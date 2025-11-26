México

La SEP lanza campaña nacional para prevenir la violencia digital en el Bachillerato

La SEP desplegará una programación diversa en todos los subsistemas públicos del país

Guardar
La SEP desplegará la campaña
La SEP desplegará la campaña durante 16 días. FOTO: SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzó este 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la campaña “Lo virtual también es real” para fortalecer el respeto en los bachilleratos de México.

Esta iniciativa, que involucra a 4.6 millones de estudiantes de los subsistemas públicos del Bachillerato Nacional, así como al personal docente y administrativo, busca prevenir conductas violentas tanto en espacios presenciales como virtuales, destacó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Durante un periodo de dieciséis días de activismo, la SEP desplegará una programación diversa en todos los subsistemas públicos del país.

Entre las actividades previstas se encuentran talleres, conferencias, conversatorios, webinarios, capacitaciones y dinámicas lúdicas, todas orientadas a promover el autocuidado digital, el uso de lenguaje incluyente y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las adolescencias.

Planteles de todo el país
Planteles de todo el país llevaron a cabo actividades enfocadas en la erradicación de la violencia. FOTO: SEP

Además, se fomentará la reflexión sobre las distintas formas de violencia desde la perspectiva de las masculinidades, con el objetivo de contribuir a la construcción de entornos escolares seguros

De qué trata la campaña nacional en planteles de bachillerato

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, anunció que la campaña incorpora dos herramientas innovadoras: el Cuidadómetro digital y la Guía para construir redes seguras.

Estos materiales han sido diseñados para que los estudiantes puedan identificar riesgos en los espacios digitales.

Ambas herramientas utilizan un sistema de niveles —verde, amarillo, naranja y rojo— que facilita el reconocimiento de situaciones seguras, aquellas que requieren atención y las que demandan intervención inmediata.

Planteles de todo el país
Planteles de todo el país llevaron a cabo actividades enfocadas en la erradicación de la violencia. FOTO: SEP

La programación de la campaña también incluye actividades culturales, como maratones de lectura, proyecciones cinematográficas —entre ellas el documental El tiempo de la Hormiga de Stephanie Brewster—, radio itinerante, talleres de radio, círculos de paz y la puesta en escena de la obra teatral Vivas o Muertas. Además, se presentará la Estrategia Nacional por una Menstruación Digna en México, cuyo propósito es sensibilizar y promover los derechos fundamentales de las y los jóvenes.

En el contexto de la Estrategia de Cultura de Paz, se dará a conocer la Mochila de Herramientas, un conjunto de materiales pedagógicos y de reflexión orientados a fortalecer las acciones colectivas de prevención de violencias en los planteles educativos del país.

Esta iniciativa busca fomentar ambientes de colaboración y cuidado mutuo entre los integrantes de la comunidad escolar.

“Las escuelas deben ser lugares donde todas y todos se respeten, colaboren y vivan libres de cualquier tipo de violencia. En cada plantel debemos impulsar el trabajo colectivo para proteger a las juventudes del Bachillerato Nacional”, afirmó la subsecretaria.

Con la implementación de esta campaña, la Secretaría de Educación Pública (SEP) reafirma su compromiso de consolidar comunidades escolares informadas, empáticas y libres de violencia, así como de garantizar entornos digitales seguros para todos los estudiantes. El programa completo de actividades está disponible en los canales oficiales de la Subsecretaría.

Temas Relacionados

Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres25NSEPEducaciónmexico-noticias

Más Noticias

Qué boxeador mexicano podría enfrentar a David Benavidez luego de que Canelo rechazó la pelea

El “monstruo mexicano” ya visualizó una nueva rivalidad y se olvidó de Saúl Álvarez, ex campeón de los supermedianos

Qué boxeador mexicano podría enfrentar

Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de noviembre: servicio lento en la Línea 7

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cuáles son los síntomas más frecuentes de la deficiencia de calcio y cómo detectarlos a tiempo

Este mineral es clave para la salud general y para prevenir algunas enfermedades

Cuáles son los síntomas más

Lotería Nacional 25 de noviembre Sorteo Mayor 3994: Resultados ganadores y reintegros

El edificio de la Lotería Nacional y los centros de venta autorizados permiten cobrar los cachitos ganadores hasta 60 días después del anuncio oficial

Lotería Nacional 25 de noviembre

¿La UNAM se lo negó?: se revela el verdadero motivo por el que Cruz Azul jugará el domingo

El Cruz Azul vs Chivas no podría jugarse el sábado 29 debido a un evento académico en la UNAM

¿La UNAM se lo negó?:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decomisan más de media tonelada

Decomisan más de media tonelada de metanfetamina oculta en un cargamento de lechugas en la frontera

CJNG anuncia con narcomanta su llegada a territorio de “El Abuelo” en Michoacán

Enfrentamiento entre marinos y civiles armados deja tres detenidos en Sinaloa

El Plan Michoacán ha dejado estos resultados del 10 al 24 de noviembre

Detienen a integrante de “Los Mayas” vinculada al despojo de inmuebles para huachicol de agua en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Martha Higareda vivió aterrador suceso

Martha Higareda vivió aterrador suceso paranormal que alteró a sus gemelas antes de nacer: “Me están pateando”

Mamá de Fátima Bosch defiende el triunfo de su hija en Miss Universo 2025: “Tu victoria es real”

Los podcasts de terror y temática paranormal conquistan a la audiencia de Spotify México esta semana

Jorge Alberto Aguilera, viudo de Gabriela Michel, reveló cómo era su relación con Eugenio Derbez

Padre de Fátima Bosch niega haber otorgado contratos en Pemex tras escándalo por Miss Universo 2025

DEPORTES

Qué boxeador mexicano podría enfrentar

Qué boxeador mexicano podría enfrentar a David Benavidez luego de que Canelo rechazó la pelea

¿La UNAM se lo negó?: se revela el verdadero motivo por el que Cruz Azul jugará el domingo

Conejo Pérez elige entre Malagón y Rangel para portero titular en el Mundial 2026: “Son grandes arqueros”

Las estrellas que podrían enfrentar al Tri en la inauguración del Mundial 2026: Haaland, Salah o Mahrez

Alcaldía Benito Juárez reacciona a los horarios de liguilla de la Liga MX en el Estadio Ciudad de los Deportes