Empleados se viralizan al engañan a su compañera nueva haciéndole creer que rezan antes de iniciar la jornada

La chica recién llegada quedó desconcertada cuando sus compañeros simularon rezar un Padre Nuestro como parte de la rutina laboral.

La bienvenida a un nuevo compañero de trabajo suele venir acompañada de bromas en distintas oficinas de México, pero una de ellas se volvió viral por la peculiar manera en que un grupo de empleados decidió recibir a una compañera recién integrada. En redes sociales se difundió un video donde los trabajadores hacen creer a la joven que, antes de comenzar con las labores, todos deben rezar juntos.

El clip, compartido inicialmente por La Mejor Querétaro, muestra a los empleados reuniéndose en la sala principal de la oficina, tomándose de las manos y preparándose para iniciar una supuesta oración obligatoria. La chica nueva, vestida con blusa roja y jeans azules, observa la escena con evidente sorpresa mientras intenta comprender lo que ocurre a su alrededor.

En la publicación original, la estación de radio acompañó el video con la frase: “Bienvenida a esta católica y apostólica empresa”, dejando en claro que se trataba de una broma planeada para recibirla.

La reacción de la joven, confundida por la inesperada “tradición”, generó miles de comentarios y convirtió el video en uno de los más vistos del día.

Mientras la dinámica avanza, la empleada observa cómo uno de sus compañeros comienza a recitar un Padre Nuestro, provocando que varios de los presentes contengan la risa. Para añadir más dramatismo, una de las colaboradoras incluso finge llorar mientras “pide” por una buena jornada laboral, lo que incrementa la confusión de la recién llegada.

La reacción de la joven —miradas de sorpresa, gestos de incomodidad y silencios prolongados mientras intenta seguir la dinámica— se convirtió en el elemento que detonó la viralidad del video. Con el paso de las horas, el clip acumuló miles de reacciones, comentarios y compartidos.

Todos los compañera de la chica nueva trataron de aguantarse la risa por la novatada que le aplicaron.

Entre las respuestas del público, se pudieron leer opiniones que oscilaron entre el humor, la empatía y la reflexión sobre las dinámicas laborales. Algunos usuarios comentaron: “Empezó de broma pero terminaron bien tranquilitos todos”, mientras otros defendieron la práctica señalando: “Fuera de broma, es lo mejor que pueden hacer al iniciar su día”.

También surgieron reacciones cómicas como: “Yo prefiero q seamos religiosos a q me hagan viral con una broma asi” o “¿En qué empresa se prestan para hacer ese tipo de bromas??? Quiero trabajar ahí”, destacando que el momento generó tanto risas como curiosidad por el ambiente laboral del lugar.

Un grupo de trabajadores simuló una oración diaria para recibir a una nueva integrante, provocando expresiones de sorpresa que se volvieron virales en redes. Crédito: redes sociales

Aunque para algunos la broma resultó divertida y creativa, otros usuarios consideraron que este tipo de dinámicas pueden poner nerviosos a los nuevos empleados o provocar confusión innecesaria. Sin embargo, la mayoría coincidió en que la reacción natural de la joven fue la que terminó por convertir el video en un fenómeno viral.