Mi Beca para Empezar 2025: consulta con tu CURP si te toca recoger la nueva tarjeta en el Zócalo

El Gobierno de la CDMX inició la entrega de plásticos y las madres, padres y tutores deben verificar con la CURP si fueron convocados

El Gobierno de la Ciudad de México, a través del programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, comenzó la entrega de tarjetas de nuevo ingreso correspondientes al ciclo 2025.

La jornada se realiza en el Zócalo capitalino, donde cientos de familias acuden diariamente para recoger el plástico con el que se realizarán los próximos depósitos del apoyo económico.

Sin embargo, las autoridades advirtieron que no todas las personas inscritas deben presentarse el mismo día ni en el mismo horario. Por ello, antes de acudir es indispensable consultar en línea si corresponde asistir y, en su caso, conocer la hora y la zona asignadas.

Cómo saber si te toca recoger la tarjeta

El procedimiento para verificar la cita es sencillo y se realiza a través del portal oficial del Fideicomiso de Educación Garantizada (Fidegar): http://data.fidegar.cdmx.gob.mx/dfidegar/busca_curp_mbe/.

Cientos de familias acuden al Zócalo de la Ciudad de México para recibir la nueva tarjeta del programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar 2025

Al ingresar, las y los tutores deben escribir la CURP de la niña o el niño beneficiario y hacer clic en “Buscar”. Si la persona fue convocada, el sistema mostrará la hora y zona correspondientes para recoger la tarjeta.

En caso de que no aparezcan datos, significa que la persona beneficiaria no fue convocada a esta entrega, por lo que se recomienda no acudir al Zócalo y esperar nuevas indicaciones del programa a través de los canales oficiales. Esta medida busca evitar filas, aglomeraciones y gastos de traslado innecesarios.

Recomendaciones para hacer la consulta

El aviso oficial sugiere realizar la búsqueda desde una computadora con conexión estable a internet y evitar el uso del navegador Safari, debido a fallas de compatibilidad.

En caso de error, se recomienda intentar con otros navegadores como Chrome, Firefox o Edge, y verificar que la CURP esté escrita correctamente, sin espacios ni caracteres adicionales.

Documentos necesarios para recoger la tarjeta

Las familias convocadas deben acudir con la documentación requerida para la entrega de la tarjeta de nuevo ingreso:

Registro exitoso realizado entre el 1 y el 30 de septiembre.

Identificación oficial vigente de la madre, padre o tutor.

Carta invitación (enviada por correo electrónico o al domicilio registrado).

Comprobante de registro descargado desde la cuenta Llave CDMX.

Con la documentación en orden y en el horario asignado, las familias serán atendidas en el Zócalo capitalino. La autoridad recomienda llegar con puntualidad, pero sin formarse con demasiadas horas de anticipación, para mantener un flujo ordenado.

Por qué es importante la nueva tarjeta

La tarjeta de Mi Beca para Empezar es indispensable para recibir los depósitos mensuales de apoyo económico a estudiantes de preescolar y primaria de escuelas públicas de la Ciudad de México. Sin este plástico activo, no se podrán utilizar los recursos en comercios afiliados ni retirar dinero en cajeros automáticos.

El operativo de entrega busca garantizar que todas las familias cuenten con su nueva tarjeta antes del próximo depósito. Además, la plataforma en línea representa una herramienta clave para organizar la asistencia, evitar desinformación y facilitar un proceso más ágil, seguro y transparente para las y los beneficiarios.