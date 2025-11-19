México

Limp Bizkit en México: estos son todos los invitados al Gringo Papi Tour 2025

La capital mexicana será testigo de una fusión musical única con artistas de talla internacional dentro del nu metal

Limp Bizkit regresa a CDMX.
Limp Bizkit regresa a CDMX. | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

Limp Bizkit, una de las bandas más influyentes del nü metal en los años 2000, confirmó su regreso a la Ciudad de México. El grupo estadounidense en reiteradas ocasiones ha externado su amor por nuestro país y ahora trae con sigo su Gringo Papi Tour 2025 para deleitar a su público azteca.

El concierto, presentado por MusicVibe, representa una nueva visita de Limp Bizkit a la capital mexicana, donde la banda ha consolidado una base de fans sólida desde finales de los años noventa. La cita reunirá a Fred Durst, Wes Borland, John Otto, Sam Rivers y DJ Lethal, quienes han sido responsables de llevar el nü metal a la escena global desde 1999. Su presencia en la Ciudad de México se perfila como uno de los acontecimientos musicales más destacados del año.

Limp Bizkit encabeza el festival
Limp Bizkit encabeza el festival Looserville que llegará a Colombia el 5 de diciembre - crédito cortesía Breakfast Live

¿Quiénes son los artistas invitados?

El cartel de bandas especiales incluye a artistas y bandas de distintas generaciones y estilos. Entre ellos destaca Yungblud, músico británico conocido por su actitud desafiante y su fusión de hip-hop y punk rock, quien regresa a la Ciudad de México tras el lanzamiento de su álbum más reciente, IDOLS.

También se suma 311, agrupación estadounidense pionera en la mezcla de rock, reggae, hip-hop, funk y metal, que mantiene su alineación original desde su debut en 1993 y que este año publicó el disco Full Bloom.

La diversidad del evento se amplía con la presencia de Ecca Vandal, compositora y rapera australiana de origen sudafricano, reconocida por su capacidad para romper esquemas dentro del hip-hop y experimentar con géneros como el rock, soul, punk y pop. Riff Raff, rapero estadounidense que ha forjado una carrera singular tanto en la música como en la cultura digital, también formará parte del espectáculo, sumando más de una década de trayectoria en el ojo público.

Finalmente, Slay Squad, representantes del ghetto metal californiano, aportarán su propuesta de rap metal, invitando a los asistentes a una experiencia intensa y participativa sobre el escenario.

Limp Bizkit: cartel oficial. (Music
Limp Bizkit: cartel oficial. (Music Vibe)

¿Dónde y cuándo será el evento?

La legendaria banda norteamericana se presentará el sábado 29 de noviembre de 2025 en la Explanada Azteca, como parte de su gira Gringo Papi Tour 2025. El evento contará con la participación de invitados especiales, lo que anticipa una noche de alto voltaje para los seguidores del género.

La gira Gringo Papi Tour 2025 de Limp Bizkit ya recorrió 16 ciudades de Europa y Reino Unido durante marzo y abril de este año, consolidando su vigencia y capacidad de convocatoria en escenarios internacionales. Ahora, la banda se prepara para ofrecer en la Ciudad de México un espectáculo que reunirá a distintas generaciones de seguidores y artistas.

Los boletos para el concierto están disponibles a través de funticket.mx y en las taquillas del Fórum Buenavista. Se recomienda asegurar el acceso con anticipación, dada la alta expectativa que ha generado el anuncio entre los fans.

El sur de la CDMX se convertirá en el epicentro del nü metal y la música alternativa el 29 de noviembre, cuando Limp Bizkit y sus invitados especiales tomen el escenario para una noche que promete quedar en la memoria de la escena musical mexicana.

