México

Influencer Insulini vivió momento angustiante en Festival del Globo y narra cómo terminó en Jalisco

El influencer Insulini relató que la aeronave no pudo descender por las ráfagas de viento que los alejaron kilómetros del punto de partida

El viaje turístico se convirtió
El viaje turístico se convirtió en una travesía inesperada que terminó con habitantes locales auxiliando a los tripulantes. (TikTok / @a.insulini)

El Festival Internacional del Globo, celebrado cada año en León, Guanajuato, suele atraer a miles de asistentes que buscan presenciar el espectáculo de decenas de aeronaves elevándose al amanecer. Sin embargo, para el influencer mexicano Insulini y su madre, la edición más reciente del encuentro tomó un rumbo completamente inesperado luego de que el globo en el que viajaban se viera arrastrado por fuertes corrientes de viento que impidieron un aterrizaje oportuno.

El creador de contenido, conocido en redes sociales por sus videos y presentaciones improvisadas en espacios públicos, compartió que ambos fueron invitados por la empresa Primera Plus para disfrutar del recorrido aéreo. La experiencia parecía desarrollarse sin contratiempos, especialmente porque la tripulación a la que fueron asignados fue de las primeras en elevarse para observar la salida del sol. No obstante, la situación cambió cuando la corriente los empujó hacia zonas cada vez más alejadas del área principal del festival.

Según relató, la imposibilidad de dirigir un globo aerostático complicó la maniobra de descenso, ya que estas aeronaves dependen por completo del comportamiento del viento. Con el combustible limitado y más de dos horas sobrevolando terrenos desconocidos, la prioridad del piloto fue identificar un espacio seguro para aterrizar, aunque esto implicara alejarse aún más de la ciudad.

La falta de propela y
La falta de propela y la fuerza del viento complicaron el aterrizaje hasta llevarlos a otra entidad. (TikTok / @a.insulini)

El influencer mencionó que las ráfagas los llevaron hacia extensiones amplias de campo abierto donde no existían caminos visibles ni personal cercano para brindar apoyo inmediato. Con la presión de encontrar un punto adecuado antes de agotar el combustible, la tripulación optó finalmente por descender en medio de un sembradío situado a varios kilómetros del área urbana.

Tras tocar tierra, algunos habitantes de la región se aproximaron para averiguar qué había ocurrido. Fue entonces cuando los tripulantes se enteraron de que ya no se encontraban en territorio guanajuatense, sino en la comunidad de La Primavera, perteneciente al estado de Jalisco. El aterrizaje, aunque seguro, dejó a los pasajeros a la espera de ayuda, pues no había unidades de rescate cercanas ni señal suficiente para comunicarse con rapidez.

De acuerdo con el testimonio del propio creador de contenido, el personal de Primera Plus se movilizó hasta la zona donde fueron reportados y llegó en camionetas para trasladarlos nuevamente a León. Aunque no precisó cuánto tiempo permanecieron en el lugar, aseguró que todos resultaron ilesos y que la experiencia, pese a la tensión del momento, quedó como una anécdota memorable en el marco del festival.

InsuliniFestival del Globo en GuanajuatoJaliscoviralmexico-virales

