México

Explosión de polvorín en Huixquilucan deja como saldo una persona muerta y 6 lesionados

La explosión fue en un predio sobre la carretera Toluca–Naucalpan

Explosión en un polvorín en
Explosión en un polvorín en el municipio de Huixquilucan Edomex (Especial)

Una explosión de gran magnitud sacudió la tarde de este miércoles, un polvorín ubicado sobre la carretera Toluca–Naucalpan, a la altura del municipio de Huixquilucan, dejando un saldo preliminar de al menos seis personas lesionadas y una muerte.

El estallido ocurrió en el taller clandestino de pirotecnia, en el paraje conocido como La Viga, según los primeros reportes, lo que provocó una nube densa de humo y llamas visibles desde varios puntos a la redonda.

El siniestro obligó al cierre inmediato de la vialidad, generando caos vehicular mientras los equipos de emergencia se movilizaban hacia el lugar.

Elementos del cuerpo de bomberos y de Protección Civil de Huixquilucan acudieron de urgencia tras el llamado de auxilio.

Cuatro de los lesionados fueron trasladados por el Grupo Relámpagos a hospitales de Toluca.

Los rescatistas trabajaron arduamente para controlar la conflagración, sofocar los focos activos y auxiliar a los heridos, algunos de ellos con quemaduras y lesiones ocasionadas por la onda expansiva del estallido.

Las autoridades habilitaron un perímetro de seguridad para evitar riesgos adicionales y permitir las labores de atención médica.

Autoridades inician las investigaciones pertinentes

Explota polvorín en Huixquilucan y lesionados son trasladados helicóptero a hospitales de Toluca. Crédito: (Gposiadeoficial/X)

Testigos que se encontraban cerca del lugar relataron momentos de pánico: “Se escuchó un balazo atronador, un estruendo que retumbó en toda la zona”, describió uno de ellos.

El fuerte ruido generó confusión entre automovilistas y vecinos, quienes, alarmados, detuvieron sus vehículos y se resguardaron ante el temor de una segunda explosión.

En tanto, personal de seguridad y autoridades municipales investigan las causas de la explosión —si fue un accidente en el manejo de pólvora o una negligencia en el manejo del material. Hasta el momento no se ha revelado la identidad del fallecido, ni los nombres de los lesionados.

El cierre de la carretera Toluca–Naucalpan afecta gravemente la circulación: largas filas de automóviles quedaron varadas en ambos sentidos, mientras las autoridades municipales recomiendan usar rutas alternas para evitar mayor congestionamiento.

Los cuerpos de emergencia lograron controlar el incendio y están en el proceso de retirar escombros, aunque la vialidad permanece cerrada mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un informe oficial con el número exacto de víctimas y las causas que originaron la explosión.

