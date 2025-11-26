¿La UNAM se lo negó?: se revela el verdadero motivo por el que Cruz Azul jugará el domingo

El partido de vuelta de la Liguilla entre Cruz Azul y Chivas se disputará en el Estadio Olímpico Universitario (X/ @CruzAzul)

La polémica sobre el cambio de fecha del partido entre Cruz Azul y Chivas en la Liguilla del Apertura 2025 finalmente quedó aclarada.

Aunque en un inicio se pensó que América había presionado para quedarse con el sábado, el periodista Gerardo Vázquez de León adelantó en sus redes que la verdadera razón fue distinta: la UNAM negó el uso del Estadio Olímpico Universitario ese día por la realización del evento "Noche de las Estrellas”.

Así, el partido de vuelta de cuartos de final entre Cruz Azul y Chivas se programó para el domingo 7 de diciembre, cerrando la actividad de esa ronda.

La Liga MX emitió un comunicado oficial declarando los motivos de la reprogramación de los partidos de la Liguilla. Crédito: X/ @LigaBBVAMX

A esta situación se sumó la solicitud emitida a partir de un comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, en el que se pedía evitar que América y Cruz Azul fueran locales en la misma jornada, reforzando la decisión de la Liga MX.

El evento por el que no se podrá jugar en el Olímpico Universitario el sábado

Ciudad Universitaria será sede de un evento masivo de divulgación científica el sábado, lo que hacía imposible que Cruz Azul disputara su encuentro ese día.

La “Noche de las Estrellas” se realizará el sábado 29 de noviembre en Las Islas de Ciudad Universitaria de la UNAM. Este año el tema será la ciencia y la tecnología cuánticas, y el programa incluye conferencias, talleres, funciones de planetario, exposiciones, música, danza, teatro y observación astronómica gratuita, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

La Noche de las Estrellas será un evento de divulgación científica realizado por la UNAM en las Islas de C.U. que rendirá homenaje a figuras como Julieta Fierro

Aunado a ello, la edición 2025 rendirá homenaje a la divulgadora científica Julieta Fierro, fallecida en septiembre, y conmemorará efemérides como el Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuánticas y los 700 años de la fundación de Tenochtitlan.

La polémica y el impacto en la afición de Cruz Azul

Aún con este conocimiento, la percepción de los seguidores cementeros de que las Águilas conservaron su horario habitual de sábado continúa generando molestia, ya que consideran que el club perdió la ventaja de elegir día como tercer lugar de la tabla.

Además, el caso de Cruz Azul no fue el único que generó inconformidad, ya que en el Tigres vs. Tijuana la ida se fijó a las 23:00 horas, lo que provocó quejas por lo complicado de asistir y regresar de madrugada.

Cruz Azul dio a conocer los precios de los boletos para su partido contra Chivas en los Cuartos de Final (REUTERS)

En este sentido, las decisiones tomadas por la Liga MX han sido vistas como muestras de que la televisión y la logística institucional están por encima de los aficionados. Para Cruz Azul, el cambio significó perder su horario preferente; para América, mantenerlo implicó ser señalado como “beneficiado”.