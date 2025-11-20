Spotify México: las 10 canciones más escuchadas de este día

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público mexicano.

Lo favorito de los escuchas

1. Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)

El Bogueto

«Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)» de El Bogueto es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.399.934 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. 22 (w Victor Mendivil)

Omar Camacho

«22 (w Victor Mendivil)», interpretado por Omar Camacho, ocupa el segundo lugar de la lista, tras lograr 1.165.805 reproducciones.

3. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

Tras acumular 1.148.519 reproducciones, «Marlboro Rojo» de Fuerza Regida se mantiene en tercer lugar.

4. TU SANCHO

Fuerza Regida

«TU SANCHO» de Fuerza Regida se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.135.339 reproducciones, motivo por el cual continúa en la cuarta posición.

5. CHAVALITAS

Fuerza Regida

Esta es la canción que se ubica en la quinta posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 1.097.159, lo que marca un hito en la carrera musical de Fuerza Regida.

6. Ya Borracho

Herencia De Grandes

«Ya Borracho» de Herencia De Grandes es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 980.561 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la sexta posición.

7. Pvta Luna

Neton Vega

«Pvta Luna» de Neton Vega va en descenso: ya llega a la séptima posición. Sus 961.607 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

8. MIENTRAS DUERMES

Junior H

Un número tan favorable como 890.432 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Junior H va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el octavo puesto.

9. SUIZA

Calle 24

«SUIZA» de Calle 24 sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 9, ya que ha conseguido un total de 810.881 reproducciones.

10. POR SUS BESOS

Tito Double P

Tras acumular 789.271 reproducciones, «POR SUS BESOS» de Tito Double P se mantiene en décimo lugar.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La plataforma vs la inteligencia artificial

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

En 2023, Spotify eliminó el 7% de las canciones creadas con el servicio de música generada por inteligencia artificial de Boomy, lo que equivale a un gran número de temas.

Cabe destacar que la plataforma sueca no retiró todas las canciones creadas con inteligencia artificial, sino que se limitó a un porcentaje generado específicamente por la IA mencionada.

Hasta ese momento, Boomy había producido más de 14.5 millones de canciones, representando cerca del 14% de la música compartida en el mundo.

Daniel Ek, director ejecutivo de Spotify, señaló que el avance de la inteligencia artificial en la industria musical era extraordinariamente rápido, calificándolo como algo nunca antes visto en el ámbito tecnológico.

Pese a esta polémica, Boomy reanudó posteriormente el envío de nuevas canciones a la plataforma, no obstante, ambas compañías entraron en un serio proceso de negociación para restaurar el resto del catálogo eliminado por Spotify.

Las canciones más escuchadas del 2024

En junio de 2024, Peso Pluma lanzó su álbum 'Éxodo', que logró un récord histórico al debutar con más de 29.8 millones de reproducciones globales en Spotify durante sus primeras 24 horas. Este hito refuerza su creciente influencia en la música regional mexicana y su impacto en el panorama internacional. Según el resumen anual de Spotify Wrapped 2024, el artista mexicano se posicionó como el séptimo más escuchado a nivel mundial, consolidando su popularidad en diversas regiones.

Peso Pluma, un destacado exponente de los corridos tumbados, ha experimentado un ascenso rápido en la escena musical global. En 2023, su sencillo 'Ella Baila Sola' alcanzó el primer lugar en el Top Global de Spotify, siendo el primer artista mexicano en lograr tal posición. Este éxito lo llevó a ser el quinto artista más escuchado en la plataforma ese mismo año.

El impacto de Peso Pluma se refleja en su capacidad para mezclar ritmos tradicionales con sonidos contemporáneos, lo que ha capturado la atención de audiencias internacionales. Canciones como 'Dos Días', 'La Patrulla', 'Qlona' y 'Los Cuadros' se han convertido en favoritas del público, destacándose en su perfil de Spotify.

Para diciembre de 2024, Peso Pluma contaba con más de 45 millones de oyentes mensuales en Spotify, lo que lo posiciona como uno de los artistas mexicanos más populares a nivel mundial. Este fenómeno no solo resalta el auge de los corridos tumbados, sino también su habilidad para conectar con un público.