Eduardo Capetillo Jr. habría tenido un breve romance con una de las participantes de Miss Universo 2025

Aunque nunca confirmaron su noviazgo, las pistas en redes sociales y los mensajes coquetos siguen generando curiosidad entre los fans de ambos

Eduardo Capetillo Jr. vuelve a ser noticia por su pasado romance con la modelo Inna Moll, actual representante de Chile en Miss Universo 2025. Foto: IG, eduardocapetillog

Eduardo Capetillo Jr. es uno de loos artistas que se han vuelto tema de conversación a un paso de la gran final de Miss Universo 2025, donde Fátima Bosch representa a México.

La razón por la que el nombre del hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytan a salido a la luz, es la breve relación que sostuvo con una de las participantes de la edición número 74 de Miss Universo años atrás.

El fugaz romance de Eduardo Capetillo Jr e Inna Moll

El año 2021 fue testigo de un episodio que atrajo la atención tanto en México como en Chile, esto a raíz del romance entre Lalo Capetillo e Inna Moll, quien actualmente representaa su país en Miss Universe 2025.

Pese a que la pareja optó por la discreción y nuncam confirmó públicamente su relación, una serie de interacciones en redes sociales bastó para que sus seguidores interpretaran que existía algo más que una amistad.

Durante ese periodo, el exparticipante de Juego de Voces sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía junto a una joven rubia. La imagen no incluía explicación, pero sí dos emojis: un corazón y una carita sonriente con ojos enamorados.

Inna Moll y Eduardo Capetillo años atrás. (Captura de pantalla)

El intercambio de mensajes que avivó los rumores de romance

Dichos detalles fueron suficientes para que los fans hicieran conjeturas. Aunque la joven no fue etiquetada, la comunidad la identificó como Inna Moll, quien ya contaba con casi un millón de seguidores en Instagram.

Al mismo tiempo, la joven anunciaba nuevos proyectos profesionales en México y escribió: “Cerrando ciclos. Lista para una nueva aventura”. Poco después, Capetillo sorprendió al comentar: “La nueva aventura, ¿es conmigo?”.

“Qué lindos, hacen una bonita pareja. Saludos desde Chile”, respondió un usuario, a lo que Capetillo respondió: “No, es mi popola”, utilizando un término propio del español chileno para referirse a un novio o pareja. La expresión generó sorpresa en los internautas e Inna Moll, quien lo etiquetó junto a varios emojis de asombro.

Inna Moll of Chile takes part in the National Costume show during the 74th Miss Universe pageant in Bangkok, Thailand, November 19, 2025. REUTERS/Athit Perawongmetha

Pese a que su supuesta relación no se extendió más allá de aquel año, el episodio dejó una huella de curiosidad entre sus seguidores.

Quién es Inna Moll, la modelo con la que fue relacionado Eduado Capetillo Jr.

Nacida en Vitacura en 1997, su nombre real es María Ignacia Moll Bilbao. Desde los ocho años inició su carrera sobre las pasarelas y, a los dieciocho, firmó con una agencia nacional. Posteriormente, su carrera internacional la llevó a trabajar en Estados Unidos y México.

El nombre artístico “Inna” surgió a partir de la sugerencia de su agencia, que consideró que “María Ignacia” era demasiado extenso para el modelaje, y así el apelativo se convirtió en su distintivo global. Además, su vínculo con los certámenes de belleza tiene raíces familiares: su madre, Ana María Bilbao, participó en Miss Chile en 1987.

