Pastel de avena, yogurt y frutas; antojo ideal sin horno y auxiliar para bajar de peso

Este delicioso postre puede contribuir a complementar hábitos saludables

- (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una opción saludable para quienes buscan cuidar la alimentación sin renunciar al postre puede encontrarse en recetas caseras que priorizan ingredientes bajos en calorías y evitan el uso de harinas refinadas o azúcares procesados.

La tendencia de preparar pasteles sin horno se ha popularizado en distintos hogares de Latinoamérica por la facilidad de su elaboración y la posibilidad de adaptarse a distintos gustos.

Cómo preparar el pastel de yogurt, avena y frutas

Ingredientes

  • 2 tazas de avena tradicional
  • 1 taza de yogur natural descremado (puede ser griego sin azúcar)
  • 2 bananas maduras
  • 1 manzana rallada
  • 1/2 taza de leche descremada o vegetal
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de canela (opcional)
  • 1 sobre de gelatina sin sabor
  • Stevia o edulcorante a gusto
  • Frutas frescas para decorar (fresas, arándanos, kiwi, etc.)

Preparación

(Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Tritura la avena en licuadora o procesadora hasta tener una textura de harina.
  • Mezcla la avena con el yogur, la leche, el edulcorante y la esencia de vainilla.
  • Tritura las bananas y agrégalas junto con la manzana rallada a la mezcla.
  • En una olla pequeña, hidrata la gelatina sin sabor con un poco de agua y calienta hasta que se disuelva por completo (evita que hierva).
  • Suma la gelatina a la mezcla de avena y revuelve bien para que se integre todo.
  • Vierte la preparación en un recipiente o molde forrado con papel film.
  • Lleva a la heladera al menos 4 horas hasta que tome consistencia firme.
  • Decora con frutas frescas antes de servir.
  • Consejos
  • Este pastel no lleva harinas refinadas ni azúcar agregada, es saciante y aporta fibra gracias a la fruta y la avena.
  • Puedes variarlo con peras, duraznos o la fruta de estación que prefieras.
  • Conviene servir frío en porciones pequeñas acompañado de té o café.

Qué tan sano y efectivo es el pastel de avena con yogurt para bajar de peso

El pastel de avena, yogur y frutas puede servir como complemento ocasional dentro de una dieta balanceada, pero no sustituye al acompañamiento nutricional especializado ni al consumo de variedad de alimentos fuente de energía y nutrientes esenciales.

Cabe señalar que este tipo de postres no constituye un reemplazo de asesoramiento profesional ni de planes alimenticios equilibrados.

Las versiones caseras de pasteles fríos ofrecen una alternativa sencilla y flexible para disfrutar del sabor dulce bajo condiciones más saludables que las propuestas industriales.

Por qué la avena ayuda a bajar de peso

La avena se ha consolidado como un alimento destacado para quienes buscan controlar o reducir su peso, debido a varias propiedades clave que la distinguen dentro de las dietas saludables. Sus beneficios principales están ligados a la presencia de fibra soluble, en particular el betaglucano, que favorece la sensación de saciedad.

Este tipo de fibra, al mezclarse con líquidos, forma un gel en el estómago, lo que ralentiza el vaciamiento gástrico y reduce el hambre entre comidas.

Otro aspecto relevante es el índice glucémico bajo de la avena, que implica que la glucosa proveniente de su digestión se libera de manera gradual en la sangre. Esto contribuye a mantener los niveles de energía estables y limita los picos de insulina, un fenómeno asociado al almacenamiento de grasa corporal.

