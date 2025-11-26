Mujeres con Bienestar 2025: cuándo reciben su siguiente pago las beneficiarias del Edomex

Mujeres con Bienestar Edomex programas sociales tarjeta del bienestar

El programa Mujeres con Bienestar tiene carácter social y es promovido por el Gobierno del Estado de México. Su propósito es ofrecer apoyo a mujeres de 18 a 63 años que enfrentan condiciones de vulnerabilidad, brindando un incentivo económico cada dos meses.

La asistencia se materializa en la entrega directa, sin intermediarios, de $2,500 cada bimestre mediante la tarjeta Mujeres con Bienestar. Adicionalmente, se otorgan beneficios como seguro médico, descuentos en transporte público y acceso a orientación financiera, psicológica y legal, entre otros servicios.

El objetivo fundamental del programa es aumentar los ingresos de mujeres que viven en pobreza y carecen de acceso a seguridad social, por medio de transferencias monetarias y servicios enfocados en su bienestar.

¿Cuándo reciben su siguiente pago las beneficiarias de Mujeres con Bienestar Edomex?

De acuerdo en cómo se ha manejado el calendario de depósitos, se espera que el siguiente pago de Mujeres Bienestar para las beneficiarias del Estado de México sea en diciembre. Y es que cabe recordar que la última distribución de los recursos se llevó a cabo durante el mes de octubre.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales que son las redes sociales de la Secretaría de Bienestar del Estado de México y Juan Carlos González Romero, titular de la dependencia.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de Mujeres con Bienestar?

Para verificar el depósito de diciembre del Programa Mujeres con Bienestar, una opción consiste en revisar el saldo en los cajeros automáticos de cualquier banco, aunque algunas instituciones pueden cobrar comisión. Además, también es posible consultar la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx utilizando usuario y contraseña, acceder a la aplicación oficial o enviar la palabra “Saldo” al número de WhatsApp 525593372498. Todas estas alternativas permiten conocer de forma gratuita si ya se realizó el pago.

La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).

Llamada sin ningún costo al número de teléfono 800 953 77 71 .

Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.

La gobernadora Delfina Gómez publicó en redes un video donde se observa cómo es que las beneficiarias del programa adquieren productos de primera necesidad Crédito: X @delfinagomeza

¿Cuántos pagos de Mujeres con Bienestar faltan de recibir en el año?

El pago de diciembre de Mujeres con Bienestar será el sexto y el último que reciban las beneficiarias en este 2025, pues ya recibieron anteriormente cinco depósitos.

Depósitos de Mujeres con Bienestar de 2025

Enero- febrero (entregado)

Marzo- abril (entregado)

Mayo- junio (entregado)

Julio- agosto (entregado)

Septiembre- octubre (entregado)

Noviembre-diciembre (pendiente)

Además, cabe recordar que las mujeres participantes reciben sus recursos de manera organizada en cinco grupos diferentes según la primera letra de su CURP.

Grupo 1: De las letras A a D

Grupo 2: De las letras E a H

Grupo 3: De las letras I a M

Grupo 4: De las letras N a R

Grupo 5: De las letras S a Z