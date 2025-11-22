México

Tras muertes de mexicanos que vivían “el viaje de sus sueños” en Chile, sector salud lamenta deceso: “dejaron una huella invaluable”

Diversas instituciones de salud lamentaron la muerte de los mexicanos, quienes se encontraban de viaje en Chile

La pareja murió junto con
La pareja murió junto con otras tres personas: 2 alemanes y una británica. (X @LaMultimedios)

Instituciones del sector salud mexicano lamentaron la muerte de dos médicos mexicanos en el Parque Nacional Torres del Paine, ubicado en Chile, y ocurrido el pasado lunes 27 de noviembre.

La muerte de los mexicanos se dio por condiciones climáticas adversas que golpearon distintos puntos del Parque Nacional.

Los mexicanos que perdieron la vida eran los médicos Cristina Calvillo Tovar y Julián García Pimentel, quienes se encontraban de vacaciones en el sur del continente americano.

La pareja había visitado Argentina antes de cruzar a Chile, para conocer la reserva natural más visitada en la Patagonia Chilena.

Además de los dos mexicanos, tres personas más murieron por el percance. Se trata de dos turistas alemanes y una mujer británica.

El parque nacional Torres del
El parque nacional Torres del Paine, en Chile, es uno de los destinos más visitados en el país sudameridano. REUTERS/Stringer

Cristina y Julián vivían en Aguascalientes y trabajaban en el hospital Miguel Hidalgo. La primera era cardióloga, mientras que su esposo era urólogo. Ambos eran originarios del estado de Michoacán.

Fue justamente el hospital Miguel Hidalgo, en el que ambos laboraban, que difundió por medio de redes sociales una esquela, en la que se destacó el compromiso, entrega y dedicación que tuvo el matrimonio, quienes “dejaron una huella invaluable en nuestra comunidad”.

Por su parte, la comunidad del Colegio de Radiología e Imagen del Estado de Guanajuato también extendió sus condolencias a las familias del matrimonio y destacó a la Dra. Calvillo, formada en el IMSS T1, como una mujer con “calidad humana, entrega y pasión”.

La Secretaría de Salud de Aguascalientes también se sumó y lamentó el deceso de la pareja. La institución local compartió un obituario con el logo oficial de la dependencia y el Gobierno del Estado.

SRE también lamentó la muerte de los mexicanos

Hace unos días, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por medio de sus redes sociales, informó que tan pronto se dio a conocer y se confirmó el accidente en el Parque Torres del Paine, esa institución, por medio de la Embajada de México en Santiago, capital chilena, atendió la situación con base en la información que brindaron autoridades locales.

(Faceboo Centenario Miguel Hidalgo)
(Faceboo Centenario Miguel Hidalgo)

En seguimiento, se seguirá apoyando y brindando la asistencia consular requerida. La embajada, se señaló, estaba en contacto con los familiares de las víctimas para ofrecerles toda la ayuda necesaria.

Concluyó el mensaje reiterando sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas.

Autoridades chilenas anuncian investigación

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) de Chile anunció una investigación interna y una revisión de los protocolos de seguridad para esclarecer las causas de la tragedia ocurrida en el Parque Nacional Torres del Paine, uno de los atractivos turísticos más reconocidos del país, donde perdieron la vida cinco extranjeros.

“Hemos instruido una investigación interna para determinar las eventuales responsabilidades relacionadas con este accidente. Se revisarán todos los antecedentes para esclarecer cada etapa de lo ocurrido: cómo se activaron los protocolos, cómo fueron las comunicaciones y cómo se desarrollaron las labores de búsqueda,rescate y evacuación“, señaló la Conaf, una identidad privada dependiente del Ministerio de Agricultura, que gestiona el Parque Torres del Paine.

El accidente se produjo durante un trekking entre la guardería Los Perros y el paso John Gardner, uno de los puntos más complejos del lugar, en medio de un fuerte cambio en las condiciones climáticas de la zona, con nevadas, vientos que llegaron a los 150 km por hora.

Autoridades chilenas anunciaron una investigación
Autoridades chilenas anunciaron una investigación por el deceso de cinco extranjeros. REUTERS/Stringer

Además de los cinco fallecidos, se dio a conocer que había varios desaparecidos, sin embargo, tras una exhaustiva búsqueda durante las labores de rescate, otros cuatro turistas fueron encontrados con vida.

Estas son las vitaminas que

Quién es Bernardo Bosch Hernández

Explosión de tanque de gas

Apoyo al Autoempleo para el

Ceci Flores pide a Sheinbaum
Quién es Bernardo Bosch Hernández

Quién es Bernardo Bosch Hernández y por qué está en el ojo del huracán tras la coronación de su hija Fátima Bosch

Dónde y cuándo ver a

Dónde y cuándo ver a Donovan Carrillo en la Santa Claus Cup 2025 rumbo a Milano Cortina

