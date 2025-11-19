México

Pensión Mujeres Bienestar: ellas son las beneficiarias que reciben 3 mil pesos, hoy 19 de noviembre

El Gobierno de México confirmó que la dispersión se realiza de acuerdo con el calendario publicado por la Secretaría de Bienestar

Guardar
El Gobierno de México confirmó
El Gobierno de México confirmó que la dispersión se realiza de acuerdo con el calendario publicado por la Secretaría de Bienestar

La Pensión Mujeres Bienestar continúa avanzando en su primera etapa de dispersión para las nuevas beneficiarias incorporadas al programa. Hoy, 19 de noviembre, de acuerdo con el calendario establecido por la Secretaría de Bienestar, recibirán su primer pago de 3 mil pesos las mujeres de 60 a 64 años cuyo primer apellido inicia con E, F, G, H, I, J o K.

Este apoyo económico corresponde al bimestre y forma parte del compromiso del Gobierno de México para reconocer la contribución histórica de las mujeres al desarrollo social, familiar y comunitario del país.

El Gobierno federal informó que el pago para las nuevas incorporaciones se realizará del 18 al 21 de noviembre, dirigido específicamente a las mujeres que se registraron en agosto y que recibieron su Tarjeta del Bienestar en octubre.

Estas beneficiarias forman parte del grupo inicial que comenzará a recibir el apoyo de manera regular a partir de este mes y que, desde enero, quedará incorporado al calendario general de pagos bimestrales.

La Secretaría de Bienestar realiza
La Secretaría de Bienestar realiza el depósito de 3 mil pesos a nuevas beneficiarias de 60 a 64 años, como parte de la primera etapa de dispersión de la Pensión Mujeres Bienestar

¿Quiénes reciben el apoyo este 19 de noviembre?

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, explicó durante la mañanera del pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que la dispersión de recursos se organiza de acuerdo con la letra del primer apellido, con el objetivo de agilizar la entrega y evitar saturación en el sistema bancario.

Para este miércoles 19 corresponde el depósito a las beneficiarias con apellidos que inician con E, F, G, H, I, J y K.

El calendario completo de pagos para nuevas beneficiarias quedó establecido de la siguiente forma:

  • Martes 18 de noviembre: A, B, C, D
  • Miércoles 19 de noviembre: E, F, G, H, I, J, K
  • Jueves 20 de noviembre: L, M, N, Ñ, O, P, Q
  • Viernes 21 de noviembre: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Las fechas de depósito también pueden consultarse en el portal oficial gob.mx/bienestar, donde la dependencia mantiene información actualizada sobre todos los programas sociales.

La Secretaría de Bienestar precisó que, hasta el momento, casi 3 millones de mujeres de entre 60 y 64 años ya cuentan con su Tarjeta del Bienestar, instrumento donde reciben la pensión.

La Secretaría de Bienestar realiza
La Secretaría de Bienestar realiza el depósito de 3 mil pesos a nuevas beneficiarias de 60 a 64 años, como parte de la primera etapa de dispersión de la Pensión Mujeres Bienestar

Este apoyo forma parte de la política social del Gobierno de México, que actualmente alcanza a 18 millones 494 mil 201 personas beneficiarias en todos los programas, con una inversión acumulada de 99 mil 183.7 millones de pesos.

Con esta dispersión, el programa avanza en la incorporación plena de las nuevas beneficiarias que, a partir de ahora, recibirán apoyos económicos bimestrales como parte del fortalecimiento del bienestar y la autonomía económica de las mujeres en México.

Temas Relacionados

Pensión Mujeres BienestarPensión del Bienestarprogramas socialesmujeres de 60 a 64 añosmexico-noticias

Más Noticias

Marcelo Ebrard reporta alza en la inversión extranjera directa en México: creció 15% en el último trimestre

El secretario de Economía señaló que este incremento significa confianza al gobierno de Claudia Sheinbaum y expectativa positiva a favor de México

Marcelo Ebrard reporta alza en

Apertura del índice de referencia de la Bolsa Mexicana de Valores este 19 de noviembre

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Apertura del índice de referencia

Christopher Uckermann sorprende con su nuevo aspecto y fans señalan doble moral: “Sólo critican a Maite Perroni”

Tras la participación de los exintegrantes de RBD en El Salvador, la atención se desvió a la percepción sobre sus cambios físicos

Christopher Uckermann sorprende con su

Tarjeta Rosa 2025: ¿Cuántos pagos quedan pendientes?

Beneficiarias deberán mantenerse informadas y actualizar sus datos para evitar retrasos y fraudes

Tarjeta Rosa 2025: ¿Cuántos pagos

Pensión del Bienestar: ¿Qué beneficiarios reciben 6 mil 200 pesos, hoy 19 de noviembre?

La dispersión del bimestre noviembre-diciembre avanza en su recta final y continúan los depósitos de programas sociales

Pensión del Bienestar: ¿Qué beneficiarios
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG y la Camorra: qué

CJNG y la Camorra: qué se sabe de la alianza entre ‘El Mencho’ y la mafia italiana

Rumor sobre presunta muerte de “El Barbas”, líder del CJNG, desata pánico en Zitácuaro

Estalla artefacto explosivo en expendio de cerveza en Mazatlán: hay una mujer lesionada

FGR investiga a alcalde de Tijuana por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada

Extraditan a EEUU a hombre acusado de tráfico de metanfetamina y vinculado al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Christopher Uckermann sorprende con su

Christopher Uckermann sorprende con su nuevo aspecto y fans señalan doble moral: “Sólo critican a Maite Perroni”

La Granja VIP en vivo hoy 19 de noviembre: en la Asamblea se definirá el futuro de Kike Mayagoitia

Preocupa deterioro físico de Yahir tras inesperado mensaje: “Está malito”

Christian Nodal libra vinculación a proceso por conflicto con Universal Music: “Siempre he creído en la justicia”

Quién es Fátima Bosch, la representante de México en Miss Universo 2025: edad, qué estudió, familia y más datos

DEPORTES

Jenni Hermoso revela que recibió

Jenni Hermoso revela que recibió amenazas de muerte previo a la semifinal de la Liga Femenil MX ante Cruz Azul

Armando “Hormiga” González debuta con la Selección Mexicana: así fue el estreno del joven canterano de Chivas

“Yo soy el responsable”: Piojo Herrera tras la eliminación de Costa Rica para el Mundial 2026

NBA del 19 de noviembre: todos los juegos de este día

Así fue el inesperado encuentro entre Christian Martinoli y Saúl Hernández