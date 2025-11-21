Lucerito Mijares participa en el doblaje de Wicked por siempre: éste es el personaje icónico al que da voz

Lucerito Mijares participa en el doblaje de Wicked por siempre. (Infobae México)

El mundo mágico de Wicked: por siempre llega a cines de México con un detalle que ha despertado la emoción entre fans del teatro musical y admiradores del talento nacional: la participación especial de Lucerito Mijares en el elenco de doblaje de la esperada película.

La joven artista, conocida por su destacada voz y carisma en escenarios nacionales, da vida a uno de los personajes más emblemáticos de la historia, reafirmando su versatilidad y proyección en el ambiente artístico.

Una conexión que traspasa el escenario

Lucerito Mijares es Dorothy. (Instagram)

Este jueves 20 de noviembre finalmente el desenlace de Wicked llegó a la pantalla grande y muchos fans se han mostrado entusiastas. Sin embargo, un fan que se esperó hasta el final de los créditos notó que el nombre de Lucerito Mijares aparece en la lista como la voz de Dorothy.

La fotografía de dicha lista fue colocada en redes y la noticia rápidamente dio la vuelta. La hija de Lucero y Manuel Mijares forma parte del doblaje oficial de Wicked: por siempre, sumando así un nuevo hito a su joven pero exitosa carrera.

La selección de Lucerito para participar como invitada especial no es casualidad. En el último año, la intérprete protagonizó con gran éxito la puesta mexicana de El Mago (The Wiz), donde conquistó al público encarnando a Dorothy, el personaje clásico de la novela de L. Frank Baum y del universo de El mago de Oz. Su temporada sobre los escenarios, aunque ya finalizada, dejó huella en la memoria colectiva del teatro musical nacional.

¿Un homenaje al teatro musical mexicano?

Wicked: por siempre — Danna Paola y Ceci de la Cueva cierran con broche de oro el fenómeno musical. (Infobae México)

En Wicked: por siempre, la aparición del personaje al que Lucerito presta su voz es breve y misteriosa; nunca se muestra su rostro y tiene menos de cinco líneas de diálogo. Sin embargo, este cameo simbólico pareciera ser toda una declaración de amor al teatro. Un reconocimiento al impacto de Lucerito como Dorothy en los escenarios mexicanos, donde su interpretación fue celebrada tanto por el público como por la crítica.

Gracias a su talento vocal y a lo que representa dentro de la escena musical, Lucerito fue invitada a formar parte de una película que hace de los sueños y la amistad sus grandes protagonistas.

Asimismo Danna y Ceci de la Cueva fueron llamadas a volver al mundo de Oz, tal y como lo hicieron durante la larga temporada que Wicked dominó los teatros de México hace más de una década.

Lucerito Mijares lleva tiempo labrando su propio camino, lejos de las sombras de sus famosos padres. Su incursión en grandes escenarios, como la reciente temporada de El Mago, fue recibida con entusiasmo y aplausos. Además, su dedicación al trabajo, la disciplina en los ensayos y la empatía con su público son elementos que la han diferenciado en una industria llena de retos.

Redes sociales reaccionan

Lucerito Mijares en la obra El Mago (The Wiz). (Instagram)

Para muchos, su aparición en Wicked: por siempre es algo más que un logro profesional: simboliza cómo las nuevas generaciones de artistas mexicanos están retomando clásicos universales y dándoles un sello propio.

“Bonito detalle teniendo en cuenta que ella fue Dorothy en el musical The Wiz”, “Amamos”, “Ella puede todo es VIP”, dicen algunos comentarios.

Sin embargo, para muchos otros resultó una elección un tanto extraña ya que en realidad el personaje habla muy poco.

“Lucerito Mijares siendo Dorothy cuando ni habla en toda la película”, “Le pagaron como 5 pesos”, “Seguro mandó voice notes porque no le salía ni pa el Uber al estudio de grabación”, “Si tiene como 3 líneas”, “Sólo dice de que dos frases y ni se escuchan bien en toda la película”, fueron otras opiniones.

Tal parece que la aparición fugaz de Lucerito Mijares demuestra que a veces los grandes momentos llegan en las pequeñas dosis. Wicked: por siempre ya se encuentra en las salas de cine en México.