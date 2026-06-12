Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 12 de junio

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 19,9 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del 0,97% respecto al precio de cierre anterior de 20,09 pesos, según información de Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó un descenso del 1,1%, mientras que su evolución interanual refleja una caída del 9,17%.
El tipo de cambio euro a peso mexicano presenta una tendencia negativa durante los últimos dos días, reflejando una depreciación persistente de la moneda local.La volatilidad actual del 6,28% supera la volatilidad de referencia del 5,78%, lo que indica un aumento en la inestabilidad del tipo de cambio en el corto plazo.
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