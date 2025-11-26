La SEP lanza campaña nacional para prevenir la violencia digital en el Bachillerato

La SEP desplegará la campaña durante 16 días. FOTO: SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzó este 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la campaña “Lo virtual también es real” para fortalecer el respeto en los bachilleratos de México.

Esta iniciativa, que involucra a 4.6 millones de estudiantes de los subsistemas públicos del Bachillerato Nacional, así como al personal docente y administrativo, busca prevenir conductas violentas tanto en espacios presenciales como virtuales, destacó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Durante un periodo de dieciséis días de activismo, la SEP desplegará una programación diversa en todos los subsistemas públicos del país.

Entre las actividades previstas se encuentran talleres, conferencias, conversatorios, webinarios, capacitaciones y dinámicas lúdicas, todas orientadas a promover el autocuidado digital, el uso de lenguaje incluyente y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las adolescencias.

Planteles de todo el país llevaron a cabo actividades enfocadas en la erradicación de la violencia. FOTO: SEP

Además, se fomentará la reflexión sobre las distintas formas de violencia desde la perspectiva de las masculinidades, con el objetivo de contribuir a la construcción de entornos escolares seguros

De qué trata la campaña nacional en planteles de bachillerato

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, anunció que la campaña incorpora dos herramientas innovadoras: el Cuidadómetro digital y la Guía para construir redes seguras.

Estos materiales han sido diseñados para que los estudiantes puedan identificar riesgos en los espacios digitales.

Ambas herramientas utilizan un sistema de niveles —verde, amarillo, naranja y rojo— que facilita el reconocimiento de situaciones seguras, aquellas que requieren atención y las que demandan intervención inmediata.

La programación de la campaña también incluye actividades culturales, como maratones de lectura, proyecciones cinematográficas —entre ellas el documental El tiempo de la Hormiga de Stephanie Brewster—, radio itinerante, talleres de radio, círculos de paz y la puesta en escena de la obra teatral Vivas o Muertas. Además, se presentará la Estrategia Nacional por una Menstruación Digna en México, cuyo propósito es sensibilizar y promover los derechos fundamentales de las y los jóvenes.

En el contexto de la Estrategia de Cultura de Paz, se dará a conocer la Mochila de Herramientas, un conjunto de materiales pedagógicos y de reflexión orientados a fortalecer las acciones colectivas de prevención de violencias en los planteles educativos del país.

Esta iniciativa busca fomentar ambientes de colaboración y cuidado mutuo entre los integrantes de la comunidad escolar.

“Las escuelas deben ser lugares donde todas y todos se respeten, colaboren y vivan libres de cualquier tipo de violencia. En cada plantel debemos impulsar el trabajo colectivo para proteger a las juventudes del Bachillerato Nacional”, afirmó la subsecretaria.

Con la implementación de esta campaña, la Secretaría de Educación Pública (SEP) reafirma su compromiso de consolidar comunidades escolares informadas, empáticas y libres de violencia, así como de garantizar entornos digitales seguros para todos los estudiantes. El programa completo de actividades está disponible en los canales oficiales de la Subsecretaría.