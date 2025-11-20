Quién fue Alfredo Elías Ayub, hermano fallecido del yerno de Carlos Slim

Alfredo Elías Ayub junto a Carlos Slim. FOTO: GUILLERMO PEREA/CUARTOSCURO.COM

La muerte de Alfredo Elías Ayub, hermano de Arturo Elías Ayub y exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha impactado al sector político y empresarial mexicano.

El fallecimiento de este ingeniero y empresario, integrante de una familia de origen libanés con fuerte presencia en la economía nacional, tuvo lugar este miércoles 19 de noviembre a los 75 años.

Fue Felipe Calderón, expresidente de México, quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales y expresó sus condolencias, mientras que la familia no ha revelado la causa de la muerte ni ha publicado hasta el momento un comunicado oficial, pero se tenía conocimiento que padecía una enfermedad crónicodegenerativa que afectó su capacidad motriz.

“Con profunda pena me entero del fallecimiento del querido Alfredo Elías Ayub. Uno de los servidores públicos más comprometidos y capaces de su tiempo. Gran persona. Mis condolencias a su esposa Begoña, a sus hijos y familiares, en especial a ⁦⁦⁦@arturoelias", se lee en su post en X.

Felipe Calderón lamentó la muerte de Alfredo Elías Ayub. (Captura de pantalla)

¿Quién fue Alfredo Elías Ayub?

Alfredo Elías Ayub nació en la Ciudad de México, en el seno de una familia encabezada por inmigrantes libaneses que, junto con otras como las de Carlos Slim y Alfredo Harp Helú, ha tenido un papel influyente en el desarrollo económico de México.

Obtuvo la licenciatura en Ingeniería Civil por la Universidad Anáhuac, graduándose con mención honorífica y formando parte de la primera generación de dicha facultad. Más adelante, se tituló con un MBA en la Harvard Business School, donde recibió una alta distinción académica.

En el entorno académico, dirigió la Escuela de Ingeniería de la Universidad Anáhuac, fue profesor de Finanzas en la Universidad de Harvard y miembro de los consejos de ambas instituciones. Además, presidió el Consejo de Desarrollo de la Universidad Anáhuac y la Fundación México en Harvard, impulsando proyectos educativos y programas de exalumnos tanto en México como en Estados Unidos.

El hermano de Arturo y exdirector de la CFE tenía 75 años. (Cuartoscuro)

Su carrera en el sector público comenzó en 1977 como director de Coordinación y Programación del Fondo Mexicano para Actividades Sociales (Fonapas).

Posteriormente ocupó cargos como coordinador ejecutivo de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de México y secretario privado en la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP). Durante los sexenios de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, accedió a las subsecretarías de Minas e Industria Básica y de Energía, puestos donde coordinó el diseño de estrategias de largo plazo en inversiones para la estatal Pemex y la propia CFE.

En Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), aplicó un programa de modernización y privatización en los servicios aeroportuarios nacionales antes de asumir el liderazgo de la CFE. Durante su carrera pública se le reconocieron habilidades para negociar consensos entre entidades del sector energético, así como la gestión de proyectos de infraestructura eléctrica.

Liderazgo en la CFE

MÉXICO, D.F., 10MARZO2010.- Alfredo Elias Ayub, director general de la CFE, durante su participación en el foro Estado de Arte de las energías renovables. FOTO: VANIA JIMENEZ/CUARTOSCURO.COM

Elías Ayub fue nombrado director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 1999, una designación del presidente Ernesto Zedillo que posteriormente ratificaron los mandatarios Vicente Fox y Felipe Calderón. Este periodo consolidó su imagen como uno de los funcionarios públicos de trayectoria más amplia y estable en el sector energético.

Bajo su dirección, la CFE registró procesos de modernización, amplió la generación eléctrica con nuevas plantas, incorporó sistemas de energía renovable y enfrentó retos vinculados a la ampliación de la red nacional.

Durante su gestión la prioridad fue garantizar la inversión en infraestructura y la integración de tecnologías limpias. Efectuó planes de largo plazo para fortalecer la planeación energética y establecer consensos entre actores de la industria. En 2011 concluyó su periodo en la CFE, siendo sucedido por Antonio Vivanco Casamadrid, y dejó el cargo alegando motivos de salud.

Sus negocios

MÉXICO, D.F., 24MARZO2011.- Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México, anunció ante los medios de comunicación la renuncia de Alfredo Elías Ayub (en la imagen) como director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), su lugar lo ocupará Antonio Vivanco Casamadrid. Ésto se realizó en el Salón Manuel Ávila Camacho de la Residencia Oficial de Los Pinos. FOTO: FRANCISCO SANTOS/CUARTOSCURO.COM

Mientras ocupó cargos públicos, Elías Ayub participó en consejos de administración y fue accionista de empresas como Grupo Impulsor del Desarrollo Urbano (IDUSA), Constructora Ideurban y Promociones Metrópolis.

Entre sus emprendimientos privados destacó la promoción de desarrollos inmobiliarios como Residencial Fundición, Residencial del Bosque, el Edificio Corporativo Coca Cola, Parque Industrial Querétaro y Parque Industrial Tecnológico de Guadalajara.

Además, colaboró en la modernización de sectores industriales y formó parte de los consejos de Banorte, el tercer banco más grande de México, y la empresa de soluciones de agua Rotoplas.

Entre los reconocimientos recibidos pueden mencionarse distinciones institucionales de la Universidad Anáhuac, Harvard Business School y menciones honoríficas por parte de organismos empresariales y de infraestructura en energía. Asimismo, fue homenajeado por los comités de energía de la Cámara de Diputados y asociaciones de ingenieros civiles.

Familia

CIUDAD DE MÉXICO, 15OCTUBRE2018.- El boxeador jalisciense Saúl 'Canelo' Álvarez, recibió de manos de Mauricio Sulaimán, presidente del CMB y del empresario Carlos Slim Helú, el cinturón que lo acredita como Campeón de Peso Medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), así mismo le fue entregado un cinturon elaborado por artesanos huicholes, con el significado de “El venado más fuerte de México”. En la imagen Alfredo Elias Ayub, Director de Alianzas Estratégicas de Telmex, Director General de la Fundación Telmex y Director de Uno TV. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Alfredo Elías es hermano de Arturo Elías Ayub, directivo de América Móvil y empresario de alto perfil, quien está casado con Johanna Slim Domit, hija menor de Carlos Slim, el empresario más influyente de México y América Latina. Entre los sobrinos de Alfredo se encuentran Alejandro, Arturo y Johanna Ayub.

No existen estimaciones públicas sobre la fortuna de Alfredo Elías Ayub; sin embargo, su hermano Arturo Elías Ayub aparece en listados empresariales con un patrimonio superior a los 9.9 mil millones de pesos.

La familia mantiene vínculos cercanos con el círculo de Carlos Slim, lo que consolida su posición en los grupos empresariales más destacados e influyentes del país.