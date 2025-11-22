Daredevil en México: Charlie Cox se encuentra en Monterrey

Charlie Cox, actor que interpreta a Daredevi, estará presente en LaConve 64. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de Charlie Cox a México se convirtió en la gran noticia para los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel.

El actor británico, reconocido mundialmente por su papel como Matt Murdock/Daredevil, arribó a Monterrey para participar en La Conve 64, uno de los eventos de cultura pop más llamativos del país actualmente.

Su presencia confirmó la euforia por el evento y desató una ola de entusiasmo entre seguidores que esperaban convivir con él.

Charlie Cox compartió experiencias en torno a su papel en el UCM con los asistentes a la concvención.

Cómo fue la participación de Charlie Cox en la convención de Monterrey

Ya instalado en Cintermex, Cox protagonizó uno de los momentos más esperados del evento: su convivencia directa con los asistentes. Durante las actividades programadas, ofreció una conferencia en la que compartió anécdotas sobre su regreso al MCU, incluyendo cómo fue contactado para aparecer en Spider-Man: No Way Home.

Los fans reaccionaron con entusiasmo, aplaudiendo cada revelación y mostrando gran interés en el futuro de Daredevil: Born Again. Además, Cox participó en sesiones de fotos y firmas de autógrafos, donde se mostró accesible y agradecido por el cariño recibido.

“Nunca había interpretado un personaje con tanto significado para la gente como Daredevil”, expresó el actor, destacando la conexión especial que siente con sus seguidores y el impacto que el “Diablo de Hell’s Kitchen” ha tenido en su carrera.

"Amigos acabo de conocer a Charlie Cox. 🥹❤️" - Charlie Cox se dio la oportunidad de responder al cariño que le dieron los fans. Crédito: Facebook/ Chris Lemia

Cómo fue recibido Charlie Cox en su llegada a México

Aunado a ello, el pasado 20 de noviembre, Cox fue captado en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, donde decenas de fans y medios locales lo recibieron con aplausos, fotografías y mensajes de bienvenida.

Las imágenes y videos de su llegada rápidamente se viralizaron en redes sociales. El actor se mostró cercano y sonriente, saludando a quienes lo esperaban. Su disposición a interactuar desde el primer momento reforzó la expectativa por lo que sería su participación en la convención.

Qué significó la participación de Charlie Cox en el evento

Su participación en este evento atrajo a miles de asistentes, incrementó la venta de boletos y generó una experiencia inolvidable para la comunidad geek del norte del país.

Pero además de su presencia estelar, la convención reunió a una variedad de figuras del entretenimiento que aportaron distintos matices al evento.

Daredevil/Matt Murdock (Charlie Cox) in Marvel Television's DAREDEVIL: BORN AGAIN, exclusively on Disney+. Photo by Giovanni Rufino. © 2024 MARVEL.

Entre ellos destacó Brandon Routh, recordado por su papel como Superman en Superman Returns, así como actores de doblaje y artistas vinculados a la cultura pop como Pepe Toño Macías, Patricia Azán y Gabriel Chávez.

Más allá de la emoción del momento, la llegada de todos estos invitados abre la puerta a nuevas expectativas para futuras incorporaciones en este tipo de eventos. Si este año logró reunir a un actor de la magnitud de Routh y Cox, los fans ya imaginan qué otras sorpresas podrían llegar en próximos encuentros.