Embajada de EEUU en México emite alerta por marcha de la Gen Z el 20 de noviembre

Embajada de Estados Unidos emite alerta por marcha de la Generación Z en CDMX. (Crédito: Cuartoscuro - Reuters)

Las calles de la Ciudad de México se preparan para una jornada intensa debido a la coincidencia de la manifestación anunciada bajo el nombre de la Generación Z y el tradicional Desfile Militar Conmemorativo de la Revolución Mexicana, ambos programados para este jueves 20 de noviembre de 2025.

La movilización de los jóvenes, que partirá desde el Monumento al Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, está prevista para iniciar a las 11:00 horas, apenas una hora después del arranque del desfile militar oficial, que comenzará en el Zócalo y finalizará en el Monumento a la Revolución.

Embajada de Estados Unidos hace un llamado a evitar la zona de la marcha de la Gen Z

La embajada de Estados Unidos en México ha emitido una alerta dirigida a sus ciudadanos ante el desarrollo de estos eventos simultáneos, recordando el antecedente de la manifestación del 15 de noviembre, en la cual “la protesta se tornó violenta”, según advierte la misión diplomática. Ante la posibilidad de que se repitan episodios similares, la embajada aconseja evitar las zonas de alta concentración y alejarse de las protestas activas.

Las autoridades estadounidenses recomiendan mantenerse informados a través de medios locales y seguir de manera estricta cualquier instrucción emitida por las autoridades mexicanas. En caso de emergencia, se ha recordado a ciudadanos estadounidenses y visitantes la disponibilidad de la línea nacional de emergencias, el 911.

El aviso diplomático también proporciona diferentes vías de asistencia, incluyendo números de contacto tanto en México ((55) 5080 2000) como desde Estados Unidos (011 52 55 5080 2000), además de servicios del Departamento de Estado en Asuntos Consulares a través de los números +1-888-407-4747 y +1-202-501-4444.

Crédito: Redes Sociales

Joven convocante de la marcha es señalado por presuntos vínculos con el PAN acusa persecución

Edson Andrade, uno de los organizadores de la pasada marcha de la Generación Z, anunció en su cuenta de X que se ve obligado a dejar su hogar y su país “para cuidar mi seguridad”, debido a lo que calificó como una persecución encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, señalamientos que se dieron tras la manifestación del 15 de noviembre en CDMX.

Aseguró que la reciente difusión de su dirección y datos personales, así como la propagación de rumores sobre presuntos contratos millonarios, lo ha colocado en la mira tanto del gobierno como de la delincuencia. “Ya no solo soy blanco del gobierno, también del crimen”, manifestó el joven.

Andrade afirmó que estas acciones, promovidas desde el partido oficialista, han provocado que tuviera que abandonar México. Además, recalcó que “crearon la falsa narrativa de que tengo millones en mi cuenta”.

Sedena modifica la ruta del desfile en conmemoración de la Revolución Mexicana

Esta será la ruta del desfile en conmemoración de la Revolución Mexicana.

El día de ayer, 18 de noviembre, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que el desfile cívico-militar se realizará el jueves 20 de noviembre a las 10:00, lo que implicará ajustes en la circulación vial y en el transporte público en el centro de la capital, debido a que diversas organizaciones han convocado a una segunda marcha de la Generación Z el mismo día y en un horario muy similar.

La ruta diseñada para el desfile iniciará en el Zócalo, seguirá por la calle 5 de Mayo, continuará por Eje CentralyAvenida Juárez, y finalizará en el Monumento a la Revolución. Este itinerario tiene como objetivo mejorar la logística y brindar a los asistentes la oportunidad de ubicarse en diversos puntos estratégicos para observar el paso de los contingentes.