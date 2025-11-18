Vocalista de Grupo El Tiempo es hospitalizado tras accidente carretero

La agrupación informó que el estado de salud de Hugo Gómez Herrera es reservado. (Grupo El Tiempo / Facebook)

La autopista México–Morelia fue escenario de un accidente vehicular que dejó lesionado a Hugo Gómez Herrera, cantante y líder del Grupo El Tiempo, durante la tarde en el municipio de Zapotlán del Rey, Jalisco.

A través de un comunicado de prensa, la agrupación de regional mexicano informó que los hechos ocurrieron en el kilómetro 457, donde una camioneta embistió la parte posterior de un vehículo de carga pesada.

Hugo Gómez, única persona lesionada en el incidente

El informe oficial detalla que, al arribar los servicios de Protección Civil y Bomberos de Zapotlán del Rey, localizaron a un hombre de 62 años, identificado como Hugo Gómez Herrera, con lesiones catalogadas de regular gravedad. El personal de SYSMEDIC realizó la estabilización inicial antes de trasladarlo a un hospital para evaluación médica adicional.

El estado de salud del cantante permanece reservado. De acuerdo con el comunicado difundido por el equipo del artista, Gómez Herrera se encuentra bajo observación médica mientras le aplican diversos estudios para descartar traumas internos o secuelas posteriores. Los médicos mantienen vigilancia constante para asegurar la estabilidad del paciente.

La familia y el equipo de Grupo El Tiempo expresaron su agradecimiento por las muestras de apoyo y solidaridad recibidas en las horas posteriores al accidente y solicitaron respetar la privacidad del artista. “Agradecemos profundamente las muestras de apoyo, oraciones y solidaridad que han recibido en estas horas”, manifestaron a través del comunicado oficial.

Reacciones en redes sociales

Desde distintas redes sociales y plataformas, seguidores y colaboradores se sumaron a los mensajes de respaldo. Entre las expresiones de ánimo, destaca el mensaje: “Que triste lo ocurrido. Les deseamos lo mejor y pronta recuperación para toda la agrupación. Muchas bendiciones. Ánimo, padrino Hugo Gómez, un abrazo y que todo esté bien”, transmitido por seguidores del grupo.

Otras voces ofrecieron palabras de fuerza: “Muchas fuerza mi gran amigo. Dios y la virgen de Caacupe te acompañen en este momento muy difícil. Abrazos y bendiciones de Metías y Santander producciones”.

Las autoridades de Jalisco exhortaron a la población a no difundir versiones no confirmadas sobre el suceso y aseguraron que todos los datos sobre la evolución de Hugo Gómez Herrera serán comunicados únicamente a través de los canales oficiales y de su entorno directo.

La agrupación pidió al público no hacer caso a información ajena a ellos y al entorno del cantante. (Grupo El Tiempo / Facebook)