México

Stephanie Salas prepara libro que revelará pasajes inéditos de Silvia Pinal a un año de la muerte de la diva

La nieta de la icónica actriz mexicana sorprenderá a los fans con una publicación que mostrará momentos nunca antes vistos de la vida de Silvia Pinal, acercando su legado a nuevas generaciones

Guardar
Stephanie Salas prepara un libro
Stephanie Salas prepara un libro con fotografías inéditas para homenajear a Silvia Pinal en su primer aniversario luctuoso (Foto: Instagram)

La conmemoración del primer aniversario luctuoso de Silvia Pinal tendrá un matiz especial este año: Stephanie Salas, su nieta, prepara la publicación de un libro con fotografías inéditas de la legendaria actriz mexicana.

Este proyecto busca rendir homenaje a la figura de la llamada ‘Última Diva del Cine Mexicano’ y acercar a sus seguidores a momentos íntimos y desconocidos de su vida.

El próximo 28 de noviembre se cumplirá un año desde el fallecimiento de Silvia Pinal. Inicialmente, la exasistente de la actriz, Ifigenia Ramos, había anunciado la organización de un homenaje para esa fecha.

“Voy a hacer el homenaje de mi jefa. Sí, bueno, el aniversario luctuoso. Ya tengo todo. Hoy estaba haciendo la escaleta. Yo pedí permiso, ya tengo todo: su misa, los cantantes de ópera, todo. Ahí vamos a estar”, declaró Ramos en un encuentro con la prensa.

El 28 de noviembre se
El 28 de noviembre se cumple un año del fallecimiento de Silvia Pinal, la ‘Última Diva del Cine Mexicano’ (Cuartoscuro)

Entre los detalles previstos figuraban una misa, la participación de cantantes de ópera, la presencia de artistas como Humberto Cravioto y Freddy Show, un mariachi y arreglos florales gestionados por una agencia funeraria. Además, se planeaba disponer la urna en un espacio ordenado para que quienes desearan rendir homenaje pudieran hacerlo con seguridad.

No obstante, la realización de este evento fue cancelada abruptamente por decisión de Sylvia Pasquel, según informó el programa Todo para la Mujer. Los conductores de la emisión señalaron que Pasquel “no quiere prensa, no quiere amigos, no quiere artistas, no quiere nada en el Panteón”.

Ramos había asegurado que contaba con la autorización de Luis Enrique Guzmán para llevar a cabo el homenaje, pero la negativa de Pasquel detuvo los preparativos.

Efigenia Ramos, exasistente de Silvia
Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal, había planeado un homenaje con misa, ópera y mariachi para la actriz (Archivo)

A pesar de la cancelación del acto público, Stephanie Salas confirmó que sí se celebrará una ceremonia religiosa en memoria de su abuela. “Sí vamos a llevar a cabo una misa. No te sé decir más datos, mi mamá es la que está organizando esto”, explicó la cantante ante los medios.

Stephanie Salas y el legado de su abuela Silvia Pinal

Al reflexionar sobre el año transcurrido desde la partida de Silvia Pinal, Salas compartió: “Un año a flor de piel, la vida se torna en algo muy distinto, pero también se engrandece espiritualmente en el sentido de que alguien tan querido, alguien que llevas en la sangre, alguien tan matriarca como ella, ya la sientes de otra manera”.

Sylvia Pasquel canceló el homenaje
Sylvia Pasquel canceló el homenaje público a Silvia Pinal y pidió que no hubiera prensa ni artistas en el Panteón (Cortesía)

En cuanto al papel de Silvia Pinal como figura de unión familiar, la intérprete de ‘Ave María’ destacó: “Yo creo que toda la vida nos unió, en vida y ahora. Es muy importante saber que siempre hay un pilar en tu vida, como a todos nos unirá algo o alguien, pero de alguna manera siempre vamos a tener una unión que se va a sentir de toda la vida”.

El homenaje más personal llegará a través del libro de fotografías inéditas que prepara Salas. La artista expresó su deseo de que el proyecto vea la luz este mismo año:

La publicación del libro conmemorativo
La publicación del libro conmemorativo de Silvia Pinal podría estar disponible para el público en 2025 (Ig:@stephaniesalasoficial)

“Ojalá que sí ya pueda tener el tiempo. Ojalá que sí, si todo va bien para este año”, afirmó, dejando abierta la promesa de que la publicación esté disponible en 2025.

Temas Relacionados

Stephanie SalasSilvia Pinalmexico-entretenimiento

Más Noticias

PRI conmemora el 115 aniversario de la Revolución Mexicana comparando a Morena con el Porfiriato

La rememoración del movimiento revolucionario fue utilizada por la oposición para criticar al gobierno y resaltar el descontento social

PRI conmemora el 115 aniversario

Así reaccionó Dani Flow a su veto en Querétaro

El gobierno estatal prohibió presentaciones del reguetonero, argumentando que sus canciones promueven la misoginia y la violencia hacia las mujeres

Así reaccionó Dani Flow a

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 20 de noviembre

El reality enfrenta a ambos equipos por un sitio de descanso más cómodo

Exatlón México: quién gana la

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de noviembre: Zócalo y Allende de la Línea 2 permanecen cerradas

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

INAH anuncia el cierre temporal del Museo Fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz

La fortaleza, que se extiende sobre 5,34 hectáreas, presentará una imagen renovada gracias a un ambicioso proyecto

INAH anuncia el cierre temporal
MÁS NOTICIAS

NARCO

Delitos de alto impacto dejan

Delitos de alto impacto dejan 16 detenidos en las últimas dos semanas en Morelos

Condenan a ex Comisario de Seguridad Pública en Edomex detenido durante Operación Enjambre, por el delito de extorsión

Procesan a dos presuntos vendedores ilegales de suelo de conservación en Xochimilco, CDMX

El proceso judicial contra el activista “Chakin” continúa en Nayarit pese a denuncias de irregularidades

Van por “El R1″, operador regional del CJNG y objetivo para esclarecer el asesinato de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Dani Flow a

Así reaccionó Dani Flow a su veto en Querétaro

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 20 de noviembre

El camino de Fátima Bosch a Miss Universo 2025: del ataque de Nawat Itsaragrisil a triunfar en las preliminares

Mayela Laguna somete a su hijo a nuevo examen de ADN y recalca que su papá es Luis Enrique Guzmán: “Lo que siempre supe”

Christian Nodal sube curioso meme tras enterarse de que aún puede haber acciones penales en su contra

DEPORTES

Miguel Herrera dejará de ser

Miguel Herrera dejará de ser director técnico de Costa Rica tras fracasar en Concacaf y no llegar al Mundial 2026

IA anticipa el América vs Tigres Femenil en la Final de Ida del Apertura 2025

Definidos los cruces del repechaje rumbo al Mundial 2026: Monterrey y Guadalajara serán las sedes

Igor Lichnovsky y el América encabezan programa para apoyar a comunidades indígenas de México

Albert Espigares será el nuevo director técnico del Puebla