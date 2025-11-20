México

Remedios de la abuela para el hígado graso: este el jugo natural que sí funciona

Rico en antioxidantes y fácil de preparar, destaca por la tradición popular por sus posibles efectos depurativos y antiinflamatorios

Jugo fresco destacando el color
Jugo fresco destacando el color rojo con betabel, ideal para una alimentación saludable - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, los remedios de la abuela siguen ocupando un lugar importante en la vida cotidiana, sobre todo cuando se trata de mejorar el bienestar de forma natural y accesible.

Entre estas prácticas, uno de los más extendidos es el jugo de betabel con manzana y limón, popularmente considerado un aliado para quienes buscan “desinflamar el hígado” o apoyar su funcionamiento.

El betabel —también conocido como remolacha— es uno de los vegetales más ricos en antioxidantes naturales, especialmente betalainas, sustancias asociadas con la reducción de inflamación y la protección celular.

La manzana, por su parte, aporta fibra soluble y compuestos fenólicos que favorecen la digestión y el movimiento intestinal. El limón, con su vitamina C y su efecto refrescante, complementa el jugo al aportar un ligero toque ácido que, según la tradición, ayuda a depurar el organismo.

Aunque este preparado forma parte del conocimiento popular transmitido por generaciones, es importante aclarar que no constituye un tratamiento médico para el hígado graso u otros padecimientos hepáticos.

Sin embargo, sí puede integrarse dentro de un estilo de vida más saludable, que incluya una alimentación equilibrada, actividad física y seguimiento médico cuando sea necesario.

Un jugo depurativo y antioxidante que se prepara en casa

La popularidad de este jugo radica también en su sencillez. La preparación tradicional consiste en licuar medio betabel crudo, una manzana verde o roja, el jugo de medio limón y un vaso de agua. Algunas variantes añaden jengibre o pepino, pero la base siempre es el betabel por su aporte de pigmentos antioxidantes.

Las abuelas suelen recomendar consumirlo por la mañana, en ayunas o como parte del desayuno, bajo la idea de que el organismo aprovecha mejor sus nutrientes y puede iniciar el día con un impulso depurativo. Entre los beneficios que se le atribuyen se encuentran:

  • Contribuir a una mejor digestión.
  • Ayudar a reducir la sensación de inflamación abdominal.
  • Aportar vitaminas y minerales que favorecen el bienestar general.
  • Actuar como complemento natural para apoyar al hígado en sus funciones.

Un aliado popular, no un sustituto del médico

El interés creciente por este tipo de bebidas responde también a la búsqueda de alternativas naturales para prevenir o acompañar tratamientos de salud. No obstante, especialistas en nutrición recuerdan que la salud del hígado depende de múltiples factores: alimentación, peso corporal, actividad física, consumo de alcohol y condiciones metabólicas como la diabetes o el colesterol elevado.

Incorporar jugos frescos como el de betabel y manzana puede ser un hábito positivo, siempre y cuando se mantenga dentro de un contexto de cuidado integral. La tradición popular ofrece sabiduría valiosa, pero la prevención y el diagnóstico oportuno siguen siendo pilares fundamentales.

Si se consume con moderación, este jugo antioxidante puede ser una opción refrescante y nutritiva, alineada con los remedios caseros que las abuelas mexicanas siguen transmitiendo como parte de la cultura y el bienestar cotidiano.

