México

Critican a Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray por conducir la final de Miss Universo 2025: “Qué ironía”

La última fase del certamen de belleza se transmitirá completamente en vivo el jueves 20 de noviembre en punto de las 19:00 horas

Guardar
(IG: sofiariveratorres // @missuniverse)
(IG: sofiariveratorres // @missuniverse)

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray conducirán la final de Miss Universo 2025 en Imagen Televisión, así lo anunció la televisora a través de redes sociales.

La noticia dividió opiniones en redes sociales; mientras algunos aplaudieron la selección de conductores, otros la criticaron.

  • "Todo perfecto, solo por qué esos conductores."
  • “Los conductores nada que ver.”
  • “Lo peor de lo peor.”
  • “Que feos conductores, ellos se burlaron de Lucerito. Hubieran puesto a otros, cae en la ironía que es un programa que alza a la mujer!! Ojo ahí.”
Éste es el grado de
Éste es el grado de estudios de Sofía Rivera Torres, famosa que convertirá en padre a Eduardo Videgaray a sus 55 años (Foto: Instagram/ @sofiariveratorres)

Y es que hace unos meses, los presentadores se vieron envueltos en un escándalo por ‘burlarse’ del físico de Lucerito Mijares.

Hasta el momento, los presentadores no se han pronunciado al respecto.

La vez que Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray se burlaron de Lucerito Mijares

Fue en mayo de 2024 cuando Sofía, Eduardo y José Ramón San Cristóbal ‘El Estaca’ causaron indignación en redes sociales por lanzar burlas sobre la apariencia física de Lucerito Mijares en una emisión en vivo de su programa ¡Qué Importa!.

Los conductores justificaron sus 'bromas'. Crédito: @QueImportaTV

Los comentarios desataron un escándalo en redes sociales, incluso Lucero -madre de Lucerito Mijares- salió en defensa de su hija.

Tras el escándalo, los conductores ofrecieron una disculpa pública:

“La semana pasada pusimos un video en el que Lucerito Mijares contaba que a veces la confunde con un hombre y que hasta a veces le dicen ‘pásele joven cuando va al cine y cosas por el estilo’, pero ella comentaba que a ella no le afecta porque todo lo que dicen lo toma con mucho humor”, dijo Sofía Rivera.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

“Y precisamente porque ella, Lucerito Mijares lo dijo y dijo que lo tomaba con humor, hicimos chistes de sus propias declaraciones y cuando se hacen chistes, cuando se hace humor, hay riesgo, está el riesgo de que alguien se sienta ofendido y es algo que nosotros no queremos que suceda jamás”, siguió José Ramón San Cristóbal.

Por último, Eduardo Videgaray reconoció que sus chistes fueron de mal gusto.

Nosotros pensamos que Lucerito es una muy bella persona en todos los aspectos de la vida, pero esa noche hicimos chistes de muy mal gusto en lo ojos de algunas personas, porque en los ojos o los oídos de otras personas no. El humor es subjetivo, es en realidad algo personal y que por cierto, se ha vuelto excesivamente complicado en estos tiempos en que vivimos”, dijo.

(IG: @fatimaboschfdz)
(IG: @fatimaboschfdz)

¿Cuándo y a qué hora ver la final de Miss Universo conducida por Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray?

La transmisión comenzará en punto de las 19:00 horas (centro de México) este 20 de noviembre a través del canal 3.1 de televisión abierta y la pareja la conducirá.

Este año, la modelo tabasqueña, Fátima Bosch, representará a México en el certamen de belleza.

Temas Relacionados

Miss Universo 2025Fátima BoschSofía Rivera TorresEduardo VidegarayMiss Universo MéxicoEn Vivomexico-entretenimiento

Más Noticias

A qué huele el perfume de Kenia OS, fragancia que se vendió en tiempo récord

La cantante de 26 años celebró el éxito desde sus redes sociales

A qué huele el perfume

Volcán Popocatépetl incrementa actividad este jueves 20 de noviembre de 2025

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo el país, la actividad del Popocatépetl es de principal importancia para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Volcán Popocatépetl incrementa actividad este

Marcha de la Generación Z no reúne suficientes manifestantes en la UNAM y otros puntos de CDMX

Se reporta escasa participación social en los diversos espacios de reunión para esta segunda movilización que ya partió del Ángel de la Independencia al Zócalo de la capital

Marcha de la Generación Z

Sheinbaum arremete contra opositores en desfile de la Revolución Mexicana: “Quien convoca a la violencia, se equivoca”

La presidenta afirmó que el actual gobierno no usa el poder para someter y que nadie es perseguido o silenciado por pensar diferente

Sheinbaum arremete contra opositores en

Belinda y Cazzu podrían verse por primera vez en una premiación secreta en CDMX

Ambas artistas figuran entre las reconocidas del año y podrían protagonizar el encuentro más esperado tras diversas polémicas relacionadas con Christian Nodal y Ángela Aguilar

Belinda y Cazzu podrían verse
MÁS NOTICIAS

NARCO

Semar, Comando Norte y embajador

Semar, Comando Norte y embajador de EEUU en México se reúnen para afinar estrategia de seguridad marítima

Asalto violento deja herido al jefe de la Policía de Tlaquiltenango, Morelos: agresores siguen prófugos

Abren exposición de la ruta de la trata de personas en México: buscan concientizar a 40 mil pasajeros en Tijuana

Marina detuvo a “L-12″, líder de una célula del CJNG en Tijuana, era objetivo prioritario en Baja California

¿El Mencho sabía de la orden de asesinar a Carlos Manzo? La duda que deja la captura de “El Licenciado”

ENTRETENIMIENTO

A qué huele el perfume

A qué huele el perfume de Kenia OS, fragancia que se vendió en tiempo récord

Belinda y Cazzu podrían verse por primera vez en una premiación secreta en CDMX

Fátima Bosch en Miss Universo 2025: la mexicana entró al TOP 10 del público

Lucerito Mijares rompe el silencio tras polémica por imágenes de IA con un cambio de look: “Los leemos siempre”

La faceta más íntima de María José: entre música y compañía canina

DEPORTES

Inés Sainz confiesa por qué

Inés Sainz confiesa por qué no demandó a los Jets de Nueva York por presunto acoso: “Pude ganar 5 millones de dólares”

Marina Malpica conquista medalla de bronce en la final de clavas en la Sky Grace Cup 2025

Helmut Marko lanza fuerte declaración y explica por qué Checo Pérez no será campeón del mundo

Ángel Villacampa acepta máxima presión previo a la Final contra Tigres: “Este América está más preparado que nunca”

Liga MX Femenil: ¿Cuándo fue la última vez que América venció a Tigres en una final?