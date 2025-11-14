Christian Nodal omite mencionar a Ángela Aguilar en discurso tras ganar el Latin Grammy 2025

El cantante sonorense venció a Pepe Aguilar en la categoría de “Mejor Álbum de Música Ranchera, Mariachi” . REUTERS/Mario Anzuoni

La ciudad de Las Vegas fue escenario de una disputa de alto perfil durante la vigésimo sexta edición de los Latin Grammy, en la que Christian Nodal superó a Pepe Aguilar en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera, Mariachi. El anuncio de la victoria de Nodal generó revuelo tanto en la gala como en redes sociales, donde rápidamente se viralizó el momento en que el cantante recibió el reconocimiento por su trabajo en el álbum “¿Quién + Como Yo?”.

La ceremonia, marcada por una destacada presencia mexicana, contó con figuras de la talla de Natalia Lafourcade, Carín León y Edgar Barrera, quienes se posicionaron como protagonistas entre nominaciones y presentaciones. La atención se centró en la competencia directa entre el sonorense y Aguilar, dos voces del regional mexicano, cuyos vínculos personales y familiares también cobraron relevancia en el evento.

Minutos después de conocerse al ganador, las cámaras captaron a Ángela celebrando la victoria de su esposo desde la audiencia, acercándose a felicitarlo con un beso. El gesto compartió foco con la reacción de Pepe Aguilar, quien optó por un abrazo cordial hacia su yerno, Nodal. Sin embargo, el momento más comentado de la velada surgió cuando, al subir al escenario, el sonorense omitió mencionar a su esposa y a los Aguilar en su discurso de agradecimiento.

Uno de los momentos más comentados surgió cuando, al subir al escenario, Nodal omitió mencionar a su esposa en el agradecimiento. REUTERS/Mario Anzuoni

“Muchísimas gracias de todo corazón, a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros... Toda la inspiración. Gracias, significa mucho para mí, es un orgullo, un honor... Me falta Alex Ramírez, Rbeca, JP... Sony Music, gracias por siempre tratarme como familia, los amo muchísimo. ¡Arriba Caborca, Sonora! Y ¡Arriba la raza latina!”, expresó el cantante, generando sorpresa por la ausencia de referencias directas a su pareja, quien lo acompañó durante la gala.

Christian y Ángela llegaron juntos y posaron en la alfombra roja. REUTERS/Ronda Churchill

Horas previas a la premiación, los hermanos Ángela y Leonardo Aguilar compartieron su entusiasmo por la posibilidad de ver a su padre y al intérprete de “Botella tras botella”, enfrentarse en la misma categoría. “Yo estoy nerviosa. Leonardo y yo estamos felices de la vida porque nuestro papá y mi marido están nominados en la misma categoría, van a estar cantando los dos... O sea, estamos súper emocionados de hoy, disfrutar”, declaró la cantante en una de las entrevistas.

En contraste con otras ocasiones donde evitaron la atención pública, Nodal y Ángela Aguilar llegaron juntos al evento, posaron ante los medios y concedieron entrevistas. Durante la gala, Ángela se mantuvo cerca del cantante, tanto en auditorio como en backstage, acompañada por su madre, Aneliz Álvarez, y su hermano Leonardo.