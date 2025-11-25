Así fue el romance y crudas peleas de Gabriela Michel con Eugenio Derbez, que marcaron la vida de Aislinn Derbez

Gabriela Michel, actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, falleció el 24 de noviembre, presuntamente tras un accidente doméstico (Archivo)

El fallecimiento de Gabriela Michel a los 65 años motivó numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios recordaron su historia con Eugenio Derbez y su papel como madre de Aislinn Derbez.

La noticia de su muerte, ocurrida a primeras horas del lunes 24 de noviembre en circunstancias aún no difundidas, generó muestras de afecto y rememoraciones sobre su legado profesional y personal.

El vínculo entre Gabriela Michel y Eugenio Derbez se forjó en los años ochenta, cuando ambos coincidieron en el ámbito artístico mexicano. Michel, actriz de doblaje y directora escénica, y Derbez, entonces un joven que comenzaba a abrirse paso en la comedia y la televisión, compartieron no solo una relación sentimental, sino también proyectos profesionales.

Aislinn Derbez nació en 1986 fruto de la unión entre Gabriela Michel y Eugenio Derbez, quienes fundaron una escuela de actuación y danza (IG: @gabymichel1)

De esa unión nació Aislinn Derbez en marzo de 1986, y juntos impulsaron la escuela de actuación y danza Derbez-Michel, con el objetivo de formar nuevas generaciones de artistas en México.

Aunque el romance duró algunos años, el matrimonio legal entre Michel y Derbez tuvo una duración aproximada de un año.

Las crecientes exigencias laborales de ambos y la llegada de su hija generaron tensiones que resultaron difíciles de conciliar. Michel enfrentó el desafío de equilibrar su carrera artística y académica con el cuidado de la pequeña Aislinn, lo que finalmente condujo a la separación definitiva de la pareja en 1987.

El matrimonio entre Gabriela Michel y Eugenio Derbez duró aproximadamente un año, pero la relación sentimental se extendió por más tiempo (Archivo)

Tras el divorcio, la relación entre Gabriela Michel y Eugenio Derbez se mantuvo en términos respetuosos, con un enfoque prioritario en el bienestar de su hija. Con el tiempo, ambos lograron establecer una dinámica familiar estable, permitiendo que Aislinn creciera en un entorno de apoyo, a pesar de las diferencias en sus trayectorias profesionales.

Michel, lejos de alejarse del medio artístico, consolidó su carrera en el doblaje, alcanzando notoriedad por dar voz a personajes emblemáticos como Samantha Jones en la serie “Sex and the City”.

Posteriormente, Gabriela Michel contrajo matrimonio con Jorge Alberto Aguilera, conocido por ser la voz del programa “En familia con Chabelo”. Juntos formaron una nueva familia, en la que nacieron sus hijas Michelle y Chiara Aguilera.

Tras el divorcio, Gabriela Michel y Eugenio Derbez priorizaron el bienestar de su hija Aislinn y mantuvieron una relación respetuosa (IG)

Las fuertes peleas domésticas de Eugenio Derbez y Gabriela Michel

En junio de 2025, Aislinn Derbez compartió en el pódcast “Se Regalan Dudas” detalles inéditos sobre su infancia y la relación entre sus padres. La actriz describió el ambiente conflictivo en el que creció y cómo este contexto influyó en su vida adulta, especialmente en su matrimonio con el actor Mauricio Ochmann.

Según relató, la tensión entre sus padres fue una constante: “Cuando vives cosas tan duras en tu infancia, que eso es también un poco lo que pasó, que yo tuve unos papás que se odiaban a un nivel que no te puedes imaginar. Muchos gritos, no querían hablarse entre ellos, entonces yo era el teléfono descompuesto”.

La actriz recordó que, desde muy pequeña, fue testigo de insultos y conflictos que la afectaron profundamente. “Escuché todas las groserías que tú puedas imaginar a los cinco años”, relató, y precisó que esta situación se prolongó hasta los 25 años, calificándola como “demasiado dolorosa”.

Tras divorciarse de Eugenio, Gabriela formó una familia con Alberto Aguilera 'el señor Aguilera' (Facebook/gabriela.michel.583)

Aislinn también señaló que sus padres no eran plenamente conscientes del impacto que su comportamiento tenía en ella. “No había consciencia absoluta, estaba yo entre dos niños papás”, afirmó, aludiendo a la inmadurez emocional que percibía en ambos.

Además, mencionó que su padre, aunque no era violento, carecía de la firmeza necesaria para establecer límites, lo que complicó aún más la dinámica familiar: “Pon tú que mi papá no era tan violento, pero tenía cierta cobardía para no poner límites”, expresó.

Estas experiencias, según explicó Aislinn, influyeron de manera significativa en su vida adulta y en su relación con Mauricio Ochmann, con quien tuvo una hija.

Aislinn Derbez y su mamá. La actriz reveló en un pódcast que creció en un ambiente familiar conflictivo marcado por constantes discusiones entre sus padres (IG: gabymichel1)

Al intentar evitar los errores de sus padres, desarrolló expectativas poco realistas sobre el amor y las relaciones. “Precisamente al vivir algo tan duro como que siento que te nublas y que empiezas a crear una fantasía en tu cabeza que dices: ‘A mí no me va a pasar y yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que eso no pase’”, compartió la actriz, evidenciando el peso emocional que la historia de sus padres ha tenido en su propio recorrido personal.