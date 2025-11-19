Preocupa deterioro físico de Yahir tras inesperado mensaje: “Está malito”

(Foto: @yahirmusic/Instagram)

En medio de una etapa mediática y familiar compleja, Yahir se convierte en tendencia luego de compartir un mensaje que no ha pasado desapercibido y que generó preocupación entre sus miles de seguidores.

¿Qué le pasó a Yahir?

El 18 de noviembre de 2025, a través de sus historias de Instagram, Yahir publicó una imagen donde se le aprecia acostado y añadió el mensaje:

“Ta malito, una intoxicación horrible”.

Este aviso inmediato encendió las alertas y motivó reacciones de apoyo y preocupación en redes sociales.

El estado físico del intérprete de Llegaste a mi vida se volvió tema de conversación entre fanáticos y personalidades del medio artístico.

Cabe señalar que, hasta el momento, el famoso no ha dado detalles sobre qué fue lo que le provocó dicho episodio de salud. No obstante, sus fans esperan que pronto se recupere.

¿Qué ha sido de Yahir en los últimos años?

En 2022, Yahir regresó como conductor a La Academia para el 20 aniversario, hecho que marcó su retorno a la televisión y lo expuso a intensas críticas por su desempeño.

Él mismo admitió ante diversos medios: “Yo tomé el reto por los 20 años nada más, para mí eso era algo muy importante, pero no creo que vuelva a conducir”.

Yahir Othón es coach en La Academia Senior (Foto: Instagram/@yahirmusic)

Relató que aceptar la conducción representó un desafío inesperado y llenó de presión, afirmando que “nunca había vivido esto en mi vida tan rudo”.

A finales de 2024, el panorama personal del cantante acaparó atención debido a su reconciliación con su hijo Tristán, luego de conflictos y distancia motivados por la lucha del joven contra las adicciones.

El reencuentro familiar, reflejado en mensajes y fotografías difundidas por el propio Yahir, fue ampliamente comentado en medios.

Además, la participación del cantante en la obra Jesucristo Superestrella marcó su regreso a los escenarios y mostró una faceta artística renovada.