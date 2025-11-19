Joven señalado por el gobierno de México como organizador de la marcha Gen Z acusa persecución

Claudia Sheinbaum calificó como "interesante" la publicación de Luisa María Alcalde sobre convocante de la marcha Gen Z. | Jesús Aviles / Infobae México

“La persecución de la presidenta Claudia Sheinbaum en mi contra ha llegado tan lejos que para cuidar mi seguridad hoy tengo que abandonar mi hogar y mi país”, declaró Edson Andrade, convocante de la marcha de la Generación Z, en su cuenta de X este 19 de noviembre de 2025.

El joven acusó a la mandataria de encabezar una campaña en su contra que, tras la reciente exposición pública de sus datos personales y la revelación de supuestos contratos millonarios por parte del partido oficialista, lo obligó a salir de México.

En su mensaje, Edson Andrade detalló que, además de difundir su dirección y datos personales, “crearon la falsa narrativa de que tengo millones en mi cuenta”. El joven convocante aseguró que se convirtió en blanco tanto del gobierno como del crimen. “Ya no solo soy blanco del gobierno, también del crimen”, señaló.

La exposición del joven ocurre después de que Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, diera a conocer un contrato por más de dos millones de pesos a nombre de Andrade Lemus, quien, según la dirigente, recibe pagos mensuales de 175 mil 577 pesos desde febrero de 2025.

Alcalde aseguró que las facturas y el contrato que expuso en sus redes sociales, de seis páginas, comprueban estos pagos y cuestionó la supuesta independencia política del convocante del movimiento promovido bajo el nombre de la “Generación Z”.

La juventud en constante rechazo a la política tradicional durante la marcha de la Generación Z. (Crédito: Cuartoscuro)

Para Andrade, estos señalamientos buscan criminalizarlo por su trabajo y vincularlo de forma injusta a recursos que, afirma, corresponden a servicios profesionales de producción de contenidos institucionales: “Exponen un contrato que nada tiene que ver con mis opiniones políticas personales, sino con la producción de contenidos institucionales en los que claramente no salgo yo y tampoco realizo solo. Me acompaña un equipo de jóvenes que, como yo, prestan sus servicios profesionales y reciben un pago de ese contrato a mi nombre”.

Edson Andrade afirma que nadie le ha pagado por “alzar la voz” y señala a políticos por lujos

El activista defendió que “nadie me paga por alzar la voz, lo he hecho desde los 16 años. Nos pagan por trabajar”. Según sus palabras, el contrato es resultado de una labor identificable y en equipo, en contraste, cuestionó: “Algo que muchos en su gobierno no han hecho jamás (trabajar), pero hoy tienen mansiones, ranchos, cientos de autos... ¿A ellos cuándo los exponen?“.

Andrade Lemus aseguró que la presión es parte del intento de “apagar la llama que se ha encendido en nuestro país y que cada vez es más y más grande”, aunque insistió que él es “solo una chispa más” dentro de una movilización social más amplia. “Podrán sacarme de mi casa, podrán sacarme del país, pero no podrán sacarme de la causa. Yo no me voy vencido, me voy para seguir luchando”, compartió.

En su declaración, el joven denunció que, al haber puesto a disposición del crimen sus datos personales, teme que su familia también esté en riesgo y expresó desconfianza respecto al sistema judicial: “Si hoy la fiscal es la hermana de la presidenta del partido en el poder, sé perfectamente qué destino tendrá esa denuncia”.

En su mensaje final, Edson Andrade Lemus subrayó: “Cuando un pueblo pierde el miedo, ya ningún poder es capaz de detenerlo. Y ya no tenemos miedo“.

Luisa María Alcalde expuso datos personales de joven convocante de la marcha Gen Z

El día de ayer, a través de sus redes sociales, la dirigente morenista, Luisa María Alcalde, realizó una publicación en donde afirmó que Edson Andrade percibe pagos mensuales de 175 mil 577 pesos desde febrero de 2025, pese a que él se ha definido públicamente como “apartidista”.

Luisa María Alcalde expone a datos de uno de los convocantes de la marcha de la Generación Z.

Según Alcalde Luján, las facturas y el contrato, compuesto por seis páginas, evidencian que el Partido Acción Nacional (PAN) contrató a Andrade Lemus, por un monto superior a dos millones de pesos.

“Que coincidencia, esto después de que el propio Jorge Romero señaló que a la oposición solo le faltaba la violencia”, finalizó el mensaje en su cuenta de X.

Claudia Sheinbaum destaca señalamientos de Luisa Alcalde contra Edson Andrade

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró “muy interesante” la publicación de la dirigente de Morena, donde expone datos de Edson Andrade y su relación laboral con el PAN.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, la mandataria federal fue cuestionada acerca de este supuesto contrato. En respuesta, pidió a la ciudadanía analizar tanto el documento compartido como la posible intención política de la operación.

“¿Muy interesante no? Muy interesante. La publicación de ayer de Luisa María, mucha información para que se analice por todas y por todos”, remarcó Sheinbaum ante los medios.