Galilea Montijo rompe el silencio y marca distancia con Inés Gómez Mont

(IG: @inesgomezmont // @galileamontijo)

La aparición de Galilea Montijo en la alfombra roja de un evento organizado por la revista GQ en la Ciudad de México hace unos días dio de qué hablar, pues la prensa mexicana aprovechó para cuestionar a la conductora de Hoy sobre si aún mantiene algún tipo de relación con Inés Gómez Mont, prófuga de la justicia en México por presuntamente ser parte de un esquema de lavado de dinero que habría creado su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.

Montijo rompió el silencio y reafirmó, de manera frontal, su decisión de no involucrarse ni comentar nada relacionado con la presentadora de Ventaneando.

En la alfombra, una reportera le preguntó si ha mantenido comunicación con Gómez Mont como se ha rumorado desde hace años, o de cómo le brindaba su apoyo a la distancia. Ante ello, Galilea Montijo expresó:

“No puedo hablar de eso porque no sé nada. Me encantaría contarte algo, pero no… igual que ustedes, yo no tengo información. Gracias”, expresó la conductora de La Casa de los Famosos México visiblemente incómoda.

Galilea Montijo e Inés Gómez Mont (IG: galileamontijo)

Días antes, había contestado lo mismo en otro evento sobre empoderamiento de la mujer: “No tengo nada que hablar del tema y como soy buena amiga, por eso me callo”.

Una amistad forjada en la pantalla y puesta a prueba fuera de cámaras

El distanciamiento público de Galilea Montijo con Inés Gómez Mont adquiere mayor dimensión si se considera la historia de una amistad sólida que se inició hace más de 15 años. Ambas conductoras construyeron un lazo estrecho a partir de un desencuentro transmitido en televisión en 2008. Aquella confrontación nació luego de que Montijo hiciera comentarios sobre el conductor Pedro Sola, lo que llevó a Gómez Mont a defender a su compañero con otra declaración polémica. El episodio propició una serie de insultos al aire que marcaron el inicio de una relación con altibajos.

Pese al origen turbulento, Gómez Mont buscó, tiempo después, una disculpa directa de manera personal, admitiendo su error y solicitando a Montijo la oportunidad de aclarar el malentendido cara a cara. Montijo aceptó la disculpa, subrayando que comprendía el contexto laboral y que no guardaba rencor, abriendo la puerta a una amistad genuina.

Desde entonces, ambas compartieron viajes internacionales —incluidos destinos como Nueva York y Miami—, encuentros familiares y manifestaciones públicas de cariño, marcadas también por intercambios de obsequios de lujo, como bolsos de diseñador. La profundidad de la relación se reflejó cuando Montijo se convirtió en madrina de una de las hijas de Gómez Mont, consolidando aún más sus lazos familiares.

Última publicación de ambas juntas. (IG: @inesgomezmont)

Imágenes publicadas en redes sociales y comentarios escritos dejaron constancia de una conexión personal más allá del entorno laboral. En julio de 2021, semanas antes de la salida de Gómez Mont de la escena pública, Montijo compartió una fotografía junto a su amiga con el mensaje: “Querida comadre @inesgomezmont sabes lo que te adoro, te respeto, te admiro y bueno no se diga lo que te extraño! Feliz cumple…”.

La imagen fue tomada durante el cumpleaños número 38 de Gómez Mont y representa la última foto pública de ambas, publicada el 29 de julio de 2021.

El proceso judicial que enfrentan Inés Gómez Mont y su esposo, éste último detenido en septiembre pasado en EEUU, por acusaciones de presunto lavado de dinero y operaciones ilícitas, ha colocado al círculo social de la pareja bajo el foco de los medios y redes sociales.