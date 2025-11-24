México

Melate, Revancha y Revanchita resultados de hoy domingo 23 de noviembre

Como todos los domingo, aquí están los ganadores del sorteo Melate de la lotería mexicana

La Lotería Nacional realiza sorteos
La Lotería Nacional realiza sorteos de Melate cada miércoles, viernes y domingo

La Lotería Nacional dio a conocer los resultados del más reciente sorteo de Melate, Revancha y Revanchita realizado este domingo 23 de noviembre.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita

Melate:

Sorteo: 4139.

Resultado: 07, 22, 24, 32, 38 y 41.

Melate Revancha:

Sorteo: 4139.

Resultado: 09, 11, 25, 42, 45, 47 y .

Melate Revanchita:

Sorteo: 4139.

Resultado: 02, 03, 22, 25, 32, 51 y .

La Lotería Nacional realiza un sorteo del Melate, Revancha y Revanchita tres veces por semana, todos los miércoles, viernes y domingo a laa 21:00 horas.

¿Cómo se juega Melate?

Los números ganadores de Melate
Los números ganadores de Melate

Con 15 pesos puedes conseguir un volante de Melate con el que podrás jugar de tres formas distintas. El volante de Melate tiene cinco casilleros de 56 números cada uno, para jugar hasta cinco combinaciones diferentes.

Elige seis números por cada casillero que quieras jugar, esos serán los números que deberás buscar en los resultados publicados por Pronósticos.

También puedes decirle los números a tu agente de Pronósticos para que los meta por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Ahora bien, si no te decides sobre qué número elegir, puedes dejarlo todo a la suerte y pedir un “Metálico”, es decir, que el sistema elija por ti los seis números de forma aleatoria.

La urna escogerá seis esferas al azar con sus números correspondientes. Para ganar, los números de tu boleto deberán coincidir con un mínimo de dos números, si más números coinciden, mayor será tu premio.

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

¿Cómo ganar en Melate Revancha y Melate Revanchita?

Melate Revancha y Melate Revanchita prácticamente es una segunda y tercera oportunidad que Melate te da para ganar el sorteo con tu misma apuesta.

Solo debes de llenar en el boleto el apartado de Revancha y/o Revanchita, también puedes pedirle a tu agente de pronósticos que lo haga por ti, además de pagar 10 pesos adicionales por Revancha y cinco pesos más por Revanchita.

Es decir, si juegas Melate, Melate Revancha y Melate Revanchita, estarías apostando 30 pesos y ganas un premio desde los dos números acertados.

¿Qué es la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque recibe no recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

