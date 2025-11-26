Funcionario de Azcapotzalco provoca accidente vial tras conducir en estado de ebriedad

Un video en redes causó indignación entre usuarios por la implicación de un funcionario. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La difusión de un video en redes sociales, donde se observa a César Olivares, jefe de la Dirección de Espacio Público de la alcaldía Azcapotzalco, tambaleándose al descender de su automóvil tras un accidente, ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la conducta de los funcionarios públicos en la Ciudad de México.

El incidente, ocurrido en la avenida Aquiles Serdán, entre las colonias Tezozómoc y Pasteros, involucró al vehículo oficial de Olivares, que impactó la parte trasera de un taxi. Según reportes de Milenio, en el automóvil del funcionario viajaba, aparentemente, un menor de edad.

La reacción ciudadana no se hizo esperar. Usuarios de redes sociales expresaron su indignación ante la posibilidad de que un servidor público estuviera conduciendo bajo los efectos del alcohol.

En la grabación difundida por el periodista Carlos ‘C4’ Jiménez, se aprecia a Olivares con dificultades para mantenerse en pie y con el pantalón mojado, lo que alimentó la hipótesis de que manejaba ebrio. Una mujer, posible testigo, lo increpó en el lugar de los hechos, señalando su “irresponsabilidad” y recordando que entre los afectados se encontraba un menor de edad.

En el video se muestra al presunto implicado con dificultad para descender de su vehículo. Foto: (C4 Jiménez )

Tras el accidente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México escoltaron a Olivares hasta las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El marco legal en la capital mexicana establece límites estrictos para la conducción bajo los efectos del alcohol. De acuerdo con el reglamento de tránsito, está prohibido manejar con una concentración de alcohol en sangre superior a 0,8 gramos por litro o más de 0,4 miligramos por litro en aire espirado, según Milenio.

Superar estos límites puede acarrear un arresto administrativo de 20 a 36 horas, la remisión del vehículo al corralón y la penalización de seis puntos en la licencia de conducir, lo que representa la mitad del total permitido de doce puntos.

En este caso, algunos reportes sugieren que Olivares habría intentado llegar a un acuerdo económico con los afectados para evitar un proceso penal y que posteriormente salió del Ministerio Público. No obstante, las autoridades no han confirmado oficialmente esta versión.

Elementos de la SSC escoltaron al detenido hasta las instalaciones de la fiscalía. Foto: (iStock)

Hasta el momento, la alcaldía Azcapotzalco no ha emitido ningún comunicado sobre el estatus del arresto, los cargos en su contra o las posibles consecuencias administrativas para el funcionario, según Radio Fórmula.

La indignación ciudadana se ha visto amplificada por la percepción de que, al tratarse de un “burócrata de alto nivel”, Olivares podría recibir un trato preferencial y eludir sanciones reales, como manifestaron varios usuarios en redes sociales citados por Radio Fórmula.

La difusión del video ha puesto en el centro del debate la necesidad de una rendición de cuentas clara y transparente cuando servidores públicos se ven implicados en incidentes de esta naturaleza.

El caso de César Olivares expone la gravedad de conducir bajo los efectos del alcohol, especialmente cuando se trata de funcionarios encargados de velar por el orden y la seguridad en el espacio público.