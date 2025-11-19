Pensión Mujeres Bienestar: ellas son las beneficiarias que reciben 3 mil pesos, hoy 19 de noviembre

El Gobierno de México confirmó que la dispersión se realiza de acuerdo con el calendario publicado por la Secretaría de Bienestar

La Pensión Mujeres Bienestar continúa avanzando en su primera etapa de dispersión para las nuevas beneficiarias incorporadas al programa. Hoy, 19 de noviembre, de acuerdo con el calendario establecido por la Secretaría de Bienestar, recibirán su primer pago de 3 mil pesos las mujeres de 60 a 64 años cuyo primer apellido inicia con E, F, G, H, I, J o K.

Este apoyo económico corresponde al bimestre y forma parte del compromiso del Gobierno de México para reconocer la contribución histórica de las mujeres al desarrollo social, familiar y comunitario del país.

El Gobierno federal informó que el pago para las nuevas incorporaciones se realizará del 18 al 21 de noviembre, dirigido específicamente a las mujeres que se registraron en agosto y que recibieron su Tarjeta del Bienestar en octubre.

Estas beneficiarias forman parte del grupo inicial que comenzará a recibir el apoyo de manera regular a partir de este mes y que, desde enero, quedará incorporado al calendario general de pagos bimestrales.

La Secretaría de Bienestar realiza el depósito de 3 mil pesos a nuevas beneficiarias de 60 a 64 años, como parte de la primera etapa de dispersión de la Pensión Mujeres Bienestar

¿Quiénes reciben el apoyo este 19 de noviembre?

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, explicó durante la mañanera del pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que la dispersión de recursos se organiza de acuerdo con la letra del primer apellido, con el objetivo de agilizar la entrega y evitar saturación en el sistema bancario.

Para este miércoles 19 corresponde el depósito a las beneficiarias con apellidos que inician con E, F, G, H, I, J y K.

El calendario completo de pagos para nuevas beneficiarias quedó establecido de la siguiente forma:

Martes 18 de noviembre: A, B, C, D

Miércoles 19 de noviembre: E, F, G, H, I, J, K

Jueves 20 de noviembre: L, M, N, Ñ, O, P, Q

Viernes 21 de noviembre: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Las fechas de depósito también pueden consultarse en el portal oficial gob.mx/bienestar, donde la dependencia mantiene información actualizada sobre todos los programas sociales.

La Secretaría de Bienestar precisó que, hasta el momento, casi 3 millones de mujeres de entre 60 y 64 años ya cuentan con su Tarjeta del Bienestar, instrumento donde reciben la pensión.

Este apoyo forma parte de la política social del Gobierno de México, que actualmente alcanza a 18 millones 494 mil 201 personas beneficiarias en todos los programas, con una inversión acumulada de 99 mil 183.7 millones de pesos.

Con esta dispersión, el programa avanza en la incorporación plena de las nuevas beneficiarias que, a partir de ahora, recibirán apoyos económicos bimestrales como parte del fortalecimiento del bienestar y la autonomía económica de las mujeres en México.