Éstas son las materias que deberían impartir en el sistema educativo mexicano para estar mejor preparados, según especialista

En las escuelas no enseñan algunas materias, como intelugencia emocional. Crédito: Cuartoscuro.

El sistema educativo actual en México ha sido criticado en diversas ocasiones, pues hay quienes consideran que debe de tener otras materias que podrían servir a los niños y jóvenes en su vida adulta.

Moris Dieck, influencer y especialista en temas financieros, es uno de esos críticos, y por medio de sus redes sociales, mencionó tres materias que, según él, le servirían a los niños y jóvenes cuando fueran adultos.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, red social en la que cuenta con un millón de seguidores, Dieck dijo que no le parecía que en el sistema educativo se enseñaran tres materias que, para él, eran primordiales.

La primera que mencionó fue la inteligencia emocional. “Mira, la gente se está muriendo en un mar de ansiedad, por muchas razones, pero especialmente por las redes sociales”.

Dijo que el problema es que las personas se sentían solas en esta “jungla” y no hay nadie que nos ayude, y señaló que este tema, en un futuro, sería uno de los más importantes, y que ni en la primaria, secundaria, preparatoria ni universidad la impartían.

La segunda materia que mencionó fue la educación financiera. Dijo que el retiro sería algo inalcanzable para la mayoría de las personas si no se ponían a invertir en el momento en que empiezan a trabajar.

“Pasan años y años y años, y nadie les dice nada, se terminan gastando el dinero y llega el retiro y ya no hay dinero”, señaló.

La última materia que mencionó el influencer fue el pensamiento crítico, pues dijo que en cinco o 10 años la mayoría de los trabajos analíticos serían reemplazados por Inteligencia Artificial, por lo que tener conocimiento memorizado no agregaría ningún tipo de valor.

“Lo que sí va a agregar valor es cómo nosotros razonamos, analizamos una problemática, evaluamos el mar de información que hay allá afuera y utilizamos las herramientas para solucionar problemas, eso sí va a tener valor en el futuro, pero igual, eso nadie te lo enseña”, explicó.