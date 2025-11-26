México

IMSS Digital: qué pasa si soy pensionado y no hago mi registro

La nueva medida redefine la seguridad y el acceso a servicios para adultos mayores en México

(Jesús Avilés/Infobae México)
(Jesús Avilés/Infobae México)

A partir de finales de octubre de 2025, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exige a todos los pensionados bajo la Ley 73 y la Ley 97 realizar un registro biométrico obligatorio a través de la app IMSS Digital.

No cumplir con este trámite puede poner en riesgo la continuidad del cobro de la pensión a futuro, pero sobre todo la protección de los datos personales.

El proceso forma parte de la estrategia de digitalización del IMSS se realiza exclusivamente mediante la aplicación, disponible en todo México, y es indispensable para acceder a pagos y servicios médicos.

Obligación y consecuencias de no registrarse en IMSS Digital

El registro biométrico es un requisito indispensable para que los pensionados continúen recibiendo sus pagos y puedan realizar trámites relacionados con la pensión.

Aunque no existe una sanción monetaria inmediata para quienes omitan el registro, la falta de cumplimiento puede dificultar el acceso a la pensión en el futuro, especialmente si se requiere realizar trámites digitales obligatorios.

Además los datos personales de los pensionados podrían quedar expuestos a riesgos de suplantación o fraude si no se completa el proceso, ya que el objetivo principal de la medida es reforzar la seguridad y evitar vulneraciones.

Motivos y objetivos del registro biométrico

La implementación del registro biométrico responde a la necesidad de modernizar los procesos administrativos y garantizar la autenticidad de los beneficiarios.

El IMSS busca reforzar la seguridad en la autenticación de identidad, prevenir fraudes y suplantaciones, y proteger los recursos de los pensionados.

Esta actualización forma parte de un programa más amplio de digitalización y mejora de la atención, orientado a agilizar trámites y reducir la necesidad de traslados físicos, especialmente para adultos mayores.

Al vincular la información biométrica directamente al expediente digital del usuario, se asegura que solo el titular pueda realizar consultas o trámites relacionados con su pensión y atención médica.

Procedimiento para el registro biométrico

Para cumplir con el nuevo requisito, los pensionados deben descargar la aplicación IMSS Digital, disponible de forma gratuita en Google Play Store para Android y en App Store para iOS

Es indispensable que la app esté actualizada a la versión 8.0.3 o superior. Una vez instalada, el usuario debe registrarse proporcionando su Clave Única de Registro de Población (CURP), Número de Seguridad Social (NSS) y un correo electrónico activo.

El proceso de registro biométrico consiste en ingresar a la sección “Pensionados” o “Trámites y Servicios” dentro de la app y seleccionar la opción “Registro de Datos Biométricos” o aceptar la notificación correspondiente.

La aplicación guía al usuario para capturar la huella dactilar y realizar el reconocimiento facial utilizando la cámara o el lector de huellas del dispositivo.

Es fundamental seguir las instrucciones de iluminación y posición para asegurar un registro exitoso. Al finalizar, la app emite una confirmación digital del trámite, que queda vinculada de inmediato al expediente digital del pensionado.

Para completar el registro, es necesario contar con una identificación oficial vigente y un dispositivo móvil compatible con cámara y lector de huellas, en caso de que el equipo lo permita.

El trámite está disponible únicamente para personas mayores de 18 años que cumplan con los criterios de registro establecidos por el IMSS.

<br>

