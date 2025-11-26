México

¿La CFE puede obligarte a cambiar de medidor? Esto dice la Ley

El sistema más actual de la compañía permite una medición más exacta del consumo de electricidad

Guardar
La CFE realizará cambio de
La CFE realizará cambio de medidores casa por casa. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha impulsado un proceso de modernización que incluye la instalación de medidores inteligentes, también conocidos como medidores de infraestructura avanzada (AMI). Estos dispositivos permiten un registro más preciso del consumo eléctrico, facilitan la lectura remota y reducen los errores en la facturación.

Sin embargo, su implementación ha generado dudas entre los usuarios, especialmente cuando el reemplazo se realiza sin previo aviso o sin una solicitud expresa por parte del titular del servicio. Ante esto surge una pregunta frecuente: ¿puede la CFE obligar a alguien a cambiar de medidor?

La respuesta es sí, pero bajo ciertos supuestos. De acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica y los lineamientos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la empresa suministradora tiene la facultad de sustituir los medidores sin requerir el consentimiento explícito del usuario, siempre que existan razones técnicas o de seguridad que justifiquen la intervención.

Esta facultad se sustenta en el hecho de que los medidores forman parte de la infraestructura propiedad del suministrador, no del usuario, y por lo tanto deben mantenerse en condiciones óptimas para garantizar una medición confiable y continua del consumo eléctrico.

medidor de luz (CFE)
medidor de luz (CFE)

Entre las causas más comunes que permiten a la CFE realizar un cambio obligatorio se encuentran:

  1. Fallas en el medidor: Cuando el dispositivo deja de registrar el consumo correctamente, presenta lecturas erráticas o tiene un rendimiento anormal, se considera que existe una avería. En estos casos, el reemplazo es necesario para asegurar que el cobro refleje el consumo real y evitar afectaciones tanto al usuario como al sistema eléctrico.
  2. Daños físicos o riesgo para la seguridad: Si el medidor está deteriorado, presenta componentes sueltos, quemaduras, grietas o cualquier daño que implique un riesgo para el suministro o para las personas, la CFE puede sustituirlo de manera inmediata.
  3. Manipulación o alteraciones: Cuando el personal técnico detecta dispositivos ajenos, sellos violados, conexiones alteradas o cualquier intervención que modifique el funcionamiento original del medidor, se considera una manipulación. En estos casos el cambio es obligatorio y puede incluso derivar en sanciones o ajustes de facturación.
  4. Actualización a normativas vigentes: Si la infraestructura instalada no cumple con los estándares actuales de medición establecidos por la CRE, la CFE puede reemplazar el equipo para asegurar el cumplimiento regulatorio.
La Comisión Federal de Electricidad
La Comisión Federal de Electricidad implementará nuevo sistema de medición del consumo. Foto: (iStock)

Aunque la ley faculta a la CFE a realizar estos cambios, se espera que la empresa notifique a los usuarios, ya sea antes o después del procedimiento, dependiendo de la urgencia técnica. En la práctica, muchas sustituciones se realizan sin aviso previo, lo que puede generar inconformidades y dudas entre los consumidores.

No obstante, el usuario tiene derecho a solicitar una revisión del nuevo medidor, pedir información sobre el motivo del cambio y presentar aclaraciones si observa variaciones inusuales en su facturación.

En conclusión, la CFE sí puede obligar a cambiar un medidor cuando existan causas justificadas, especialmente relacionadas con fallas, riesgos, manipulación o actualizaciones obligatorias.

Sin embargo, la comunicación clara con el usuario sigue siendo un elemento esencial para garantizar confianza y transparencia en el proceso.

Temas Relacionados

CFENuevos medidoresMedidor de luzInstalación eléctricamexico-noticias

Más Noticias

La vez que Christian Nodal le hizo un tatuaje a Adamari López

Este hecho resurgió en redes tras video viral que captó un incómodo momento entre la conductora y Ángela Aguilar en 2024

La vez que Christian Nodal

Este es el gran secreto para no subir de peso en las fiestas decembrinas

Este método es funcional para poder disfrutar de las fiestas de fin de año sin sentir culpa

Este es el gran secreto

Temblor en Michoacán hoy: se registra sismo en La Mira

El sismo ocurrió a las 1:55 horas, a una distancia de 340 km de La Mira y tuvo una profundidad de 15.5 km

Temblor en Michoacán hoy: se

Fernández Noroña arremete contra la memoria de Carlos Manzo: “No es un santo”

El senador salió en defensa de morenistas señalados por la viuda de Manzo y afirmó que el CJNG es quien estuvo detrás del crimen

Fernández Noroña arremete contra la

Prensa ‘planta’ a Fernández Noroña y él acusa campaña perversa en su contra

El senador ofreció una conferencia para hablar sobre sus polémicos declaraciones contra la alcaldesa Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo

Prensa ‘planta’ a Fernández Noroña
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decomisan más de media tonelada

Decomisan más de media tonelada de metanfetamina oculta en un cargamento de lechugas en la frontera

CJNG anuncia con narcomanta su llegada a territorio de “El Abuelo” en Michoacán

Enfrentamiento entre marinos y civiles armados deja tres detenidos en Sinaloa

El Plan Michoacán ha dejado estos resultados del 10 al 24 de noviembre

Detienen a integrante de “Los Mayas” vinculada al despojo de inmuebles para huachicol de agua en Edomex

ENTRETENIMIENTO

La vez que Christian Nodal

La vez que Christian Nodal le hizo un tatuaje a Adamari López

Feria de León 2026: qué artistas se presentarán gratis en el Foro Mazda

Cuándo y dónde ver gratis a Foo Fighters en la Feria de León 2026

Miss Universo 2025: Miss Portugal acusa que las concursantes casadas y con hijos fueron descartadas para ganar

La Granja VIP: Quién es el segundo nominado de la séptima semana en el reality

DEPORTES

Claudia Sheinbaum revela dónde verá

Claudia Sheinbaum revela dónde verá la inauguración del Mundial 2026; reafirma su postura de regalar su boleto

El ex rival de Canelo Álvarez que fue clave en la carrera de David Benavidez: “Le debo mucho”

Martinoli y el Doctor García acusan de “capricho” el horario del América vs Rayados para los cuartos de final

Cruz Azul vs Chivas: precios de los boletos para la vuelta de los Cuartos de Final en el Olímpico Universitario

Golpe para América: Saint‑Maximin no estará en los Cuartos de Final