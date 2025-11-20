Critican a Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray por conducir la final de Miss Universo 2025: “Qué ironía”

(IG: sofiariveratorres // @missuniverse)

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray conducirán la final de Miss Universo 2025 en Imagen Televisión, así lo anunció la televisora a través de redes sociales.

La noticia dividió opiniones en redes sociales; mientras algunos aplaudieron la selección de conductores, otros la criticaron.

"Todo perfecto, solo por qué esos conductores."

“Los conductores nada que ver.”

“Lo peor de lo peor.”

“Que feos conductores, ellos se burlaron de Lucerito. Hubieran puesto a otros, cae en la ironía que es un programa que alza a la mujer!! Ojo ahí.”

Éste es el grado de estudios de Sofía Rivera Torres, famosa que convertirá en padre a Eduardo Videgaray a sus 55 años (Foto: Instagram/ @sofiariveratorres)

Y es que hace unos meses, los presentadores se vieron envueltos en un escándalo por ‘burlarse’ del físico de Lucerito Mijares.

Hasta el momento, los presentadores no se han pronunciado al respecto.

La vez que Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray se burlaron de Lucerito Mijares

Fue en mayo de 2024 cuando Sofía, Eduardo y José Ramón San Cristóbal ‘El Estaca’ causaron indignación en redes sociales por lanzar burlas sobre la apariencia física de Lucerito Mijares en una emisión en vivo de su programa ¡Qué Importa!.

Los conductores justificaron sus 'bromas'. Crédito: @QueImportaTV

Los comentarios desataron un escándalo en redes sociales, incluso Lucero -madre de Lucerito Mijares- salió en defensa de su hija.

Tras el escándalo, los conductores ofrecieron una disculpa pública:

“La semana pasada pusimos un video en el que Lucerito Mijares contaba que a veces la confunde con un hombre y que hasta a veces le dicen ‘pásele joven cuando va al cine y cosas por el estilo’, pero ella comentaba que a ella no le afecta porque todo lo que dicen lo toma con mucho humor”, dijo Sofía Rivera.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

“Y precisamente porque ella, Lucerito Mijares lo dijo y dijo que lo tomaba con humor, hicimos chistes de sus propias declaraciones y cuando se hacen chistes, cuando se hace humor, hay riesgo, está el riesgo de que alguien se sienta ofendido y es algo que nosotros no queremos que suceda jamás”, siguió José Ramón San Cristóbal.

Por último, Eduardo Videgaray reconoció que sus chistes fueron de mal gusto.

“Nosotros pensamos que Lucerito es una muy bella persona en todos los aspectos de la vida, pero esa noche hicimos chistes de muy mal gusto en lo ojos de algunas personas, porque en los ojos o los oídos de otras personas no. El humor es subjetivo, es en realidad algo personal y que por cierto, se ha vuelto excesivamente complicado en estos tiempos en que vivimos”, dijo.

(IG: @fatimaboschfdz)

¿Cuándo y a qué hora ver la final de Miss Universo conducida por Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray?

La transmisión comenzará en punto de las 19:00 horas (centro de México) este 20 de noviembre a través del canal 3.1 de televisión abierta y la pareja la conducirá.

Este año, la modelo tabasqueña, Fátima Bosch, representará a México en el certamen de belleza.