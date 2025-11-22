México

Por megafuga habrá recorte de agua en municipios de Atizapán, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli

Fuga de agua genera socavón y deja daños en viviendas y negocios de Atizapán de Zaragoza

Por mega fuga de agua en Atizapán, se verá afectado el servicio en municipios vecinos como Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli (@CAEM_EDOMEX/X)

Una fuga de agua potable provocó un socavón que afectó viviendas y negocios en la avenida Manzana, ubicada en la colonia San Miguel Xochimanga, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

El incidente, registrado desde la noche de este viernes, ocasionó el desbordamiento del líquido que ingresó a domicilios y locales comerciales, generando pérdidas materiales y daños en infraestructura.

Desde temprana hora, comerciantes y vecinos realizaron labores de limpieza para retirar el agua y el lodo que cubrieron pisos, mobiliario y mercancía. Algunos negocios reportaron afectaciones en aparatos eléctricos y productos almacenados.

“Todo estaba lleno de agua; tratamos de rescatar lo que se pudo, pero mucho se perdió”, expresó una de las locatarias afectadas.

Equipos de CAEM ya trabajan en la zona a reparar

La reparación de la Mega fuga en Atizapán de Zaragoza se llevará a cabo alrededor de las 72 horas (especial)

Personal de Protección Civil y elementos de Sapasa acudieron al punto para supervisar el área, delimitar la zona del socavón y evaluar los riesgos.

De acuerdo con reportes preliminares, la acumulación de fuga de agua debilitó el terreno, provocando una oquedad que fue creciendo con el paso de las horas, hasta afectar parte de la vialidad.

La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) informó que tras detectar la magnitud de la contingencia se desplegó una fuerza operativa con maquinaria especializada para contener la fuga y comenzar con trabajos de reparación profunda en la red hidráulica.

“Actualmente, 20 elementos del Grupo Tláloc, apoyados con retroexcavadora, camiones tipo volteo, equipo hidroneumático, unidades pickup y equipos de bombeo, realizan labores coordinadas en la zona”, escribieron en su cuenta de X, @CAEM_EDOMEX.

La dependencia precisó que será necesario sustituir una sección de tubería, lo que obligará a suspender temporalmente el suministro de agua en la zona.

Afectación a municipios

Hasta el momento autoridades de Tlalnepantla de Baz no han informado sobre las colonias afectadas por recorte de agua por dicha fuga (Jorge Contreras/Infobae México)

Las labores impactarán a tres municipios: Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla de Baz y Cuautitlán Izcalli, los cuales permanecerán sin servicio de agua potable durante aproximadamente 72 horas.

La CAEM indicó que se trata de una intervención urgente y que se brindará apoyo mediante pipas en puntos estratégicos para abastecer a la población afectada.

“Como parte de las acciones, se realiza un censo para brindar apoyo directo a las familias para la limpieza de sus hogares y se prepara el inicio de excavación para la localización y reparación de la tubería dañada”, explicaron.

Asimismo, se pidió a los habitantes tomar previsiones y hacer uso racional del recurso durante los próximos días. Hasta el momento, las autoridades estatal y de Atizapán, no han señalado si darán algún tipo de apoyo a los vecinos afectados, ya que hubo perdidas de enseres.

Por igual no se sabe el número de colonias afectadas en cada municipio. Con la zona acordonada y las obras en marcha, los vecinos esperan una pronta solución para evitar que el socavón aumente y que los daños continúen avanzando.

Cómo hacer galletas navideñas sin gluten y rápido

Fidel Rueda se deslinda de

Volcadura tráiler en Tlalnepantla de

Jay Kelly con George Clooney

Asesinan a tiros al exalcalde

Fidel Rueda se deslinda de

Penta Zero Miedo brilla en

