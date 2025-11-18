Asesinan a regidora de Morena en Palizada, Campeche

Regidora de Palizada. (Facebook)

La regidora y presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Cabildo de Palizada, Karina Aurora de Jesús Díaz Hernández, de 57 años, fue asesinada la noche del lunes 17 de noviembre tras recibir múltiples disparos de arma de fuego cuando regresaba a su domicilio a bordo de una camioneta en el municipio de Palizada, Campeche.

De acuerdo con la información, dos agresores atacaron a la funcionaria, quien falleció mientras era atendida en el hospital. El crimen ocurrió en una zona urbana del municipio y se reportaron al menos seis detonaciones. El hecho ha generado protestas comunitarias y reacciones de condena por parte de autoridades estatales y federales.

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) difundió un comunicado la misma noche del ataque, donde precisó que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron al llamado del Hospital General tras el reporte de una mujer herida por proyectil de arma de fuego.

El organismo explicó: “Durante el avance de las primeras diligencias, se confirmó que la mujer lamentablemente falleció mientras recibía atención médica”. El documento añade que, siguiendo los protocolos de actuación e investigación, se iniciaron las averiguaciones correspondientes para esclarecer el caso y determinar quiénes serían los responsables.

En el mismo mensaje institucional, la FGECAM informó: “La investigación obedece a los protocolos de actuación en estos casos, los cuales incluyen trabajo de campo, entrevistas a eventuales testigos, revisión de cámaras de seguridad del área y cualquier otro elemento útil que permitan esclarecer la responsabilidad”. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas.

¿Quién era la síndica asesinada?

Karina Díaz Hernández ostentaba el cargo de regidora y presidía la Comisión de Educación y Cultura en el ayuntamiento de Palizada.

En 2024 fue candidata a la presidencia municipal por Morena y se distinguía por su activismo en temas educativos y sociales, así como por su postura crítica hacia la administración local encabezada por el petista Pedro Ayala Cámara.

La funcionaria contaba también con una licenciatura en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional y estaba afiliada a la Sección 04 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

El asesinato ha generado protestas entre los habitantes, quienes se congregaron frente a la clínica tras conocerse el fallecimiento de la síndica, reclamando mayor seguridad para la comunidad. Tras lo ocurrido, ciudadanos exigieron a las autoridades respuestas inmediatas.

La noticia del homicidio ha causado amplio eco en el entorno político. Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado, expresó su indignación en redes sociales y urgió a que los responsables sean identificados y castigados: “Es inminente que se esclarezcan los hechos y se castigue a los culpables”.

Por su parte, Erick Reyes León, presidente estatal de Morena en Campeche, manifestó públicamente: “Siempre supe la calidad de ser humano que significaba usted... es una gran pérdida para muchos”.

El hecho ocurrió solo dos días después de la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la localidad. En su última aparición pública, Díaz Hernández asistió al evento encabezado por la mandataria federal.