Segundo atentado armado contra la casa del hermano del alcalde de Cuautla: sin investigación oficial

El hogar del hermano de Jesús Corona fue atacado por segunda ocasión el pasado martes 18 de noviembre. (Facebook: Jesús Corona)

La vivienda de Marco, hermano del alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, fue objeto de dos ataques armados en fechas recientes.

De acuerdo con información difundida por medios locales, los hechos ocurrieron el pasado martes 18 de noviembre. Alrededor de las 07:10 horas se reportaron disparos en la calle Revolución Agraria.

Autoridades municipales confirmaron que este inmueble ya había sido objeto de una agresión similar con anterioridad, por lo que se trata del segundo atentado registrado en el mismo inmueble.

Sobre el ataque armado a casa de Marco Corona

Las autoridades se movilizaron luego de reportes al 911. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según múltiples fuentes locales, hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos no ha recibido denuncia alguna por estos hechos y de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, ambos incidentes se reportaron a través de llamadas ciudadanas al 911, lo que motivó la movilización de elementos estatales hacia el domicilio ubicado en la colonia Casasano.

Al arribar, los agentes constataron impactos de arma de fuego en la fachada de la vivienda en cada uno de los ataques. Tras la intervención policial, las autoridades notificaron a la Fiscalía General del Estado para el levantamiento de indicios y el seguimiento correspondiente.

Sin embargo, ni el presunto afectado ni el Ayuntamiento de Cuautla han presentado denuncia formal, y hasta la fecha no se ha informado sobre la apertura de una carpeta de investigación relacionada con estos ataques.

Desde julio de 2025, Cuautla permanece bajo mando estatal, con presencia permanente de la Guardia Nacional y el Ejército como parte de una estrategia de reforzamiento operativo y ampliación de videovigilancia en zonas consideradas prioritarias.

Esta medida responde a la situación de seguridad en la región, donde la intervención de fuerzas federales busca contener la incidencia delictiva.

El alcalde y sus presuntos nexos con El Barbas

Captan a alcaldes de Morelos en reunión con líder criminal. (Facebook, Agustín Toledano Amaro - Jesús Corona Damián)

El alcalde Jesús Corona Damián ha estado en la atención pública desde su campaña, cuando fue víctima de un ataque armado, y meses después volvió a ser mencionado tras la difusión de un video en el que aparece junto al alcalde de Atlatlahucan y con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado por autoridades federales como presunto operador del Cártel de Sinaloa.

Este material derivó en una investigación de la Fiscalía General de la República, razón por la que en este escenario, la vigilancia estatal y federal continúa como parte de la estrategia para atender las zonas de mayor riesgo en Cuautla.

Su reunión fue exhibida en el mes de febrero de este año en redes sociales. El registro al predio se realizó el viernes 28 de marzo y concluyó un día después; durante estas diligencias, las autoridades localizaron indicios balísticos de diferentes armas de fuego, de las que no se detalló más información, y rastros de lo que presuntamente son fosas clandestinas.

Ante el hallazgo realizado, los elementos de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) procedieron a asegurar la finca, por lo que quedó bajo el resguardo de la FGR para continuar con las diligencias correspondientes. En estos actos no se realizó la detención de ninguna persona.