México

Claudia Sheinbaum destaca reunión con gobernadores por tema de IMSS Bienestar

Mandatarios estatales afiliados a este programa de salud se reunieron en Palacio Nacional

Claudia Sheinbaum Pardo se reúne
Claudia Sheinbaum Pardo se reúne con gobernadores para hablar acerca del IMSS Bienestar. (Foto: X/CSP)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó, a través de una publicación en la red social X este 19 de noviembre de 2025, sobre una reunión celebrada en Palacio Nacional con las gobernadoras y gobernadores de los estados que integran el sistema IMSS-Bienestar.

Sheinbaum destacó la labor conjunta orientada a fortalecer el acceso a los servicios de salud gratuitos para la población, al señalar que se trabaja para “consolidar el derecho del pueblo a la salud de manera gratuita”.

Al concluir la reunión que se prolongó cerca de tres horas, las y los mandatarios de 23 entidades que integran el IMSS Bienestar no emitieron alguna declaración hasta el momento.

A la reunión acudió la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, además de las gobernadoras: Delfina Gómez, Estado de México; Marina del Pilar Ávila, Baja California; Layda Sansores, Campeche; Evelyn Salgado, Guerrero; y, Clara Brugada, Ciudad de México.

Entre los gobernadores estuvieron presentes: Víctor Manuel Castro, Baja California Sur; Eduardo Ramírez, Chiapas; Julio Menchaca, Hidalgo; Alfredo Ramírez Bedolla, Michoacán; Miguel Ángel Navarro, Nayarit; Alejandro Armenta, Puebla; Rubén Rocha, Sinaloa; , Ricardo Gallardo, San Luis Potosí; Alonso Durazo, Sonora; Javier May, Tabasco; y, Joaquín Díaz Mena, Yucatán.

Información en desarrollo...

