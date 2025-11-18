México

Vanessa Huppenkothen volvió a Televisa tras 9 años y asegura que no fue por dinero

Tras casi una década en ESPN, la periodista deportiva se reincorpora a TUDN y recibe una ola de mensajes positivos

Guardar
Vanessa Huppenkothen regresa a Televisa
Vanessa Huppenkothen regresa a Televisa para la cobertura del partido México vs Uruguay rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026 (Instagram @vanehupp)

El regreso de Vanessa Huppenkothen a Televisa se produjo en un contexto de gran expectación, marcado por su participación en la transmisión del partido entre México y Uruguay rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026.

Junto a Enrique ‘Perro’ Bermúdez y Mauricio Ymay, la conductora se reincorporó a las filas de TUDN, recibiendo una cálida bienvenida por parte de la cadena televisiva.

La trayectoria de Huppenkothen en Televisa se remonta a años anteriores, cuando destacó como reportera y conductora antes de su salida en 2016. Posteriormente, se integró a ESPN, donde permaneció durante nueve años.

La conductora se reincorpora a
La conductora se reincorpora a TUDN junto a Enrique ‘Perro’ Bermúdez y Mauricio Ymay, recibiendo una cálida bienvenida (X/ @TUDNMEX)

Al anunciar su despedida de este canal, la presentadora compartió una carta emotiva dirigida tanto a sus colegas más cercanos, como José Ramón Fernández, como a otros compañeros con quienes compartió menos tiempo en pantalla, entre ellos Fer Palomo, Martín Ainstain, Alex Pareja Ro Faez y Moi Llorens. En su mensaje, expresó: “A todos, gracias, me los llevo en el corazón”.

A través de su cuenta de Instagram, Vanessa Huppenkothen profundizó en el significado de esta transición profesional. “ESPN, Te confieso que me costó mucho tomar la decisión, fuiste mi casa por nueve años, mi refugio y mi lugar feliz, el Disney de los deportes! Cierro un grandioso capítulo en mi vida que me enseñó, me permitió crecer, desarrollarme, aprender y sacar lo mejor de mí”, escribió la conductora, subrayando la importancia de esta etapa en su desarrollo personal y profesional.

Huppenkothen agradece a sus colegas
Huppenkothen agradece a sus colegas de ESPN tras nueve años de trayectoria y una emotiva despedida (Foto: Instagram/@vanehupp)

Además, agradeció a quienes formaron parte de su experiencia en ESPN: “Me llevo los mejores recuerdos y la fortuna de haber conocido grandes personas. Gracias José Ramón por tus consejos, pláticas y análisis! Es un honor haber trabajado contigo! A todos los que hacían que la magia pasara: equipo de producción, cámaras, luz, sonido, floor’s, gracias por su paciencia, los voy a extrañar”.

El anuncio de su regreso a TUDN generó una oleada de mensajes positivos por parte de colegas y seguidores, quienes celebraron su reincorporación. No obstante, entre los comentarios surgió una crítica directa que cuestionaba los motivos de su retorno:

“Regresa a donde la trataban mal, quien la entiende, Money, Money (dinero) será ?”. Ante esta insinuación, Huppenkothen respondió de manera contundente: “Afortunadamente el ‘money’ no me impulsa a tomar decisiones”, dejando claro que sus motivaciones van más allá de lo económico.

Una crítica sobre los motivos
Una crítica sobre los motivos económicos de su retorno recibe una respuesta contundente de Huppenkothen, quien prioriza su vocación (Recorte)

En esta nueva etapa, Vanessa Huppenkothen asumirá un papel relevante en la cobertura de TUDN para la Copa Mundial FIFA 2026, consolidando su presencia en el periodismo deportivo y reafirmando su compromiso con la profesión.

Temas Relacionados

Vanessa HuppenkothenTelevisaTUDNESPNmexico-entretenimiento

Más Noticias

Canadá emitió alerta de viaje a 13 estados de México

Entre las entidades señaladas se encuentran Sinaloa, Michoacán y Jalisco, entre otros

Canadá emitió alerta de viaje

Dónde ver el Tris en vivo y la lista de ganadores del 17 de noviembre

El sorteo de Tris se hace cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Dónde ver el Tris en

Beca Rita Cetina 2025: lanzan importante aviso para la entrega de tarjetas a nuevos beneficiarios

El proceso para otorgar los plásticos de este programa social comenzará el martes 18 de noviembre

Beca Rita Cetina 2025: lanzan

Funcionaria de la 4T viaja a Tailandia para acompañar en Miss Universo a Fátima Bosch, su sobrina

Mónica Fernández Balboa ha mostrado mediante redes sociales el apoyo a su familiar que participará en el certamen internacional

Funcionaria de la 4T viaja

Esto exigió Javier Aguirre a sus jugadores en selección mexicana tras abucheos de la afición

La reacción del público en el Estadio Corona expuso la tensión que enfrenta el equipo nacional antes de su próximo desafío

Esto exigió Javier Aguirre a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Canadá emitió alerta de viaje

Canadá emitió alerta de viaje a 13 estados de México

Autoridades de Guanajuato blindan el estado por los narcobloqueos en Michoacán

Narcobloqueos en Michoacán fueron provocados por enfrentamiento entre civiles armados y el Ejército Mexicano

Plan Michoacán: estos fueron los resultados en sólo tres días de la estrategia para pacificar la entidad

Caen “El Caporal” y “El Pollo”, considerados operadores clave de Comandante Cromo en el Istmo de Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

¿Es México o IA? así

¿Es México o IA? así puedes identificar un video real de uno creado con esta herramienta

Nodal debe presentarse en el Reclusorio Norte este 18 de noviembre, si falta podrían girar orden de aprehensión

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 17 de noviembre: arranca programa de este lunes para duelo del capataz

Érika Buenfil niega que su hijo sea ‘nepobaby’, aunque ya trabaja en Televisa: “No usó mis influencias”

Sergio Mayer Mori afirma que su papá, Sergio Mayer, no tiene talento: “Actúa muy mal, no canta, no baila”

DEPORTES

Esto exigió Javier Aguirre a

Esto exigió Javier Aguirre a sus jugadores en selección mexicana tras abucheos de la afición

América vs Tigres Femenil: cuánto cuestan los boletos para la final de ida del Apertura 2025

Ruso Zamogilny, analista de TUDN, protagoniza pelea en redes con un seguidor: “Pago impuestos para tu beca”

Checo Pérez amenaza con “sorprender a mucha gente” en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026

México vs Paraguay, IA revela al ganador del encuentro