México

Detienen a seis presuntos miembros del CJNG en Cancún por homicidio de agente de investigación

La colaboración de fuerzas federales y estatales en la operación reveló la participación de taxistas, así como el uso de vehículos sindicales

Tras el homicidio del policía
Tras el homicidio del policía de investigación, las autoridades detyuvieron a 7 presuntos implicados. (Jesús Avilés/ Infobae México)

Siete presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en Cancún, Quintana Roo, por su presunta responsabilidad en el homicidio de Juan Adalberto, elemento de la Policía de Investigación, ocurrido el pasado domingo 16 de noviembre.

De acuerdo con la información proporcionada en la conferencia del Gabinete de Seguridad, el fiscal general del estado, Raciel López Salazar, detalló que las detenciones fueron realizadas por agentes de la Policía de Investigación, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía Municipal de Playa del Carmen.

Entre los arrestados se encuentran individuos identificados como José Daniel, alias “El Tigre”; César Alexis El Tierno”; Juan José alias “El Caballo”; Juan Ricardo alias “Chapa”; Gregorio Nicolás, de 19 años y un menor de edad conocido como “Cuba”, quien quedó bajo custodia de la autoridad especializada. Las autoridades atribuyen a este grupo actividades de homicidio, extorsión y narcomenudeo.

Cómo ocurrió el asesinato del agente de investigación

La FGE de Quintana Roo
La FGE de Quintana Roo informó que los detenidos estarían relacionados con el CJNG. (FGE Quintana Roo)

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la captura de los sospechosos se realizó con la colaboración de la Policía de Investigación, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Marina, la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía Municipal de Playa del Carmen.

Además, especificaron su papel en el homicidio, pues señalaron que “El Tigre”, de 33 años y originario de Nayarit, fue el presunto conductor del vehículo utilizado en el ataque y el encargado de suministrar las armas.

Tanto “El Tierno”, de 26 años, procedente de Jalisco, como Juan José, alias “El Caballo”, de 25, originario de la Ciudad de México, figuran como presuntos autores materiales del homicidio.

Según las investigaciones realizadas por las autoridades, la madrugada del 16 de noviembre, “El Tigre” recibió instrucciones para acudir a una casa de seguridad, donde recogió dos armas de fuego y un vehículo de color gris que sería utilizado en el ataque.

Posteriormente, “El Caballo” solicitó un transporte de plataforma digital para reunirse con “El Tierno”, y juntos se dirigieron al bar donde esperaron a la víctima durante aproximadamente dos horas.

Al identificar a Juan Adalberto, los agresores le dispararon en repetidas ocasiones. La necropsia determinó que el agente recibió diez impactos de bala calibre 9 mm en el pecho y abdomen; en el lugar se hallaron 17 casquillos del mismo calibre.

Luego de perpetrar el crimen, los atacantes huyeron hacia Tulum, donde abandonaron el vehículo y parte del armamento. En una zona verde de la supermanzana 4, en Benito Juárez, las autoridades localizaron tres pistolas —dos Glock y una SIG Sauer—, de las cuales dos fueron vinculadas balísticamente al homicidio mediante el sistema IBIS.

Otros detalles del homicidio

En el operativo se aseguraron
En el operativo se aseguraron dos armas largas, tres cortas, cargadores, cartuchos útiles y vehículos utilizados por la célula criminal. (EFE/Ivan Villanueva)

La Fiscalía también informó que una de las armas Glock aseguradas se utilizó en otro ataque ocurrido el 10 de noviembre, en el que resultaron víctimas Arquímedes y su pareja Argelia, de 19 años, quien además estaba embarazada de siete meses; perdió a su bebé tras el atentado.

El grupo criminal al que pertenecen los detenidos se dedicaba a homicidios de alto impacto, extorsiones y narcomenudeo. Algunos de sus integrantes habrían sido enviados desde Jalisco, Zacatecas y Michoacán entre septiembre y octubre, con el objetivo de reforzar la presencia del CJNG en la zona y confrontar a organizaciones rivales, según Mayab Noticias.

Entre los arrestados figuran taxistas del sindicato “Lázaro Cárdenas del Río” de Playa del Carmen, a quienes se les decomisaron tres vehículos pertenecientes a dicha organización sindical.

El operativo de captura contó con la participación coordinada de diversas fuerzas de seguridad que aseguraron dos armas largas, tres cortas, cargadores, cartuchos útiles y vehículos utilizados por la célula criminal.

Los detenidos fueron presentados ante un juez de control, quien dictó prisión preventiva justificada por dos años mientras continúan las investigaciones.

El asesinato del agente antinarcóticos se vincula a acciones de las autoridades contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, como cateos, aseguramientos de armas y drogas, y la detención de varios de sus miembros en municipios como Benito Juárez, Playa del Carmen, Tulum y Cozumel.

