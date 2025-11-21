Explota petardo en la estación La Raza del Metro CDMX y se desata caos

Se reportó una explosión en la Estación La Raza del Metro, lo cual desató el caos entre los usuarios. Crédito: X/ @Gposiadeoficial

La tarde del 21 de noviembre el pánico se apoderó de los usuarios del Metro cuando una explosión sorprendió a los pasajeros en la estación La Raza, provocando que muchos huyeran despavoridos sin comprender el motivo de la emergencia.

Según la información proporcionada por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el altercado se produjo entre dos grupos de jóvenes, quienes utilizaron petardos durante una riña.

Imágenes difundidas por pasajeros mostraron los momentos de tensión vividos en la estación, situada al norte de la capital mexicana. El estruendo de las explosiones generó confusión y miedo entre los presentes, quienes buscaron resguardarse ante la incertidumbre.

El hecho provocó una explosión en la que se registró humo en la estación de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México. Foto: Facebook/Alexander Strom.

Cuáles son los reportes oficiales sobre la explosión en Metro La Raza

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detalló oficialmente que los hechos ocurrieron en la Línea 3 del Metro, específicamente en la estación La Raza.

De acuerdo con el comunicado oficial, los estudiantes involucrados detonaron los petardos y, al percatarse de la presencia de miembros de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), escaparon en dirección a la Línea 5.

Las autoridades informaron que, tras el incidente, cuatro personas resultaron lesionadas, de las cuales tres eran estudiantes que recibieron atención médica por parte del personal de Seguridad Industrial del Metro. Estas personas presentaron laceraciones menores y no requirieron traslado hospitalario.

En ocasiones anteriores, los servicios de emergencia se han movilizado para trasladar personas heridas en accidentes en la estación. Crédito: GELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

Cuáles fueron los operativos realizados para atender la Explosión

La intervención de los cuerpos de seguridad incluyó la evacuación de los presentes, la revisión exhaustiva del área y la aplicación de los protocolos de seguridad establecidos para situaciones de riesgo.

El Metro de la CDMX informó que, una vez controlada la situación, no se detectaron amenazas adicionales ni artefactos peligrosos dentro del recinto. La presencia del personal de seguridad se mantuvo reforzada durante el resto de la jornada, con el objetivo de evitar nuevos incidentes y garantizar condiciones de viaje seguras para los usuarios.

Hasta el momento, no se reportan detenidos por estos hechos. El caso fue asignado al agente del Ministerio Público, quien se encargará de las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades y evaluar las acciones realizadas.

Resurgen diversas denuncias ciudadanas que la estación La Raza ha presentado en el pasado. (X/ @GabitowFlores)

Además, se está llevando a cabo un análisis de las cámaras de videovigilancia con el objetivo de identificar a los posibles responsables del ataque con explosivos dentro de las instalaciones.

A pesar del susto inicial y la confusión generada por los estallidos y el humo, el incidente no dejó consecuencias graves. El servicio continuó operando con normalidad, sin que se reportaran riesgos posteriores para los pasajeros.

La reacción de los cuerpos de seguridad y la atención brindada a los lesionados permitieron controlar la situación, aunque el episodio dejó una fuerte impresión entre los pasajeros habituales de la estación.