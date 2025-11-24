Sheinbaum responde a megabloqueos: afirma haber atendido a transportistas y productores

Durante la conferencia de prensa matutina , la presidenta de México, Claudia Shinbaum Pardo , señaló que alrededor de las 11:00 horas, la secretaria de Gobierno , Rosa Icela Rodríguez , ofrecerá una conferencia en la que compartirá los avances hechos con el sector agrícola y transportista.

