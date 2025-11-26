México

Aseguran que mansión de Juan Gabriel en Acapulco donde escribió “Amor eterno” fue incautada por las autoridades

El periodista Javier Ceriani de nuevo reveló información sobre El Divo de Juárez que “sacude al mundo del espectáculo”

Aseguran que mansión de Juan Gabriel en Acapulco donde escribió “Amor eterno” fue incautada por las autoridades. (Infobae México)

El universo de Juan Gabriel vuelve a ser noticia, pero esta vez no por su música, sino por uno de los reveses más contundentes para su legado: la mansión del Divo de Juárez en Acapulco, conocida como La Consentida, fue incautada y luce irreconocible.

Se trata de uno de los espacios más emblemáticos en la vida y carrera de Alberto Aguilera Valadez, un refugio paradisíaco que hoy es reflejo de conflictos legales, abandono y el paso implacable del tiempo.

La conversación en torno a Juan Gabriel cobró protagonismo luego del estreno de la serie en Netflix, por lo que diversos escándalos, nuevas informaciones y revelaciones circundantes a su vida y legado, surgen nuevamente en redes sociales y medios de comunicación.

En ese sentido, nueva información sobre una de sus propiedades en Acapulco, conocida como La Consentida, y ubicada en el fraccionamiento Las Brisas, revela que fue incautada y se encuentra en un estado deplorable.

¿Cómo es la mansión de Juan Gabriel en Acapulco?

Juan Gabriel in Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero S.1. Courtesy of Netflix / Netflix © 2025

La Consentida, fue adquirida por Juan Gabriel en el 2003 y más que una simple propiedad, era considerada por el cantante y sus allegados como una fuente inagotable de inspiración.

Se dice que la espectacular vista a la Bahía de Acapulco, desde sus terrazas y palapa principal, motivó algunos de los temas más icónicos de su repertorio. Además, según el periodista argentino, fue en este lugar donde Juan Gabriel escribió “Amor eterno” y otros clásicos.

La mansión cuenta con más de mil metros cuadrados de construcción, varias recámaras y baños, alberca, pool-bar y jardines, todo diseñado para recibir a decenas de invitados en celebraciones que ya son parte de la historia.

Autoridades de Guerrero colocan sellos

Javier Ceriani reveló en su programa que la mansión del cantante fue incautada por las autoridades de Guerrero. (YouTube: Javier Ceriani)

Sin embargo, la herencia millonaria del Divo se vio sumida en controversias tras su muerte. Fue el periodista reveló que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero colocó sellos de incautación en la mansión, debido a litigios no resueltos y posibles disputas hereditarias.

Las imágenes y videos presentados por Ceriani muestran un panorama devastador: “Casa de Juan Gabriel en Acapulco. Llegamos a Guerrero con nuestro equipo de investigación, fuimos a buscar dos de las casas de Juan Gabriel y nos llevamos una sorpresa, una de esas casas, estaría incautada. Lo que están a punto de ver, no lo imaginan. Sacude al mundo del espectáculo”.

El inmueble, antes habitado por celebridades y amigos del Divo, hoy está cubierto de maleza, humedad y moho; incluso el silencio que se respira en el lugar es descrito como desolador.

¿Por qué fue incautada?

Así luce La Consentida, mansión en Acapulco de Juan Gabriel. (YouTube: Javier Ceriani)

El periodista argentino, Javier Ceriani, comentó que según versiones cercanas a la familia, la mansión había sido entregada en vida por Juan Gabriel a uno de sus hijos, Joan Gabriel Aguilera. Sin embargo, tras el fallecimiento del cantante, los conflictos legales y las luchas de poder entre herederos llevaron a la propiedad a su situación actual.

“Cuando muere Juan Gabriel, Joan intenta remodelarla, para rentarla como AirBnb o hacerla hotel boutique, pero algo pasó en el camino que no pudo terminar de acomodarla. La pregunta es ¿Por qué la fiscalía de Guerrero la tiene incautada? ¿Qué pasó Joan?“, increpó Ceriani.

Por ahora, el futuro de la histórica mansión es incierto: sin resolverse los pleitos, el estado de abandono y la incautación podrían prolongarse, dejando a la mansión como un símbolo mudo del lujo, la genialidad y los excesos de una era pasada.

