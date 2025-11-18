Continúan manifestaciones de la UPN al sur de la CDMX, tras dos meses de inconformidad

Alumnos de la UPN se manifiestan al sur de la CDMX. Foto: x.com/@CollinElcheo

Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) protagonizaron una nueva jornada de protestas este 18 de noviembre en la zona sur de la Ciudad de México, con bloqueos en dos importantes avenidas y una movilización que volvió a colocar en la agenda pública el reclamo central del paro estudiantil iniciado desde finales de octubre.

De acuerdo con información difundida por los propios alumnos, las acciones incluyeron la instalación de un plantón frente a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en avenida Universidad, así como la interrupción del tránsito durante varias horas sobre avenida Río Churubusco.

El recorrido de la movilización arrancó al mediodía con la concentración de universitarios en las inmediaciones de la SEP, donde buscaban ingresar una comisión de 20 integrantes para reunirse con funcionarios de la Subsecretaría de Educación Superior.

Aunque la reunión había sido pactada para las 13:00 horas, la entrada fue bloqueada y decenas de estudiantes ocuparon los accesos de la dependencia. Posteriormente, en respuesta a la falta de atención, la movilización se desplazó hasta la intersección de avenida Universidad y Río Churubusco, donde representantes de las cinco unidades de la UPN en la CDMX bloquearon ambos sentidos.

La exigencia principal fue la instalación inmediata de una mesa de diálogo y la destitución de la rectora Rosa María Torres Hernández. Pasadas las 14:00 horas, ante una nueva propuesta de encuentro presentada por la SEP, los estudiantes acordaron desbloquear Churubusco y dirigirse nuevamente a la sede central de la Secretaría en respaldo a su equipo vocero.

La convocatoria oficial contempla una reunión de negociación el próximo 24 de noviembre a las 13:00, aunque los alumnos rechazan el lugar propuesto y solicitan que el diálogo se realice en la UPN-Ajusco.

Durante toda la movilización, los jóvenes portaron mantas y cartulinas, realizaron consignas de “sin violencia” y se retiraron cerca de las 17:00 para reorganizarse en el campus Ajusco.

Demandas centrales de los estudiantes de la UPN

Las peticiones, de acuerdo con los documentos y comunicados difundidos por el movimiento, se resumen en los siguientes puntos:

Destitución de la rectora Rosa María Torres Hernández

Dignificación de infraestructura: mantenimiento a biblioteca, sanitarios, auditorios e instalaciones eléctricas, así como mejor conectividad a internet

Restablecimiento de becas institucionales suspendidas desde el ciclo pasado

Establecimiento de mesas de diálogo directas con las autoridades de la SEP, sin intermediarios

Solución a problemas académicos y administrativos generados durante la actual gestión rectoral

Reconocimiento oficial y participación de los representantes estudiantiles en las negociaciones

Cronología de manifestaciones y acciones de protesta

El movimiento estudiantil de la UPN, respaldado en distintos momentos por sindicatos y cuerpos académicos, ha mantenido una serie de protestas y actos de presión:

2 de octubre: Inicio del paro indefinido y primera marcha de denuncia

21 de octubre: Asamblea estudiantil y redacción de pliego petitorio; liberación del comedor como medida de presión

28 de octubre: Paro académico indefinido en UPN Ajusco

6 y 7 de noviembre: Bloqueos en Periférico Sur y avenida Picacho-Ajusco

11 de noviembre: Ratificación del pliego y mitin frente a la SEP

12 de noviembre: Entrega formal del pliego a la presidenta Claudia Sheinbaum

16 de noviembre: Invitación a docentes y personal administrativo para apoyar la demanda de destitución

18 de noviembre: Bloqueos y movilización múltiple en avenida Universidad y Churubusco

Hasta el momento el paro se mantiene sin acuerdo definitivo, mientras las protestas se reproducen en distintas sedes de la UPN y otras instituciones de educación superior.