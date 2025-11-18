Vacaciones de invierno 2025: SEP señala el inicio y fin para estudiantes de educación básica

Listas las vacaciones de invierno (Jorge Contreras/Infobae)

El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026 contempla un periodo vacacional de invierno excepcionalmente largo para estudiantes de educación básica en México.

De acuerdo con la dependencia federal, el receso decembrino comprenderá un total de 23 días, una extensión que permitirá a millones de familias celebrar sin prisas las festividades navideñas y de inicio de año.

El último día de clases antes del receso será el viernes 19 de diciembre de 2025. A partir de la conclusión de esa jornada comenzarán oficialmente las vacaciones, que engloban Navidad, Año Nuevo y el Día de Reyes.

La SEP destacó que esta planificación busca que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tengan un descanso amplio que favorezca la convivencia familiar, el esparcimiento y la recuperación emocional tras un periodo intenso de actividades académicas.

Reinicio de clases en 2026

Las escuelas de educación básica tendrán vacaciones de invierno a partir del 20 de diciembre (X@Claudiashein)

El regreso a las aulas está marcado para el lunes 12 de enero de 2026, casi a la mitad del primer mes del año. Con ello, los estudiantes disfrutarán de un receso más amplio que en ciclos anteriores, ya que supera las dos semanas habituales de descanso de invierno.

La Secretaría explicó que esta ampliación no solo responde a criterios sociales y de bienestar, sino también a la necesidad de fortalecer la formación profesional del personal docente.

Durante los días adicionales posteriores al 6 de enero, las escuelas permanecerán cerradas para los alumnos, pero los maestros y directores participarán en actividades de capacitación, actualización pedagógica y organización escolar.

Según la SEP, estas jornadas permiten preparar estrategias educativas que impactan positivamente en el aprendizaje de los estudiantes una vez retomadas las clases.

Último descanso en noviembre 2025

Las vacaciones de invierno tendrán una duración de 23 días

A este periodo largo se suma un día de descanso previo al receso invernal. El viernes 28 de noviembre de 2025 se llevará a cabo la sesión mensual del Consejo Técnico Escolar (CTE), durante la cual los docentes evalúan los avances de sus grupos, revisan resultados y ajustan sus planeaciones.

Mientras esto ocurre, los alumnos tendrán el día libre, representando un respiro anticipado antes de las vacaciones largas.

La SEP subrayó que la estructura de este calendario busca equilibrar las necesidades académicas con el bienestar familiar, permitiendo que las festividades decembrinas se disfruten sin contratiempos y que el personal educativo cuente con el tiempo necesario para fortalecer sus competencias profesionales.

Con este ajuste, las autoridades esperan un retorno a clases más organizado, motivado y productivo para toda la comunidad escolar.