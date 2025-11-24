México

¿Quién salió de La Granja VIP este domingo 23 de noviembre?

Fabiola Campomanes, Sergio Mayer, El Patrón y Kim Shantal serán los nuevos peones

(IG: @lagranjavipmx)

La noche del domingo 23 de noviembre sumó un nuevo capítulo de estrategias y conflicto en La Granja VIP, luego de la salida de Kike Mayagoitia como el sexto eliminado.

La votación del público y la exposición de jugadas internas marcaron una gala de alto impacto, redefiniendo la dinámica dentro del reality grabado en la Ciudad de México.

La eliminación de Kike Mayagoitia

La más reciente gala giró en torno a las alianzas y fracturas que surgieron tras la salida de Manola Díez. El llamado ‘Muro’ intentó fortalecer su posición sumando integrantes, aunque las diferencias con Eleazar Gómez agudizaron los conflictos.

Kike Mayagoitia apostó en sus últimos días por consolidar una alianza con César Doroteo, Kim Shantal, La Bea y El Patrón para contrarrestar las maniobras de otros concursantes.

El conductor fue el eliminado esta semana. (IG)

Durante la asamblea para definir nominados, Mayagoitia quedó en la placa junto a Alfredo Adame, Eleazar Gómez, Kim Shantal y César Doroteo.

Un video mostró a los participantes las confesiones y estrategias internas, incluyendo declaraciones de Sergio Mayer Mori en las que lanzó críticas directas a Eleazar Gómez. Fue determinante, además, la acción coordinada de Sergio Mayer Mori y Lis Vega, quienes impulsaron votos para la expulsión directa de Mayagoitia.

Al ser despedido, el conductor advirtió: “Ya saben qué hacer… sean inteligentes para que los rebotes sea entre ustedes”.

Votaciones

La votación del público alcanzó los 85 millones de votos. El resultado permitió que Kim Shantal y Eleazar Gómez continuaran en la competencia.

Tras el anuncio, los instantes siguientes reflejaron emociones contrapuestas: Alberto del Río mostró su frustración, Eleazar Gómez celebró a gritos su estancia en el reality y los grupos comenzaron a reconfigurarse de cara a las próximas nominaciones.

La gala estuvo marcada por el homenaje de Sergio Mayer a su hija y las declaraciones de Eleazar Gómez sobre su paso por prisión. La despedida de Mayagoitia, quien abrazó a su esposa y dirigió palabras a su familia, sumó un momento de intimidad tras semanas de presión en la granja.

Peones de la semana

Fabiola Campomanes, una de los peones de la semana. (Captura de pantalla La Granja VIP)

Además, para la nueva semana fueron elegidos “peones” del granero Fabiola, Sergio, El Patrón y Kim, quienes deberán adaptarse a condiciones más rústicas hasta la próxima gala.

¿Quiénes siguen en competencia tras la sexta eliminación?

El avance del reality tras la salida de Mayagoitia deja la siguiente lista de participantes en la competencia:

  • Alfredo Adame
  • Eleazar Gómez
  • Kim Shantal
  • César Doroteo
  • Fabiola Campomanes
  • Sergio Mayer Mori
  • Lis Vega
  • La Bea
  • El Patrón
  • Teo
  • Alberto del Río

Las próximas emisiones anticipan nuevas votaciones, movimientos en las alianzas y posibles sorpresas que podrían cambiar la composición final del grupo y el camino al premio mayor.

