“He estado cansado”: Christian Nodal explica por qué omitió agradecer a Ángela Aguilar en los Latin Grammy 2025

Angela Aguilar and Christian Nodal pose on the red carpet at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Ronda Churchill TPX IMAGES OF THE DAY

Christian Nodal rompió el silencio tras la controversia desatada en redes sociales luego de los Latin Grammy 2025, donde el cantante no mencionó a Ángela Aguilar en su discurso. Tras salir de la audiencia en el Reclusorio Norte, Nodal reaccionó a los cuestionamientos y abordó la conversación pública que mantuvo en debate a sus seguidores.

¿Por qué Nodal no agradeció a Ángela?

Durante el encuentro con la prensa, Nodal expresó:

“Mi esposa es mi familia, su familia es mi familia, mi hija es mi familia, mis padres son mi familia, mis hermanos son mi familia”.

De igual manera, el cantante de Botella tras Botella atribuyó su discurso a sus exhaustivas jornadas laborales, consecuencia de su actual gira por EEUU:

“No sé si han visto mi agenda, he estado muy cansado, esa misma noche tenía un show, por tres noches seguidas”, sentenció.

(Captura de pantalla)

Nodal también ahondó en que le hubiera gustado poder dedicar palabras más certeras tras ganar su séptimo Grammy.

“Me encantaría tener los mejores discursos, pero improviso mucho y eso fue lo del momento y creo que más de una persona se merecía un discurso mega especial porque muchos me dedicaron fortaleza, su tiempo, me aguantaron en el estudio, una de ellas fue mi esposa y para mí fue muy fácil decir familia”.

¿Qué pasó en los Latin Grammy 2025?

La actitud de Nodal en la pasada entrega de los Latin Grammy 2025 detonó severas críticas en redes sociales.

Ángela Aguilar celebró su cumpleaños núemro 22 en compañía de y Christian Nodal. (Captura de pantalla @gordoelpugaguilar)

El artista recibió su séptimo galardón y optó por agradecer a su equipo y hablar de su trayectoria, sin nombrar a Ángela Aguilar.

“Muchísimas gracias de todo corazón,a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros... Toda la inspiración. Gracias, significa mucho para mí, es un orgullo, un honor... Me falta Alex Ramírez, Rebeca, JP... Sony Music, gracias por siempre tratarme como familia, los amo muchísimo.¡Arriba Caborca, Sonora! Y ¡Arriba la raza latina!”, expresó el cantante.

En premiaciones anteriores, había dedicado mensajes a exparejas como Belinda y Cazzu, hecho que alimentó la ola de comentarios y comparaciones.

Christian Nodal accepts the award for Best Ranchero Mariachi Album for "Quien Y Como Yo?" at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

¿Cómo reaccionó Ángela Aguilar?

La conversación creció después de que Ángela publicó un mensaje en Instagram.

Ángela Aguilar publicó un mensaje en redes sociales tras la polémica generada por un supuesto desaire de Christian Nodal durante la ceremonia de los Latin Grammy 2025.

La cantante compartió una fotografía junto a su esposo y su padre, Pepe Aguilar, celebrando que los tres coincidieron como nominados en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera Mariachi.

(IG: @angela_aguilar_)

El mensaje de Ángela Aguilar destacó la importancia de su familia y el vínculo que une a su padre y a su esposo, a quienes describió como fuente de inspiración.

“No todos tienen la fortuna de ver a su papá y a su amor coincidir en un escenario así, y yo sí. Es un privilegio que agradezco con toda el alma”, expresó la artista. Además, subrayó el apoyo y el cariño que recibe de ambos: “La vida me ha dado una familia que se expande en cariño, en talento y en historias que se entrelazan”.