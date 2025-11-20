Stephanie Salas prepara libro que revelará pasajes inéditos de Silvia Pinal a un año de la muerte de la diva

Stephanie Salas prepara un libro con fotografías inéditas para homenajear a Silvia Pinal en su primer aniversario luctuoso (Foto: Instagram)

La conmemoración del primer aniversario luctuoso de Silvia Pinal tendrá un matiz especial este año: Stephanie Salas, su nieta, prepara la publicación de un libro con fotografías inéditas de la legendaria actriz mexicana.

Este proyecto busca rendir homenaje a la figura de la llamada ‘Última Diva del Cine Mexicano’ y acercar a sus seguidores a momentos íntimos y desconocidos de su vida.

El próximo 28 de noviembre se cumplirá un año desde el fallecimiento de Silvia Pinal. Inicialmente, la exasistente de la actriz, Ifigenia Ramos, había anunciado la organización de un homenaje para esa fecha.

“Voy a hacer el homenaje de mi jefa. Sí, bueno, el aniversario luctuoso. Ya tengo todo. Hoy estaba haciendo la escaleta. Yo pedí permiso, ya tengo todo: su misa, los cantantes de ópera, todo. Ahí vamos a estar”, declaró Ramos en un encuentro con la prensa.

El 28 de noviembre se cumple un año del fallecimiento de Silvia Pinal, la ‘Última Diva del Cine Mexicano’ (Cuartoscuro)

Entre los detalles previstos figuraban una misa, la participación de cantantes de ópera, la presencia de artistas como Humberto Cravioto y Freddy Show, un mariachi y arreglos florales gestionados por una agencia funeraria. Además, se planeaba disponer la urna en un espacio ordenado para que quienes desearan rendir homenaje pudieran hacerlo con seguridad.

No obstante, la realización de este evento fue cancelada abruptamente por decisión de Sylvia Pasquel, según informó el programa Todo para la Mujer. Los conductores de la emisión señalaron que Pasquel “no quiere prensa, no quiere amigos, no quiere artistas, no quiere nada en el Panteón”.

Ramos había asegurado que contaba con la autorización de Luis Enrique Guzmán para llevar a cabo el homenaje, pero la negativa de Pasquel detuvo los preparativos.

Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal, había planeado un homenaje con misa, ópera y mariachi para la actriz (Archivo)

A pesar de la cancelación del acto público, Stephanie Salas confirmó que sí se celebrará una ceremonia religiosa en memoria de su abuela. “Sí vamos a llevar a cabo una misa. No te sé decir más datos, mi mamá es la que está organizando esto”, explicó la cantante ante los medios.

Stephanie Salas y el legado de su abuela Silvia Pinal

Al reflexionar sobre el año transcurrido desde la partida de Silvia Pinal, Salas compartió: “Un año a flor de piel, la vida se torna en algo muy distinto, pero también se engrandece espiritualmente en el sentido de que alguien tan querido, alguien que llevas en la sangre, alguien tan matriarca como ella, ya la sientes de otra manera”.

Sylvia Pasquel canceló el homenaje público a Silvia Pinal y pidió que no hubiera prensa ni artistas en el Panteón (Cortesía)

En cuanto al papel de Silvia Pinal como figura de unión familiar, la intérprete de ‘Ave María’ destacó: “Yo creo que toda la vida nos unió, en vida y ahora. Es muy importante saber que siempre hay un pilar en tu vida, como a todos nos unirá algo o alguien, pero de alguna manera siempre vamos a tener una unión que se va a sentir de toda la vida”.

El homenaje más personal llegará a través del libro de fotografías inéditas que prepara Salas. La artista expresó su deseo de que el proyecto vea la luz este mismo año:

La publicación del libro conmemorativo de Silvia Pinal podría estar disponible para el público en 2025 (Ig:@stephaniesalasoficial)

“Ojalá que sí ya pueda tener el tiempo. Ojalá que sí, si todo va bien para este año”, afirmó, dejando abierta la promesa de que la publicación esté disponible en 2025.