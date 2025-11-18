México

Vocalista de Grupo El Tiempo es hospitalizado tras accidente carretero

La agrupación de regional mexicano informó que el estado de salud de Hugo Gómez Herrera es reservado

Guardar
La agrupación informó que el
La agrupación informó que el estado de salud de Hugo Gómez Herrera es reservado. (Grupo El Tiempo / Facebook)

La autopista México–Morelia fue escenario de un accidente vehicular que dejó lesionado a Hugo Gómez Herrera, cantante y líder del Grupo El Tiempo, durante la tarde en el municipio de Zapotlán del Rey, Jalisco.

A través de un comunicado de prensa, la agrupación de regional mexicano informó que los hechos ocurrieron en el kilómetro 457, donde una camioneta embistió la parte posterior de un vehículo de carga pesada.

Los hechos ocurrieron en el
Los hechos ocurrieron en el kilómetro 457, donde una camioneta embistió la parte posterior de un vehículo de carga pesada. (Grupo El Tiempo / Facebook)

Hugo Gómez, única persona lesionada en el incidente

El informe oficial detalla que, al arribar los servicios de Protección Civil y Bomberos de Zapotlán del Rey, localizaron a un hombre de 62 años, identificado como Hugo Gómez Herrera, con lesiones catalogadas de regular gravedad. El personal de SYSMEDIC realizó la estabilización inicial antes de trasladarlo a un hospital para evaluación médica adicional.

El estado de salud del cantante permanece reservado. De acuerdo con el comunicado difundido por el equipo del artista, Gómez Herrera se encuentra bajo observación médica mientras le aplican diversos estudios para descartar traumas internos o secuelas posteriores. Los médicos mantienen vigilancia constante para asegurar la estabilidad del paciente.

La familia y el equipo de Grupo El Tiempo expresaron su agradecimiento por las muestras de apoyo y solidaridad recibidas en las horas posteriores al accidente y solicitaron respetar la privacidad del artista. “Agradecemos profundamente las muestras de apoyo, oraciones y solidaridad que han recibido en estas horas”, manifestaron a través del comunicado oficial.

Reacciones en redes sociales

Desde distintas redes sociales y plataformas, seguidores y colaboradores se sumaron a los mensajes de respaldo. Entre las expresiones de ánimo, destaca el mensaje: “Que triste lo ocurrido. Les deseamos lo mejor y pronta recuperación para toda la agrupación. Muchas bendiciones. Ánimo, padrino Hugo Gómez, un abrazo y que todo esté bien”, transmitido por seguidores del grupo.

Otras voces ofrecieron palabras de fuerza: “Muchas fuerza mi gran amigo. Dios y la virgen de Caacupe te acompañen en este momento muy difícil. Abrazos y bendiciones de Metías y Santander producciones”.

Las autoridades de Jalisco exhortaron a la población a no difundir versiones no confirmadas sobre el suceso y aseguraron que todos los datos sobre la evolución de Hugo Gómez Herrera serán comunicados únicamente a través de los canales oficiales y de su entorno directo.

La agrupación pidió al público
La agrupación pidió al público no hacer caso a información ajena a ellos y al entorno del cantante. (Grupo El Tiempo / Facebook)

Temas Relacionados

Grupo El TiempoJaliscoHugo Gómez Herreramexico-entretenimiento

Más Noticias

Nodal ignora a Ángela Aguilar al elegir su dueto favorito y opta por alguien que nadie vio venir: “Me ayudó como artista”

El cantante sigue en polémica tras no mencionar a su esposa en los Latin Grammy 2025

Nodal ignora a Ángela Aguilar

Pronóstico del clima en Tijuana este 18 de noviembre: prepárate para descenso en la temperatura

El reporte meteorológico anticipa una jornada con viento y nubosidad variable; consulta todos los detalles para que el estado del tiempo no te tome por sorpresa

Pronóstico del clima en Tijuana

Este es el estado de salud de Adrián Marcelo tras haber sido hospitalizado de emergencia

El ex participante de ‘La Casa de los Famosos México 2′ alarmó a sus seguidores con la noticia

Este es el estado de

¿Cuándo inicia el registro por Aprovechamiento Académico en el Edomex y obtener una beca de mil 100 pesos?

Becas para el Bienestar aumentan 27% para el ciclo escolar 2025-2026 en la entidad

¿Cuándo inicia el registro por

Belinda descuido Venga la Alegría: así fue el bochornoso accidente que sufrió en pleno show en vivo

El público advirtió a la cantante sobre lo que estaba pasando con su vestuario y ella le echó la culpa a Mercurio retrógrado

Belinda descuido Venga la Alegría:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a regidora de Morena

Asesinan a regidora de Morena en Palizada, Campeche

¿El Jerry presintió su muerte? La publicación que hizo días antes de ser asesinado en Culiacán

Quién es “El Camaleón”, líder del CJNG cuya cacería desató bloqueos en Michoacán

Canadá emitió alerta de viaje a 13 estados de México

Autoridades de Guanajuato blindan el estado por los narcobloqueos en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Nodal ignora a Ángela Aguilar

Nodal ignora a Ángela Aguilar al elegir su dueto favorito y opta por alguien que nadie vio venir: “Me ayudó como artista”

Este es el estado de salud de Adrián Marcelo tras haber sido hospitalizado de emergencia

Belinda descuido Venga la Alegría: así fue el bochornoso accidente que sufrió en pleno show en vivo

La Granja VIP en vivo hoy martes 28 de noviembre: Kim Shantal es nominada y Fabiola Campomanes es líder

“Me late que sí”: el fraude millonario en la lotería Melate que inspiró la serie de Netflix

DEPORTES

México vs Portugal: el mini

México vs Portugal: el mini Tri se queda con 10 tras expulsión del central

Partidos NBA: todos los enfrentamientos programados de este 18 de noviembre

Esto exigió Javier Aguirre a sus jugadores en selección mexicana tras abucheos de la afición

América vs Tigres Femenil: cuánto cuestan los boletos para la final de ida del Apertura 2025

Ruso Zamogilny, analista de TUDN, protagoniza pelea en redes con un seguidor: “Pago impuestos para tu beca”