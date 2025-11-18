México

Continúan manifestaciones de la UPN al sur de la CDMX, tras dos meses de inconformidad

El recorrido de la movilización arrancó al mediodía con la concentración de universitarios en las inmediaciones de la SEP

Guardar
Alumnos de la UPN se
Alumnos de la UPN se manifiestan al sur de la CDMX. Foto: x.com/@CollinElcheo

Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) protagonizaron una nueva jornada de protestas este 18 de noviembre en la zona sur de la Ciudad de México, con bloqueos en dos importantes avenidas y una movilización que volvió a colocar en la agenda pública el reclamo central del paro estudiantil iniciado desde finales de octubre.

De acuerdo con información difundida por los propios alumnos, las acciones incluyeron la instalación de un plantón frente a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en avenida Universidad, así como la interrupción del tránsito durante varias horas sobre avenida Río Churubusco.

El recorrido de la movilización arrancó al mediodía con la concentración de universitarios en las inmediaciones de la SEP, donde buscaban ingresar una comisión de 20 integrantes para reunirse con funcionarios de la Subsecretaría de Educación Superior.

Aunque la reunión había sido pactada para las 13:00 horas, la entrada fue bloqueada y decenas de estudiantes ocuparon los accesos de la dependencia. Posteriormente, en respuesta a la falta de atención, la movilización se desplazó hasta la intersección de avenida Universidad y Río Churubusco, donde representantes de las cinco unidades de la UPN en la CDMX bloquearon ambos sentidos.

La exigencia principal fue la instalación inmediata de una mesa de diálogo y la destitución de la rectora Rosa María Torres Hernández. Pasadas las 14:00 horas, ante una nueva propuesta de encuentro presentada por la SEP, los estudiantes acordaron desbloquear Churubusco y dirigirse nuevamente a la sede central de la Secretaría en respaldo a su equipo vocero.

La convocatoria oficial contempla una reunión de negociación el próximo 24 de noviembre a las 13:00, aunque los alumnos rechazan el lugar propuesto y solicitan que el diálogo se realice en la UPN-Ajusco.

Durante toda la movilización, los jóvenes portaron mantas y cartulinas, realizaron consignas de “sin violencia” y se retiraron cerca de las 17:00 para reorganizarse en el campus Ajusco.

Demandas centrales de los estudiantes de la UPN

Las peticiones, de acuerdo con los documentos y comunicados difundidos por el movimiento, se resumen en los siguientes puntos:

  • Destitución de la rectora Rosa María Torres Hernández
  • Dignificación de infraestructura: mantenimiento a biblioteca, sanitarios, auditorios e instalaciones eléctricas, así como mejor conectividad a internet
  • Restablecimiento de becas institucionales suspendidas desde el ciclo pasado
  • Establecimiento de mesas de diálogo directas con las autoridades de la SEP, sin intermediarios
  • Solución a problemas académicos y administrativos generados durante la actual gestión rectoral
  • Reconocimiento oficial y participación de los representantes estudiantiles en las negociaciones

Cronología de manifestaciones y acciones de protesta

El movimiento estudiantil de la UPN, respaldado en distintos momentos por sindicatos y cuerpos académicos, ha mantenido una serie de protestas y actos de presión:

  • 2 de octubre: Inicio del paro indefinido y primera marcha de denuncia
  • 21 de octubre: Asamblea estudiantil y redacción de pliego petitorio; liberación del comedor como medida de presión
  • 28 de octubre: Paro académico indefinido en UPN Ajusco
  • 6 y 7 de noviembre: Bloqueos en Periférico Sur y avenida Picacho-Ajusco
  • 11 de noviembre: Ratificación del pliego y mitin frente a la SEP
  • 12 de noviembre: Entrega formal del pliego a la presidenta Claudia Sheinbaum
  • 16 de noviembre: Invitación a docentes y personal administrativo para apoyar la demanda de destitución
  • 18 de noviembre: Bloqueos y movilización múltiple en avenida Universidad y Churubusco

Hasta el momento el paro se mantiene sin acuerdo definitivo, mientras las protestas se reproducen en distintas sedes de la UPN y otras instituciones de educación superior.

Temas Relacionados

CDMXUPNmanifestacionesUniversidad Pedagógica NacionalSEPmexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de noviembre: servicio lento en la Línea 3 con dirección Universidad

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Los Bunkers anuncian concierto para este mes de noviembre en la CDMX: fecha y sede

La banda chilena que regresó a los escenarios en 2019 prepara un show musical en la capital del país para finalizar su gira en México

Los Bunkers anuncian concierto para

Profepa asegura transporte ilegal de madera desde la zona crítica forestal, en Loreto, Baja California

Durante el operativo, los inspectores levantaron el acta circunstanciada y aseguraron tanto la leña como el vehículo

Profepa asegura transporte ilegal de

La Granja VIP en vivo hoy 18 de noviembre: sigue la tarde de El Duelo

El reality genera expectativas porque se acerca el día de nominación

La Granja VIP en vivo

Alito Moreno exhibe violencia policiaca durante manifestación de la Gen Z: “Que todos vean cómo actúa la narco dictadura terrorista”

El PRI puso a disposición de los jóvenes detenidos a su equipo legal para ofrecer asesoría gratuita

Alito Moreno exhibe violencia policiaca
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a cuatro policías municipales

Detienen a cuatro policías municipales de Jalisco vinculados con el CJNG

Operativo Pez Vela: en Colima detienen a 54 personas, aseguran drogas, vehículos y armamento

“Del Sacro”, el grupo delictivo dedicado a la extorsión telefónica y de comerciantes que opera en CDMX

Autoridades blindarán la Expo Feria Ganadera de Sinaloa para cuidar a los asistentes

Procesan a segundo implicado en homicidio de mando policiaco de la SSC, asesinado durante un robo en Chalco, Edomex

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 18 de noviembre: sigue la tarde de El Duelo

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 18 de noviembre

Mika anuncia fecha de concierto en México: forma parte del cartel del Tecate Emblema

Markitos Toys solicita amparo en Mexicali ante posible detención

Conoce las 10 producciones más exitosas de Disney+ en México este inicio de semana

DEPORTES

Víctima asegura que Marco Antonio

Víctima asegura que Marco Antonio “Chiquimarco”, ex árbitro mexicano, no acudió a la audiencia por presunta violencia familiar

Dónde juegan los portugueses que golearon a la Selección Mexicana Sub-17

La advertencia de Javier Alarcón a Cruz Azul previo al enfrentamiento contra Chivas en la Liguilla: “Va a necesitar volar”

Perro Bermúdez recuerda a Paco Villa y revela cómo fue diagnosticado de cáncer durante el Mundial Qatar 2022

Sergio Dipp arremete contra Raúl Jiménez tras quejarse de la afición: “Lo invito a que renuncie, total, no ha hecho nada”