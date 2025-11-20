¿En cuánto quedará el salario mínimo en 2026 tras el aumento del 11 %?

El salario mínimo en México podría aumentar entre el 11 y 12 por ciento en 2026, según estimaciones oficiales. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

El salario mínimo en México será objeto de un ajuste relevante para el año 2026, de acuerdo con las proyecciones oficiales y las tendencias observadas en las negociaciones tripartitas entre trabajadores, empleadores y el gobierno federal.

La expectativa para el próximo año se centra en un aumento de 11%, lo que representa una continuidad en la política de recuperación del ingreso base nacional. Este porcentaje surge de conversaciones anticipadas y el consenso de diversos sectores económicos acerca de la urgencia por fortalecer el poder adquisitivo de la población.

El anuncio ha generado expectativas en distintos sectores laborales, pues la fijación del salario mínimo impacta no solo a quienes perciben el monto base, sino también al ajuste de diversas prestaciones e indicadores económicos.

El incremento, además, responde a presiones inflacionarias y a la necesidad de mantener un equilibrio entre el bienestar social y la competitividad de las empresas, una premisa defendida recurrentemente por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

Diversos analistas y organismos especializados coinciden en que este aumento podría situar el monto del salario mínimo para 2026 entre 309 y 312 pesos diarios, esta estimación parte de datos compartidos por centros de estudios económicos y previsiones internas de los actores involucrados en la revisión anual.

¿Cuánto cobrarán los trabajadores con el aumento?

De concretarse el ajuste del 11%, el salario mínimo mensual se ubicaría en un rango mayor a los 9 mil pesos mensuales. Esta cifra proyecta un crecimiento sostenido en relación con el año anterior, ya que los salarios mínimos se han incrementado de forma acumulativa desde 2019 a partir de la estrategia impulsada por el Gobierno de México.

De acuerdo con las evaluaciones económicas reportadas por los especialistas que siguen de cerca la dinámica de la Conasami, este nuevo monto contribuiría a mejorar la capacidad de compra y el acceso a bienes básicos para millones de personas en toda la República Mexicana.

Conasami informa preparativos sobre el proceso de la fijación del salario mínimo en 2026.

En la zona libre de la frontera norte, el aumento mantendría el diferencial positivo respecto al resto del país, lo que situaría los ingresos mínimos diarios en niveles superiores a los del territorio nacional, conforme a los parámetros legales vigentes.

Razones detrás del incremento

El ajuste del salario mínimo se fundamenta en variables como la inflación, la evolución macroeconómica y los acuerdos establecidos por los representantes de trabajadores, empresas y el Estado dentro de la comisión respectiva. El proceso se lleva a cabo durante el último trimestre de cada año y busca garantizar que el ingreso mínimo cubra necesidades elementales de alimentación y servicios.

Especialistas han señalado que la propuesta de 11% surge a partir de consensos técnicos y sociales, proyectando que la economía mexicana mantendrá estabilidad durante 2026. Las previsiones contemplan factores como la creación de empleo formal, la dinámica exportadora y la recuperación progresiva tras los efectos de crisis previas. Los perfiles consultados insisten en que la política salarial debe resguardar tanto el bienestar laboral como el entorno de negocios en México.

Impacto en la economía y próximos pasos

El incremento al salario mínimo representa un reto para las micro, pequeñas y medianas empresas, que deberán ajustar sus estructuras de costos para cumplir con la nueva disposición. No obstante, la revisión anual de la Conasami apunta a que la medida genera efectos positivos en el consumo interno y estimula la demanda agregada.

Está previsto que la discusión y el dictamen final sobre las nuevas tablas salariales se definan en las próximas semanas. El monto definitivo se publicará en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor el 1 de enero de 2026.