debo recoger mi tarjeta si fui aceptado en la Beca Benito Juárez

Antes de conocer el módulo que les corresponde los estudiantes deben asegurarse de haber sido seleccionados para ser beneficiarios de las Becas Benito Juárez.

Para ello, deben consultar el Buscador de Estatus en la página oficial del Gobierno de México. Esta página te pedira la información de tu CURP para confirmar su inclusión en el padrón de beneficiarios.

En caso de aparecer que fuiste seleccionado, podrás ver un mensaje que dice que tu estatus está activo lo cual significa que sí fuiste seleccionado y formas parte del programa.

Si tu estatus está activo podrás ver la información necesaria para saber dónde recoger tu tarjeta. (Gobierno de México)

Si esto ocurre, la página te permitirá ver otros datos tales como tu CURP, la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de tu plantel y la oficina de becas que te corresponde para recoger tu tarjeta.

Este paso es esencial, ya que determina si el estudiante recibirá la tarjeta bancaria correspondiente y podrá acceder al último pago del año

La dispersión de los recursos se efectuará de manera escalonada, de acuerdo con la letra inicial del apellido de cada beneficiario, lo que permite una organización eficiente y evita aglomeraciones en los puntos de entrega.

Este mecanismo garantiza la continuidad y seguridad en la recepción de los apoyos económicos.La CNBBBJ recomienda a los estudiantes y sus familias mantenerse atentos a los avisos oficiales para conocer el calendario detallado de depósitos y cualquier actualización relevante sobre el programa.

Inicia entrega de tarjetas del Bienestar para le Beca Benito Juárez (X@apoyosbienestar)

De este modo, cada beneficiario podrá confirmar su aceptación y prepararse para recibir el último pago del año, concluyendo así el ciclo anual de apoyos de las Becas Benito Juárez.

<br>