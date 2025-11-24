México

Claudia Sheinbaum se reúne con Carlos Slim en Palacio Nacional, es su quinto encuentro

El empresario es considerado el hombre más rico de México

(X/Claudiashein)
(X/Claudiashein)

La tarde de este 24 de noviembre se reportó la llegada del empresario Carlos Slim a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Esta no es la primera vez que Claudia Sheinbaum y Carlos Slim se han reunido, la última vez que se vieron fue el pasado 3 de julio, cuando varios empresarios se reunieron en Palacio Nacional con él y otros empresarios para hablar sobre el Plan México.

Al encuentro de ese entonces asistieron, además de Carlos Slim, figuras como Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas, y Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

REUTERS/Gustavo Graf
REUTERS/Gustavo Graf

En ese evento los empresarios se reunieron con Claudia Sheinbaum para acelerar las inversiones contempladas en el Plan México.

La presidenta Sheinbaum destacó tras la reunión que los empresarios “están optimistas por la situación económica de México y comprometidos con nuestro país”. Además, reiteró que el Plan México busca fortalecer la economía nacional para enfrentar las políticas comerciales de Estados Unidos.

El objetivo principal del encuentro fue, según declaraciones de Cervantes a la prensa, hablar sobre el Plan México. El presidente del CCE subrayó la necesidad de intensificar los esfuerzos: “Muy bien, muy bien. Vamos a apretar más para que avance más”.

(FOTO: Presidencia)
(FOTO: Presidencia)

Carlos Slim sostuvo su tercera reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 29 de mayo en Palacio Nacional, acompañado por su hijo Carlos Slim Domit. A la salida, ambos evitaron hacer declaraciones, permaneciendo en su vehículo con los vidrios cerrados, mientras los medios aguardaban en el exterior.

Durante su primer encuentro en octubre de 2024, Slim abordó la importancia de la inversión privada y expresó optimismo sobre el futuro económico de México: “Mucho potencial, mucha fuerza para cuando empecemos a hacer cosas con Estados Unidos cada vez más y más importantes. Muchos años muy buenos en el futuro”, afirmó entonces.

En esa ocasión, Carlos Slim también destacó que “la inversión privada que es muy importante el año que entra, sí, el que año que entra hay mucho proyectos, viene mucha inversión privada”.

REUTERS/Henry Romero
REUTERS/Henry Romero

La segunda reunión, realizada a finales de 2024, se centró en la colaboración para la reconstrucción de Acapulco tras los daños causados por los huracanes Otis y John. En ese encuentro participaron la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, Arturo Elías Ayub y miembros del gabinete presidencial, con el objetivo de reactivar el turismo en la región.

Desde el inicio del sexenio de Sheinbaum, Slim ha manifestado su disposición a colaborar con el gobierno en proyectos de desarrollo económico y reconstrucción, así como en temas de política internacional.

En su primer encuentro, Slim expresó su deseo de que se elimine la pobreza extrema en México: “Ojalá en este sexenio se elimine la pobreza extrema, son alrededor de seis u ocho millones de personas las que dice Coneval”.

Información en desarrollo

